Perú

Uno de cada tres ensayos clínicos en Perú se concentra en el cáncer: qué significa para los pacientes

Perú realizó 586 ensayos clínicos en la última década, de los cuales 188 se concentraron en el área de oncología. Hasta el 70% de las investigaciones correspondieron a estudios de fase III

Ministerio de Salud
Los estudios oncológicos se orientaron principalmente a los cánceres de pulmón, mama, cuello uterino, estómago y próstata.
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En la última década, uno de cada tres ensayos clínicos realizados en Perú estuvo relacionado con el cáncer, según cifras del Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC). De los 586 estudios registrados en ese período, 188 estuvieron dirigidos a investigar nuevas alternativas contra distintos tipos de tumores.

La cifra coloca a la oncología como la principal área de investigación clínica en el país, de acuerdo con Karla Ruiz de Castilla, directora de Esperantra Pacientes. La representante indicó que estos estudios permiten evaluar tratamientos antes de que lleguen a la práctica médica habitual y generan evidencia sobre su eficacia y seguridad.

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Un ensayo clínico es una investigación que prueba medicamentos, terapias o procedimientos con voluntarios, bajo reglas éticas y controles sanitarios. Su objetivo es determinar si una nueva opción funciona, qué riesgos puede tener y frente a qué pacientes puede resultar útil.

Los ensayos clínicos generan la evidencia científica necesaria para confirmar la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos”, sostuvo Ruiz de Castilla. Los estudios no aseguran que todos los participantes reciban un tratamiento efectivo ni garantizan una cura, pero son parte del proceso para desarrollar y autorizar nuevas terapias.

Personal del equipo de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud realiza monitoreos en zonas afectadas por malaria en la Amazonía peruana. (Gob.pe)
El Registro Peruano de Ensayos Clínicos contabilizó 31 estudios sobre VIH, nueve sobre diabetes y 36 sobre COVID-19.

Pulmón, mama y cuello uterino concentran parte de los estudios

Los datos del REPEC muestran que la investigación oncológica en Perú se orientó sobre todo a los cánceres de pulmón, mama, cuello uterino, estómago y próstata. También incluye estudios sobre tumores sólidos y otros diagnósticos de mayor complejidad.

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La importancia de estos ensayos radica en que algunos pacientes pueden acceder a tratamientos que todavía no están disponibles de forma general en los servicios de salud. A la vez, los estudios aportan información para médicos e investigadores sobre la respuesta de las terapias en población peruana.

Factores genéticos, condiciones fisiológicas, entorno ambiental y acceso a servicios médicos pueden influir en la respuesta de una persona a un medicamento. Por eso, contar con evidencia obtenida en el país puede ayudar a conocer mejor cómo funcionan determinadas terapias entre pacientes locales.

Ruiz de Castilla señaló que la investigación clínica también fortalece la formación de especialistas y las capacidades de los centros que participan en estos procesos. La participación en estudios multinacionales permite que hospitales e investigadores peruanos se integren a redes internacionales de investigación.

Ministerio de Salud. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Salud. (Foto: Agencia Andina)

Siete de cada diez estudios están en fase III

Según la información difundida por Esperantra Pacientes, siete de cada 10 ensayos clínicos corresponden a estudios de fase III. Esta es una etapa avanzada de investigación, en la que un tratamiento ya fue evaluado de forma preliminar y pasa a ser probado en un número mayor de personas.

En esta fase, los investigadores comparan la nueva terapia con tratamientos disponibles o con otros métodos de atención. También buscan confirmar su seguridad y medir con mayor precisión sus resultados antes de que se solicite una autorización sanitaria.

La directora de Esperantra indicó que un medicamento innovador puede aportar beneficios si demuestra mayor eficacia, menos efectos adversos, mejoras en la calidad de vida o una respuesta a enfermedades que todavía no tienen opciones adecuadas de tratamiento.

El valor de una innovación debe medirse por los beneficios clínicos que ofrece frente a las alternativas existentes”, afirmó. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que los medicamentos pueden mejorar la supervivencia y la calidad de vida, aunque también advierte que el acceso a terapias innovadoras puede verse limitado por sus altos costos.

Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)
La investigación clínica aportó tratamientos innovadores para controlar tumores en etapas tempranas en pacientes con melanoma o cáncer de mama.

El REPEC también registra investigaciones sobre VIH, diabetes y COVID-19

El cáncer concentra la mayor cantidad de ensayos clínicos, pero no es la única área de investigación en Perú. En los últimos 10 años, el REPEC registró 31 estudios vinculados al VIH y nueve relacionados con diabetes.

Durante la pandemia, además, se realizaron 36 ensayos clínicos sobre COVID-19. Esos estudios formaron parte de la búsqueda internacional de vacunas, medicamentos y otras estrategias para responder a la emergencia sanitaria.

La participación en un ensayo clínico es voluntaria y debe realizarse luego de que la persona reciba información sobre el estudio, sus posibles beneficios, los riesgos y sus derechos. Los pacientes pueden retirarse en cualquier momento, según las reglas de consentimiento informado.

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