Petroperú: Contraloría alerta abandono en obra que pasó de S/ 18,2 millones a S/ 78,7 millones en Madre de Dios

Petroperú recibió un requerimiento de la Contraloría para informar en cinco días hábiles las medidas preventivas y correctivas sobre la planta de abastecimiento en Puerto Maldonado.

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La Contraloría General de la República del Perú detectó deterioro y falta de conservación en la nueva Planta de Ventas de Petroperú S.A. en Puerto Maldonado, una obra cuyo presupuesto inicial fue de S/ 18,2 millones y cuyo costo total comprometido llegó a S/ 78.675.666,49.

El Informe de Visita de Control N.° 12067-2026-CG/GRMD-SVC advierte que están en riesgo S/ 67.511.589,42 ya invertidos en el proyecto de Madre de Dios.

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La planta fue diseñada para almacenar 50 mil barriles de combustibles

La inspección se realizó entre el 24 y el 26 de agosto de 2026 en la provincia de Tambopata. El proyecto Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado se ubica en el sector El Castañal, en el kilómetro 15 de la carretera Puerto Maldonado-Cusco.

La iniciativa se aprobó en 2012 con la meta de ampliar la participación de la estatal en el mercado local de combustibles y reducir costos de transporte locales. La infraestructura contempla una capacidad de almacenamiento de 50 mil barriles de diésel y gasolinas.

El proyecto incluye tanques, instalaciones administrativas, sistemas de seguridad, redes eléctricas, drenajes, estacionamientos y equipos operativos. Su presupuesto oficial inicial fue de S/ 18,2 millones.

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El proyecto Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado fue aprobado en 2012 con una capacidad de 50 mil barriles de diésel y gasolinas para ampliar la oferta de combustibles.

El contrato de 2018 elevó el valor de la obra a más de S/ 65 millones

En 2018, Petroperú contrató a Tecnitanques Ingenieros S.A.S. Sucursal del Perú para ejecutar la obra por S/ 65.245.000, con un plazo de 420 días. El acta de entrega del terreno se suscribió el 14 de octubre de 2019.

Luego de ampliaciones de plazo, adendas contractuales y reconocimientos de gastos, el costo total comprometido alcanzó S/ 78.675.666,49. La cifra representa un aumento de aproximadamente 20,58% frente al monto contratado en 2018 y más de cuatro veces el presupuesto inicial de S/ 18,2 millones.

La construcción quedó virtualmente paralizada el 15 de diciembre de 2021. De acuerdo con los documentos revisados por la Contraloría, el contrato principal alcanzó un avance físico de 84,48%, mientras que la supervisión externa de Cumbra Ingeniería S.A. consignó un avance de 95,78%.

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El presupuesto de la planta de Petroperú en Puerto Maldonado subió de S/ 18,2 millones a un compromiso total de S/ 78.675.666,49 tras adendas, ampliaciones de plazo y reconocimientos de gastos.

Petroperú planteó rescindir el contrato y la obra sigue sin actividad

En noviembre de 2024, la gerencia técnica de Petroperú recomendó la rescisión del contrato por mutuo disenso, ante la imposibilidad de garantizar la continuidad y rentabilidad del proyecto bajo las condiciones vigentes.

Tecnitanques aceptó la terminación del vínculo contractual el 28 de agosto de 2025. La obra permanece en reevaluación integral y no registra trabajos en curso.

Contraloría halló corrosión, filtraciones y materiales cubiertos por maleza

La entidad constató una falta de conservación y protección de materiales, equipos e infraestructura. Esa situación puede afectar la calidad, funcionalidad y vida útil de los activos, además de comprometer los S/ 67.511.589,42 invertidos:

Materiales expuestos a humedad y vegetación: placas y columnas apiladas bajo maleza, estructuras metálicas oxidadas, componentes cubiertos y accesos internos invadidos por vegetación.

Sistemas eléctricos dañados: filtraciones de agua en la subestación eléctrica, puertas afectadas por un incendio cercano y transformadores sin protección aislante adecuada.

Equipos críticos en riesgo: un generador eléctrico permanecía al aire libre, sin impermeabilización, expuesto a la lluvia y a un eventual deterioro por oxidación.

Tanques de combustible oxidados: la inspección identificó corrosión en paredes externas, bridas, válvulas, soldaduras, escaleras y tuberías.

Desprotección en sistemas contra incendios: tuberías y válvulas expuestas, cubiertas por vegetación y con señales de corrosión. El tanque de agua era parcialmente inaccesible por la maleza.

Mal estado de fosas y drenajes: depósitos para residuos de hidrocarburos con acumulación de agua y drenajes taponados por falta de mantenimiento.

La inspección detectó corrosión, filtraciones, drenajes taponados y equipos eléctricos expuestos a la lluvia en la planta de combustibles de Puerto Maldonado, lo que compromete su futura operación.

El presidente de Petroperú debía responder en cinco días hábiles

La Contraloría notificó el 7 de septiembre de 2026 a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, presidente de Petroperú, para que informe las acciones preventivas y correctivas adoptadas. El plazo otorgado fue de 5 días hábiles.

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El informe recordó que la empresa contratista tenía la obligación de proteger los trabajos, materiales, suministros y equipos incluso durante la paralización.

La falta de medidas de resguardo, según la entidad de control, compromete la futura puesta en operación de una planta proyectada para abastecer de combustibles a Puerto Maldonado y otras zonas de Madre de Dios.