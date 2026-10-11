Perú

“Pensé que me iban a ultimar”: interceptan en carretera, golpean y asaltan al senador de JP Hugo Ccahuana en Madre de Dios

Los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, efectuaron disparos y robaron equipos de comunicación a la comitiva que inspeccionaba una denuncia sobre una vía en territorio nativo

Los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos, efectuaron disparos y robaron equipos de comunicación a la comitiva que inspeccionaba una denuncia sobre una vía en territorio nativo
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El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana y su comitiva fueron interceptados por sujetos armados en la carretera Interoceánica, en Madre de Dios, donde los golpearon y robaron equipos de comunicación. En declaraciones a Canal N, el legislador contó que los asaltantes se llevaron al conductor del vehículo, quien posteriormente logró escapar.

El ataque, repudiado por su agrupación en un comunicado, ocurrió a la altura del kilómetro 44 de la vía, cerca del centro poblado Tahuantinsuyo, cuando Cahuana viajaba con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

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Alrededor de cinco sujetos participaron en el asalto. Algunos portaban pistolas y otros, una escopeta. Los atacantes bloquearon el paso con varios vehículos y efectuaron disparos para obligar a detenerse a la comitiva.

Después ingresaron al automóvil, agredieron al senador y lo obligaron a bajar. “Me golpearon la cabeza con la cacha de la pistola, dos golpes muy fuertes. Pensé que me iban a ultimar a mí ahí”, relató.

Hugo Ccahuana
Los atacantes efectuaron disparos para detener el vehículo, golpearon al legislador con la empuñadura de una pistola y lo obligaron a bajar. “Pensé que me iban a ultimar”, relató a Canal N

Según el parlamentario, los delincuentes condujeron al chofer por una trocha cercana y sustrajeron celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink.

También destruyeron parte de los equipos de la delegación y preguntaron a sus integrantes si transportaban oro. Tras la agresión, los afectados quedaron a un lado de la carretera, sin posibilidad de pedir ayuda de inmediato por la falta de cobertura telefónica y la oscuridad.

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Cahuana explicó que un agente policial integraba su equipo de seguridad, pero no hubo una respuesta armada durante el ataque debido a la presencia de varias personas, entre ellas mujeres y una niña pequeña.

Posteriormente, efectivos de la Policía de Carreteras llegaron al lugar e ingresaron por la trocha para realizar las diligencias correspondientes. El senador indicó que el conductor consiguió escapar durante la noche y que, al momento de la entrevista, ningún miembro de la delegación permanecía retenido.

La comitiva había inspeccionado una zona tras recibir una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización.

El legislador también señaló que había recibido llamadas sospechosas antes del asalto, aunque precisó que no podía asegurar que el ataque estuviera dirigido contra él. “Yo no quiero decir que sea un tema directo a mi persona, pero no lo puedo descartar”, manifestó.

Hugo Ccahuana
Los delincuentes sustrajeron celulares, computadoras portátiles, GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink. El conductor fue llevado por una trocha cercana, pero logró escapar durante la noche

Entre las posibles líneas de investigación, mencionó las denuncias que ha presentado sobre presuntas irregularidades en concesiones forestales, el ingreso de integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y la venta de combustible en el corredor minero de Inambari, actividad que, según afirmó, favorecería a la minería ilegal.

No obstante, Ccahuana no presentó pruebas que vinculen esas denuncias con el asalto, aunque expresó preocupación por el robo de su teléfono, que utilizaba para coordinar sus actividades y en el que almacenaba comunicaciones oficiales y personales.

El senador advirtió de que algunos casos de secuestro y extorsión no se denuncian por temor a represalias, por lo que pidió a la administración de la presidenta Keiko Fujimori reforzar la inteligencia policial para prevenir delitos e identificar a las organizaciones criminales.

Asimismo, planteó promover inversiones que amplíen las oportunidades laborales y productivas en Madre de Dios, con el fin de evitar que la minería se convierta en la única alternativa económica para parte de la población.

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