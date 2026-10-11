Detienen a esposa de exregidor hallado muerto en Barranca: fue captada saliendo ensangrentada de la misma vivienda

La enfermera Eilen Apurí, de 30 años, fue detenida bajo cargos de homicidio tras la muerte de su esposo, Anthony Amaya Noel, exregidor de Supe Puerto

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La enfermera Eilen Apurí (30) fue detenida por la Policía bajo cargos de homicidio tras la muerte de su esposo, el exregidor del distrito de Supe Puerto Anthony Amaya Noel (32), quien fue hallado sin vida con múltiples heridas punzocortantes en su vivienda de la provincia de Barranca (Lima).

Las cámaras de seguridad captaron a la mujer cuando salía del inmueble con manchas de sangre y un corte visible en el cuello. En las imágenes, difundas este domingo por Exitosa y América TV, Apurí aparece tocando las puertas de los vecinos para pedir ayuda, lo que llevó a los residentes a alertar a las autoridades.

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El hallazgo se produjo el lunes por la mañana, alrededor de las 7.30 hora local, cuando efectivos acudieron a una vivienda de la urbanización Laderas, en el sector de Buenavista, tras recibir una alerta por un presunto caso de violencia familiar.

Al ingresar en la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de Amaya con múltiples heridas punzocortantes y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Amaya, de 32 años, fue encontrado sin vida con múltiples heridas punzocortantes dentro de su vivienda en la urbanización Laderas, sector Buenavista, en Barranca

Apurí, por su parte, presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital de Barranca para recibir atención médica. Las autoridades deberán determinar cómo se produjeron las lesiones de ambos.

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Ambos se conocían desde hacía varios años, se habían casado aproximadamente un año antes del suceso y, en redes sociales, compartían vídeos y mensajes de afecto sobre su relación.

La Municipalidad Distrital de Supe Puerto, encabezada por el alcalde Manuel Francia, rindió un homenaje póstumo al exregidor en las instalaciones de la institución, donde recibió sus restos mortales. Autoridades, trabajadores municipales y vecinos acompañaron a sus familiares y les expresaron sus condolencias.

“En este momento de profundo dolor, autoridades, trabajadores municipales y vecinos se hicieron presentes para acompañar a sus familiares y seres queridos, expresando sus más sinceras condolencias y reconociendo la labor que desempeñó al servicio de nuestra comunidad”, señaló la comuna en un mensaje difundido en sus plataformas oficiales.

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Cámaras de seguridad registraron a Apurí cuando salió del inmueble con manchas de sangre y un corte en el cuello, mientras pedía ayuda a sus vecinos

“Su partida deja un profundo vacío en nuestra institución y en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él. Su vocación de servicio, compromiso y entrega por Supe Puerto permanecerán siempre en nuestra memoria”, agregó.