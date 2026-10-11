Perú

Conciertos de BTS en Lima provocaron 35 toneladas de residuos y activó un operativo con más de mil agentes

La Municipalidad de Lima desplegó equipos de limpieza, seguridad, fiscalización, transporte y prevención durante las tres fechas del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos

Multitud de personas en una calle junto a vallas metálicas, puestos de comercio ambulante y carteles publicitarios al fondo
Seguidores del grupo BTS y comerciantes de productos temáticos se congregan en los exteriores del Estadio San Marcos en Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)
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Los tres conciertos de BTS en Lima dejaron una operación paralela al espectáculo: la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que recogió más de 35 toneladas de residuos sólidos y movilizó a más de mil agentes en el entorno del Estadio San Marcos. El dispositivo funcionó antes, durante y después de las presentaciones, con personal de limpieza, seguridad, fiscalización, transporte y prevención de riesgos.

El despliegue municipal coincidió con la salida de miles de seguidores tras las fechas realizadas el 7, 9 y 10 de octubre. Más de 170 operarios se encargaron del barrido, recojo y lavado de calles, con camiones compactadores, camiones baranda y motocisternas. Las labores se concentraron en vías y espacios públicos próximos al recinto universitario, donde también se habilitaron rutas para peatones y vehículos.

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Desde la madrugada hasta el anochecer

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Serenazgo de Lima asignaron 150 serenos por turno, desde las 5:00 hasta el cierre de cada jornada. Hubo patrullaje a pie, drones, un patrullero, dos cometas, integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales y seguimiento desde el Centro de Control de Operaciones. La Brigada de Rescate atendió a asistentes con malestares, desmayos u otras descompensaciones.

La atención también incluyó el despeje de accesos y rutas de evacuación en los exteriores del estadio y de la Unidad Vecinal N.° 3. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres destinó 150 prevencionistas a las tres jornadas. Estos equipos orientaron al público en las zonas de Campo A, Campo B, explanadas y tribunas, y verificaron la disponibilidad de extintores.

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Estadio de noche repleto de personas con luces de colores, con un escenario central y una pantalla gigante que proyecta a un cantante
El grupo surcoreano BTS ofrece una presentación en el Estadio de San Marcos en Lima ante miles de asistentes que iluminan el recinto con luces de colores. (Paula Diaz)

Baños portátiles y control de tránsito completaron el plan municipal

La Municipalidad Metropolitana de Lima instaló 25 baños portátiles en el parque de la Unidad Vecinal N.° 3 y frente a la puerta 8 del Estadio San Marcos, después de un pedido de las ARMY. El servicio buscó responder a las horas de espera en los exteriores. La medida se sumó a la intervención municipal en una zona que concentró filas, comercio y tránsito durante las tres fechas.

Por cada día, la Gerencia de Fiscalización y Control movilizó alrededor de 150 trabajadores, entre inspectores y agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas. Sus funciones incluyeron retirar ocupaciones de la vía pública, evitar bloqueos en los ingresos y fiscalizar el comercio ambulatorio informal. El despliegue no se limitó al perímetro del estadio: los equipos recorrieron los puntos donde se formaban colas y se concentraban ventas.

En el tránsito, más de 80 inspectores municipales trabajaron por jornada en las avenidas Venezuela, Universitaria, Argentina, Colonial y Mariano Cornejo, además de otras calles cercanas. Los turnos se extendieron desde las 6:00 hasta la 1:00. El objetivo consistió en ordenar la circulación y facilitar el ingreso y la salida de quienes asistieron a los conciertos, así como de los residentes de los alrededores.

Antes de la última fecha, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que tras el primer concierto se habían retirado 20 toneladas. “En la primera fecha tuvimos 20 toneladas de basura recogidas”, declaró a RPP. La cifra difundida al cierre de las tres jornadas superó las 35 toneladas. El operativo involucró limpieza pública, control, asistencia y transporte.

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