La iniciativa requerirá una inversión de USD 205 millones: USD 150 millones aportados por el Banco Mundial y USD 55 millones por la Municipalidad de Lima. Foto: Andina

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La Municipalidad Metropolitana de Lima recibió USD 500.000 del Banco Mundial como primer desembolso para poner en marcha un programa que busca renovar la infraestructura de tránsito e incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la circulación vehicular en la capital. La iniciativa es impulsada por la gestión del alcalde Renzo Reggiardo y se desarrollará en coordinación con el organismo internacional.

El proyecto contempla una inversión estimada de USD 205 millones. De ese monto, USD 150 millones serán financiados por el Banco Mundial, mientras que los USD 55 millones restantes corresponderán a recursos de la comuna limeña. Durante la ceremonia por el inicio de esta etapa, Reggiardo destacó la cooperación entre ambas instituciones: “Este es un paso muy importante para nuestra ciudad, pero también es el resultado de un trabajo conjunto, de cooperación y de confianza entre instituciones que entienden que los grandes desafíos urbanos requieren planificación, compromiso y, sobre todo, soluciones a largo plazo”.

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Semaforización inteligente llegará a 26 distritos de Lima

Uno de los principales componentes del programa será la actualización de 420 intersecciones semafóricas distribuidas en 26 distritos de Lima Metropolitana. Estos puntos estarán conectados al primer Centro de Control y Monitoreo C5 de la ciudad, desde donde se podrá supervisar el tránsito, regular los tiempos de circulación y tomar decisiones con información en tiempo real.

La intervención también incluye la instalación de cerca de 230 kilómetros de fibra óptica, además de 38 puntos de fiscalización electrónica en 14 corredores viales. A ello se sumará la habilitación de cuatro zonas de tránsito calmado, diseñadas para reforzar la seguridad de quienes se desplazan a pie y en vehículos.

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El proyecto se desarrollará por etapas hasta octubre de 2029, desde la preparación y contratación hasta la ejecución y puesta en marcha. Foto: Municipalidad de Lima

El plan incorpora, además, 45,6 kilómetros de ciclovías, distribuidos en 53 tramos, con el propósito de ampliar las alternativas de transporte sostenible. Sobre los cambios previstos en la gestión del tránsito, el alcalde señaló: “Hoy damos un primer paso concreto, estamos dejando atrás una forma de gestionar el tránsito y comenzando a construir un sistema moderno, integrado e inteligente, que nos pone a la altura de las grandes capitales mundiales”, enfatizó el burgomaestre.

Banco Mundial destaca impacto en la movilidad de 4,5 millones de personas

Ariel Llepes, representante del Banco Mundial, resaltó que las mejoras previstas podrían beneficiar a alrededor de 4,5 millones de ciudadanos. Entre los resultados esperados mencionó una mayor seguridad vial, menores tiempos de traslado y mejores condiciones para que las familias accedan a oportunidades laborales y educativas.

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El representante del organismo internacional también ratificó el respaldo técnico y financiero a la Municipalidad de Lima. “Este proyecto nos permite avanzar hacia una Lima más habitable, más amigable y con menos tiempos de desplazamiento, con mejor movilidad. Desde el Banco Mundial estamos comprometidos a acompañar a la Municipalidad de Lima no solo con los recursos financieros, sino también con conocimientos técnicos y experiencia global, para que los limeños se vean beneficiados con las mejores prácticas del mundo”, manifestó.

Implementación del programa se extenderá hasta octubre de 2029

La ejecución se realizará mediante un esquema de varias fases y está prevista hasta octubre de 2029. El cronograma comprende distintas etapas, desde la preparación técnica y los procesos de licitación y contratación hasta la ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento de las soluciones tecnológicas.

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El programa modernizará 420 intersecciones semafóricas en 26 distritos, conectadas al primer Centro de Control y Monitoreo C5, que permitirá gestionar el tránsito en tiempo real. Foto: Municipalidad de Lima

En el acto protocolar participaron también Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos, y Gabriela Coaguila, jefa de PROTRÁNSITO, además de integrantes de los equipos técnicos del Banco Mundial y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.