Esta es la ciudad del Perú donde la sensación térmica llegó a 42°C: registró su día más caluroso en el año

Un hombre se limpia el sudor bajo el sol en Puerto Maldonado, donde la sensación térmica alcanzó los 42 grados Celsius según datos oficiales del Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Puerto Maldonado registró este domingo 27 de septiembre su jornada con mayor temperatura en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos de monitoreo meteorológico correspondientes a la ciudad. El registro se produjo en un contexto de temperaturas elevadas en distintas zonas del país durante los primeros días de la primavera.

La estación ubicada en el Aeropuerto de Puerto Maldonado reportó una temperatura máxima del aire de 37,3 °C. Aunque ese valor corresponde a la medición directa de la temperatura, la percepción del calor fue superior debido a las condiciones atmosféricas presentes en la ciudad.

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La sensación térmica llegó a 42 °C, una diferencia de casi cinco grados respecto de la temperatura máxima registrada por la estación. El dato permite dimensionar la intensidad del calor experimentado durante la jornada en la capital de Madre de Dios.

El registro de Puerto Maldonado ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre temperaturas superiores a los valores habituales en distintas zonas del país. El organismo también prevé condiciones cálidas durante los próximos meses en varias regiones.

Puerto Maldonado alcanzó 37,3°C durante la jornada

Un termómetro señala el aumento de temperatura en Puerto Maldonado, ciudad que registró una sensación térmica de 42 °C el 27 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición de 37,3 °C corresponde a la temperatura máxima del aire registrada en la estación meteorológica del Aeropuerto de Puerto Maldonado. Este valor convirtió al domingo en el día más caluroso del año para la ciudad, según la información proporcionada sobre el monitoreo.

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La temperatura del aire representa el valor medido por la estación, mientras que la sensación térmica incorpora las condiciones ambientales que influyen en la percepción del calor. Por ese motivo, ambos registros pueden presentar diferencias durante una misma jornada.

El calor se registra en medio de un escenario térmico elevado

El comportamiento de Puerto Maldonado se presenta mientras distintas regiones del Perú registran temperaturas elevadas. El Senamhi informó que la primavera de 2026 presenta condiciones favorables para valores superiores a los normales en varias zonas del territorio nacional.

En la costa norte, el organismo meteorológico señaló que Piura y Tumbes ya registraron máximas de 37 °C y proyectó valores cercanos a los 40 °C durante los próximos meses.

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El escenario también coincide con las condiciones vinculadas al actual comportamiento del océano. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó el 25 de septiembre anomalías positivas de temperatura superficial del mar en diversos puntos del litoral, con valores que superaron los registros históricos en algunas estaciones.

Senamhi prevé temperaturas elevadas durante la primavera

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas de hasta 40 °C en la costa norte del Perú durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi también reportó que las condiciones meteorológicas de esta primavera podrían favorecer temperaturas superiores a los valores habituales en diferentes sectores del país. En Lima, por ejemplo, el organismo prevé incrementos progresivos de temperatura conforme avance la estación.

Para la costa norte, el pronóstico contempla además un incremento de las precipitaciones hacia fines de septiembre, con especial atención en Piura y Tumbes. Estas condiciones forman parte del escenario asociado al actual comportamiento climático y oceánico.

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El registro de Puerto Maldonado se suma así a los valores elevados reportados durante septiembre. La ciudad alcanzó una temperatura máxima del aire de 37,3 °C y una sensación térmica de 42 °C, según los datos correspondientes a la estación del Aeropuerto.