Pedro Pablo Kuczynski pide cerrar investigación por aportes irregulares de campaña 2016: alega que el plazo ya venció

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha solicitado al Poder Judicial que se ordene a la Fiscalía concluir la investigación por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. (Crédito: Tv Perú)

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial que ordene al Ministerio Público cerrar la investigación preparatoria que se le sigue por presuntos aportes irregulares para financiar su campaña presidencial de 2016. El pedido, presentado por su defensa legal, se basa en un argumento de fondo: el plazo procesal para esta etapa de la investigación ya se cumplió sin que exista disposición fiscal de conclusión ni autorización judicial para una nueva prórroga.

La solicitud adopta la forma de un control de plazo, mecanismo legal que permite a la defensa de un investigado pedir la intervención de un juez cuando considera que la Fiscalía se ha excedido en los tiempos previstos por la norma procesal. Según el planteamiento de los abogados del exmandatario, no existe justificación legal para que la pesquisa continúe abierta, dado que no se ha emitido ninguna resolución que extienda formalmente los plazos.

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Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Poder Judicial cerrar la investigación preparatoria por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación por presuntos aportes irregulares

El expediente que Kuczynski busca cerrar indaga sobre el financiamiento de su candidatura presidencial en las elecciones de 2016, cuando compitió bajo la bandera de Peruanos por el Kambio (PPK), agrupación política hoy desaparecida. La investigación apunta a presuntos aportes irregulares que habrían ingresado a las arcas de campaña bajo la apariencia de contribuciones legítimas.

El caso involucra a un grupo de ciudadanos que figuraban en los registros oficiales como donantes del partido durante ese proceso electoral. La controversia sobre el origen de esos fondos generó el interés del Ministerio Público, que decidió abrir una carpeta fiscal para determinar si hubo irregularidades en el manejo del dinero destinado a la campaña que llevó a Kuczynski a la presidencia de Perú.

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Jorge Nieto Montesinos se desempeñó como ministro de Cultura y de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. (Presidencia)

Cinco personas negaron aporte a campaña

El origen de la investigación se remonta a diciembre de 2018, cuando cinco personas que aparecían registradas como aportantes de Peruanos por el Kambio negaron ante las autoridades haber entregado alguna contribución económica a la campaña. Esas declaraciones contradecían los registros formales del partido y encendieron las alarmas sobre un posible mecanismo de simulación de aportes.

A partir de esos testimonios, el Ministerio Público inició las diligencias que hoy la defensa de Kuczynski busca dar por concluidas. “No existe disposición fiscal de conclusión ni pronunciamiento judicial que autorice una nueva prórroga”, sostiene el escrito presentado por los abogados del exmandatario ante el Poder Judicial.

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Poder Judicial rechaza pedidoa de Pedro Pablo Kuczynski para viajar fuera del país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Audiencia este jueves 10

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió a trámite la solicitud de control de plazo y programó una audiencia virtual para el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 horas. En la sesión participarán las partes procesales involucradas en el caso, con el objetivo de que el juzgado emita una decisión sobre el pedido en los días posteriores a la evaluación.

La resolución que adopte el Poder Judicial determinará si la investigación por los aportes de campaña de 2016 se cierra por vencimiento de plazos, tal como reclama la defensa del exjefe de Estado, o si el Ministerio Público mantiene abierta la causa para continuar con las diligencias pendientes.

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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió el pedido de control de plazo y fijó una audiencia virtual para el jueves 10 de septiembre a las 11:00. (Imagen Ilustrativa Infobae)