PPK se va del Perú para visitar a su esposa “bastante enferma”, pero promete volver “de todas maneras”

Pedro Pablo Kuczynski viajará a Estados Unidos para visitar a su esposa, Nancy Lange, quien, según afirmó, se encuentra “bastante enferma”

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien ya no tiene restricciones para salir del país, viajará a Estados Unidos para visitar a su esposa, la exprimera dama Nancy Lange, que se encuentra “bastante enferma”, según declaró este sábado al diario Perú21.

El exmandatario, de 88 años, fue abordado por el medio a las afueras de su vivienda, después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional determinara que el impedimento de salida del país en su contra había perdido vigencia tras el archivo de su proceso.

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“Yo tengo que ir a ver a mi esposa, que está bastante enferma”, afirmó Kuczynski, quien descartó que su viaje suponga una salida definitiva de Perú.

“Tengo mi casa aquí, mis libros aquí, mis pianos aquí, mis amigos aquí. Yo de todas maneras voy a volver”, sostuvo al calificar de “tonterías” las versiones sobre una posible decisión de no regresar al país.

La restricción migratoria tenía un plazo de 18 meses desde el 8 de junio de 2025 y había sido confirmada en agosto pasado, aunque el archivo de la causa penal dejó sin efecto la medida.

El exmandatario ya puede salir de Perú porque el impedimento migratorio en su contra perdió vigencia tras el archivo del proceso penal por presunto financiamiento irregular de campañas

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso presentado por la defensa de Kuczynski, tras aplicar los criterios del Tribunal Constitucional (TC) en los casos de presuntos aportes irregulares a las campañas de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

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El TC consideró que los hechos imputados no podían tipificarse como el delito de receptación patrimonial en la modalidad atribuida, debido a que esta figura se incorporó mediante un decreto legislativo vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

La Fiscalía acusaba a Kuczynski de financiar su campaña presidencial de 2016 mediante falsos aportantes, cenas de recaudación de fondos, préstamos del propio candidato a su partido y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña. También le atribuyó el delito de organización criminal en el marco de las actividades de Peruanos por el Kambio (PPK), agrupación que lo llevó a la Presidencia.

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Kuczynski permaneció bajo arresto domiciliario durante los últimos tres años, mientras afrontaba las investigaciones. Además, en mayo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2011, una investigación que llevaba casi una década abierta.

Kuczynski negó que vaya a dejar el país de forma definitiva y afirmó que regresará a Perú porque mantiene allí su vivienda, sus pertenencias y sus vínculos personales

El caso salió a la luz a finales de 2016, en medio del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que implicó a políticos de distintos países de América Latina.

La Fiscalía sostuvo que Kuczynski recibió presuntamente 300.000 dólares de la caja paralela de Odebrecht para financiar su campaña de 2011, recursos que, según la imputación, procedían de fondos destinados a pagos ilícitos e irregulares.

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La exvicepresidenta Mercedes Aráoz dijo la semana pasada a Infobae que PPK se encuentra bien, pese a padecer “varias enfermedades crónicas”, y desmintió así las versiones sobre su supuesta muerte difundidas en la red social X. Por su parte, el abogado del exmandatario, Julio Midolo, calificó la información de “especulación falsa”.