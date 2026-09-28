Perú

Esta es la ciudad del Perú donde la sensación térmica llegó a 42°C: registró su día más caluroso en el año

La estación meteorológica del Aeropuerto registró la máxima del año para la ciudad. La sensación térmica llegó a cinco grados por encima de la temperatura medida

Un hombre sudoroso se seca la frente con un paño bajo un sol intenso junto a un malecón fluvial con palmeras y embarcaciones.
Un hombre se limpia el sudor bajo el sol en Puerto Maldonado, donde la sensación térmica alcanzó los 42 grados Celsius según datos oficiales del Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Puerto Maldonado registró este domingo 27 de septiembre su jornada con mayor temperatura en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos de monitoreo meteorológico correspondientes a la ciudad. El registro se produjo en un contexto de temperaturas elevadas en distintas zonas del país durante los primeros días de la primavera.

La estación ubicada en el Aeropuerto de Puerto Maldonado reportó una temperatura máxima del aire de 37,3 °C. Aunque ese valor corresponde a la medición directa de la temperatura, la percepción del calor fue superior debido a las condiciones atmosféricas presentes en la ciudad.

PUBLICIDAD

La sensación térmica llegó a 42 °C, una diferencia de casi cinco grados respecto de la temperatura máxima registrada por la estación. El dato permite dimensionar la intensidad del calor experimentado durante la jornada en la capital de Madre de Dios.

El registro de Puerto Maldonado ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre temperaturas superiores a los valores habituales en distintas zonas del país. El organismo también prevé condiciones cálidas durante los próximos meses en varias regiones.

Puerto Maldonado alcanzó 37,3°C durante la jornada

Termómetro de madera con la columna roja en cuarenta grados frente a un río, viviendas y el sol brillante en el cielo.
Un termómetro señala el aumento de temperatura en Puerto Maldonado, ciudad que registró una sensación térmica de 42 °C el 27 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición de 37,3 °C corresponde a la temperatura máxima del aire registrada en la estación meteorológica del Aeropuerto de Puerto Maldonado. Este valor convirtió al domingo en el día más caluroso del año para la ciudad, según la información proporcionada sobre el monitoreo.

PUBLICIDAD

La temperatura del aire representa el valor medido por la estación, mientras que la sensación térmica incorpora las condiciones ambientales que influyen en la percepción del calor. Por ese motivo, ambos registros pueden presentar diferencias durante una misma jornada.

El calor se registra en medio de un escenario térmico elevado

El comportamiento de Puerto Maldonado se presenta mientras distintas regiones del Perú registran temperaturas elevadas. El Senamhi informó que la primavera de 2026 presenta condiciones favorables para valores superiores a los normales en varias zonas del territorio nacional.

En la costa norte, el organismo meteorológico señaló que Piura y Tumbes ya registraron máximas de 37 °C y proyectó valores cercanos a los 40 °C durante los próximos meses.

El escenario también coincide con las condiciones vinculadas al actual comportamiento del océano. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó el 25 de septiembre anomalías positivas de temperatura superficial del mar en diversos puntos del litoral, con valores que superaron los registros históricos en algunas estaciones.

Senamhi prevé temperaturas elevadas durante la primavera

Un hombre se seca el sudor frente a un termómetro y un mapa de Perú iluminado por un sol intenso sobre un paisaje costero.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas de hasta 40 °C en la costa norte del Perú durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi también reportó que las condiciones meteorológicas de esta primavera podrían favorecer temperaturas superiores a los valores habituales en diferentes sectores del país. En Lima, por ejemplo, el organismo prevé incrementos progresivos de temperatura conforme avance la estación.

Para la costa norte, el pronóstico contempla además un incremento de las precipitaciones hacia fines de septiembre, con especial atención en Piura y Tumbes. Estas condiciones forman parte del escenario asociado al actual comportamiento climático y oceánico.

El registro de Puerto Maldonado se suma así a los valores elevados reportados durante septiembre. La ciudad alcanzó una temperatura máxima del aire de 37,3 °C y una sensación térmica de 42 °C, según los datos correspondientes a la estación del Aeropuerto.

Temas Relacionados

Madre de DiosPuerto Maldonadoclimacalorperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ocho policías custodian al sicario de la ‘China Polo’ ante el riesgo de que pueda fugar de hospital

El venezolano Luis Obispo Díaz permanece internado en Huaraz mientras avanza la investigación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash

Ocho policías custodian al sicario de la ‘China Polo’ ante el riesgo de que pueda fugar de hospital

Alianza Lima 2-1 Pinheiros EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Se juega el cuarto set. El equipo ‘blanquiazul’ está a un solo parcial de lograr la victoria ante las brasileñas. Sigue las incidencias del encuentro desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Alianza Lima 2-1 Pinheiros EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

La presidenta de la República confirmó que recibió una invitación del mandatario salvadoreño para viajar a finales del siguiente mes. El canciller Carlos Espá también participará en el encuentro, cuyo eje estará vinculado a la seguridad ciudadana

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

El candidato de Somos Perú sostiene que los recientes ataques de su rival reflejan preocupación ante el movimiento del electorado en la recta final de la campaña

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

Elecciones municipales 2026: ¿qué ocurre si un miembro de mesa no asiste a los comicios de este 4 de octubre?

Gobierno de Keiko Fujimori pagaría S/100 mil por defensa de José Jerí en caso de contratación de allegadas

Carlos Bruce: “López Aliaga usa cilicio, se tortura, no tiene vida sexual y no lo he criticado nunca por eso”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

Michelle Onetto reaparece y hace mea culpa tras acusaciones de bullying en su etapa escolar: “Lo siento sinceramente”

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por elogios a Donald Trump: “Me parece un error grave”

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

DEPORTES

Alianza Lima 3-1 Pinheiros: resumen del triunfazo que cerró la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima 3-1 Pinheiros: resumen del triunfazo que cerró la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El singular homenaje que alista Juan Pablo II para la visita del papa León XIV al Perú en noviembre

Pedro Gallese hizo cruda autocrítica tras derrota de Perú ante Estados Unidos: “Tenemos que madurar, nos falta calma y orden”

Jean Ferrari explicó la goleada que sufrió Perú ante Estados Unidos: “Un penal mal cobrado que desconcertó”