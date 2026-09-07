Perú

Pedro Pablo Kuczynski pide cerrar investigación por aportes irregulares de campaña 2016: alega que el plazo ya venció

La pesquisa se originó en 2018, cuando cinco supuestos donantes de Peruanos por el Kambio negaron haber entregado dinero para la candidatura presidencial

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha solicitado al Poder Judicial que se ordene a la Fiscalía concluir la investigación por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. (Crédito: Tv Perú)
Guardar

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial que ordene al Ministerio Público cerrar la investigación preparatoria que se le sigue por presuntos aportes irregulares para financiar su campaña presidencial de 2016. El pedido, presentado por su defensa legal, se basa en un argumento de fondo: el plazo procesal para esta etapa de la investigación ya se cumplió sin que exista disposición fiscal de conclusión ni autorización judicial para una nueva prórroga.

La solicitud adopta la forma de un control de plazo, mecanismo legal que permite a la defensa de un investigado pedir la intervención de un juez cuando considera que la Fiscalía se ha excedido en los tiempos previstos por la norma procesal. Según el planteamiento de los abogados del exmandatario, no existe justificación legal para que la pesquisa continúe abierta, dado que no se ha emitido ninguna resolución que extienda formalmente los plazos.

PUBLICIDAD

Ilustración en blanco y negro del rostro de un hombre mayor con traje, con una oficina judicial y el escudo de Perú al fondo.
Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial cerrar la investigación preparatoria por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación por presuntos aportes irregulares

El expediente que Kuczynski busca cerrar indaga sobre el financiamiento de su candidatura presidencial en las elecciones de 2016, cuando compitió bajo la bandera de Peruanos por el Kambio (PPK), agrupación política hoy desaparecida. La investigación apunta a presuntos aportes irregulares que habrían ingresado a las arcas de campaña bajo la apariencia de contribuciones legítimas.

El caso involucra a un grupo de ciudadanos que figuraban en los registros oficiales como donantes del partido durante ese proceso electoral. La controversia sobre el origen de esos fondos generó el interés del Ministerio Público, que decidió abrir una carpeta fiscal para determinar si hubo irregularidades en el manejo del dinero destinado a la campaña que llevó a Kuczynski a la presidencia de Perú.

PUBLICIDAD

Jorge Nieto
Jorge Nieto Montesinos se desempeñó como ministro de Cultura y de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. (Presidencia)

Cinco personas negaron aporte a campaña

El origen de la investigación se remonta a diciembre de 2018, cuando cinco personas que aparecían registradas como aportantes de Peruanos por el Kambio negaron ante las autoridades haber entregado alguna contribución económica a la campaña. Esas declaraciones contradecían los registros formales del partido y encendieron las alarmas sobre un posible mecanismo de simulación de aportes.

A partir de esos testimonios, el Ministerio Público inició las diligencias que hoy la defensa de Kuczynski busca dar por concluidas. “No existe disposición fiscal de conclusión ni pronunciamiento judicial que autorice una nueva prórroga”, sostiene el escrito presentado por los abogados del exmandatario ante el Poder Judicial.

Poder Judicial rechaza pedidoa de Pedro Pablo Kuczynski para viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Poder Judicial rechaza pedidoa de Pedro Pablo Kuczynski para viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Audiencia este jueves 10

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió a trámite la solicitud de control de plazo y programó una audiencia virtual para el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 horas. En la sesión participarán las partes procesales involucradas en el caso, con el objetivo de que el juzgado emita una decisión sobre el pedido en los días posteriores a la evaluación.

La resolución que adopte el Poder Judicial determinará si la investigación por los aportes de campaña de 2016 se cierra por vencimiento de plazos, tal como reclama la defensa del exjefe de Estado, o si el Ministerio Público mantiene abierta la causa para continuar con las diligencias pendientes.

Ilustración de Pedro Pablo Kuczynski en traje gris y corbata azul, sosteniendo un reloj de bolsillo que marca las once y cincuenta y nueve.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió el pedido de control de plazo y fijó una audiencia virtual para el jueves 10 de septiembre a las 11:00. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Pedro Pablo KuczynskiPPKPoder JudicialFiscalíaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

El exvolante crema expresó su plena convicción en que el plantel dirigido por Héctor Cúper conquistará el tetracampeonato y describió al grupo como resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier adversidad

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

El hijo del Óscar Custodio aclaró que la presencia de su padre en los eventos continuará y explicó la razón de esta decisión

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

La brasilera se mostró emocionada con este nuevo paso en su vida personal. No dudó destacar el amor de su ahora esposo

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

La popular ‘Señito’ aclaró que no menciona directamente a la exreina de belleza, pero tampoco busca crear algún conflicto

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

“Hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia”: viuda denuncia abandono y pide pruebas de ADN

Silvia Ramos viajó hasta Rusia tras conocer la muerte de su esposo, quien salió del Perú con la promesa de trabajar en seguridad. Según su testimonio, encontró numerosos cuerpos de peruanos y pidió facilitar pruebas de ADN para identificar los restos

“Hay 150 cuerpos de peruanos pudriéndose en una morgue de Rostov, en Rusia”: viuda denuncia abandono y pide pruebas de ADN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Decepción”: Carlos Álvarez rompe con Keiko Fujimori, la acusa de estar con “mafiosos e ineptos” y cree que durará poco

“Decepción”: Carlos Álvarez rompe con Keiko Fujimori, la acusa de estar con “mafiosos e ineptos” y cree que durará poco

Keiko Fujimori cobró casi S/40 mil en su criticado primer mes al frente de la Presidencia

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Gisela Valcárcel responde a Viviana Rivasplata tras recordar su amorío con Roberto Martínez: “La idea es aceptar lo que nos pasó”

Melanie Martínez sí trabajaría con Pamela López tras distanciamiento con Pamela Franco: "Chamba es chamba”

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

DEPORTES

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

Martín Pérez Guedes confía en que Universitario logrará el ‘tetra’ a fin de año: “Nunca den por muerto a este equipo”

La dura opinión de Luis Urruti tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “Fue un robo”

Sebastián Aranda va por la gloria en Letonia: clasificó con FK Auda a la final de la Latvijas Kauss tras superar en penales a BFC Daugavpils

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”