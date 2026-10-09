Capturan a alias ‘Leo’, segundo al mando de Los Sanguinarios de La Pampa, con más de 20 granadas y un lanzagranadas en Madre de Dios

Aldo Blas Sánchez Huamán, de 30 años, fue detenido en el kilómetro 108 de La Pampa, en Madre de Dios. La Policía lo identifica como presunto segundo al mando de Los Sanguinarios de La Pampa. Difusión

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La Policía Nacional del Perú capturó a Aldo Blas Sánchez Huamán, de 30 años, conocido como alias Leo, señalado como el segundo al mando de la organización criminal Los Sanguinarios de La Pampa, en la región Madre de Dios. La intervención ocurrió en medio de las investigaciones por los recientes enfrentamientos armados entre presuntas bandas delictivas y agentes policiales en la carretera Interoceánica.

El detenido fue ubicado en el kilómetro 108 del sector La Pampa, tras labores de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin). Durante el operativo, los agentes encontraron armamento de guerra, explosivos, dinero en efectivo y otros elementos que quedaron bajo custodia policial.

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El general PNP Michael Flores Álamo, jefe de la Región Policial Madre de Dios, confirmó que la intervención se realizó alrededor de las 4:00 de la madrugada. Según la información policial, Sánchez Huamán fue detenido cuando se desplazaba en una camioneta junto con dos mujeres.

La captura se produjo dos días después de un ataque armado contra efectivos policiales en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, en el que murió un suboficial y otro resultó gravemente herido. En ese enfrentamiento también fallecieron tres presuntos delincuentes.

Armas de guerra, granadas y dinero incautados durante la intervención

Durante la intervención, los agentes encontraron más de 20 granadas de guerra, un lanzagranadas, más de S/70.000 en efectivo y otros pertrechos militares. La República

Entre los objetos encontrados en poder de alias Leo figuran más de 20 granadas de guerra, un lanzagranadas y más de 70.000 soles en efectivo. También se incautaron diversos pertrechos militares, cuyo contenido deberá ser determinado mediante las diligencias correspondientes.

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Tras su captura, Sánchez Huamán fue trasladado inicialmente a la comisaría de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Inambari. Luego pasó a dependencias de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional.

Por razones de seguridad, durante la noche fue conducido a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en Puerto Maldonado. El detenido permanece bajo custodia y vigilancia de una brigada de fuerzas especiales.

La intervención estuvo a cargo de agentes policiales que utilizaron información obtenida por los órganos de inteligencia para localizar al presunto integrante de la organización criminal.

La disputa entre alias Brayan y alias Chili por el control de La Pampa

De acuerdo con la Policía Nacional, Los Sanguinarios de La Pampa están liderados por Eneyser Fernández, conocido como alias Brayan. Sánchez Huamán, alias Leo, ocuparía el segundo nivel de mando dentro de esa estructura.

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La organización mantiene una rivalidad con Los Guardianes de la Trocha, cuyo presunto cabecilla es Edinson Fernández, alias Chili. El enfrentamiento entre ambos grupos forma parte del contexto de violencia registrado en La Pampa, zona de Madre de Dios afectada por actividades vinculadas a la minería ilegal.

El martes 6 de octubre, un operativo policial en el que participaron efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) y personal de la Dirección de Medio Ambiente terminó en un enfrentamiento armado. Tres presuntos integrantes de una organización delictiva murieron durante el incidente.

Ese mismo día circuló un audio atribuido a alias Leo, en el que se afirmaba que la intervención policial se habría coordinado con integrantes de su propia banda para capturar a alias Chili. La información sobre esa comunicación habría permitido a los agentes de inteligencia rastrear al sospechoso hasta el kilómetro 108 de La Pampa.

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La presunta coordinación mencionada en el audio forma parte de los antecedentes del caso. La información proporcionada no establece que esa versión haya sido confirmada de manera independiente.

Un policía murió durante el ataque en la carretera Interoceánica

Un violento enfrentamiento en Inambari, Madre de Dios, entre la Policía Nacional y la organización criminal 'Los Guardianes de la Pampa' dejó un saldo de tres delincuentes abatidos y un suboficial fallecido. Otro agente resultó gravemente herido durante la intervención contra la minería ilegal, donde se incautó un arsenal de guerra. TVPerú

El martes 6 de octubre, efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP, en apoyo a la División de Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente, fueron atacados con armas de fuego en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, cerca del puesto policial ubicado en el kilómetro 117.

Durante el enfrentamiento murió el suboficial técnico de tercera Joel Ríos Coquinche, quien recibió un disparo en el pecho. El suboficial de tercera Jacson Nima Zeta sufrió un impacto de bala en la cabeza y quedó gravemente herido.

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En el mismo operativo, tres presuntos delincuentes murieron abatidos. Los agentes recuperaron 15 fusiles de los tipos AKM y R15, además de una pistola.

El ataque motivó nuevas diligencias policiales en la zona, donde las autoridades investigan la participación de presuntas organizaciones criminales en los enfrentamientos armados y las actividades ilegales.

Exfiscal Américo Bautista es investigado por presuntos vínculos con alias Brayan

Las investigaciones sobre Los Sanguinarios de La Pampa también involucran al exfiscal Américo Bautista, detenido en julio tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). En su caso, el Poder Judicial dictó 16 meses de prisión preventiva.

Bautista es investigado por su presunta colaboración con Eneyser Fernández, alias Brayan, señalado como líder de la organización. Los cargos que se le atribuyen incluyen presunta pertenencia a una banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal.

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Según la investigación fiscal, el exfiscal habría recibido beneficios económicos a cambio de favorecer a la red delictiva. Entre las conductas que se le atribuyen figuran la presunta manipulación de evidencias digitales, acciones para encubrir delitos y la desaparición de pruebas materiales relacionadas con seis personas detenidas en mayo de 2026 por su supuesta pertenencia a la banda.

Las imputaciones contra Bautista corresponden a una investigación en curso y deberán ser esclarecidas en el proceso judicial.

Para el viernes 9 de octubre está previsto el arribo del ministro del Interior, César Astudillo, junto con otras autoridades, quienes brindarían información adicional sobre la captura de alias Leo y las diligencias policiales vinculadas con el caso.

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