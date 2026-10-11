Machu Picchu: cómo comprar entradas con el nuevo sistema virtual y cuántos boletos quedan para 2026

Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

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El Ministerio de Cultura (MINCUL) implementó cambios significativos en el sistema de venta virtual de entradas a Machu Picchu, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadela inca y a la Red de Caminos Inca para viajeros nacionales y extranjeros. Desde el 22 de septiembre se encuentra en etapa de prueba un nuevo mecanismo de venta directa a través de la plataforma TuBoleto.cultura.pe, según informó Andina Noticias.

Esta marcha blanca tendrá una duración de 30 días y permitirá monitorear el funcionamiento del sistema, identificar oportunidades de mejora y realizar los ajustes necesarios para optimizar la experiencia de los usuarios que buscan conocer este Patrimonio de la Humanidad.

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El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago inmediato y confirmado

La principal novedad del sistema radica en que la venta se realiza ahora con pago confirmado, lo que elimina las reservas pendientes que antes mantenían un boleto bloqueado durante varias horas. El usuario selecciona una fecha y un horario disponibles y dispone de 15 minutos para completar el proceso de compra; una vez realizado el pago, el boleto queda confirmado y vinculado tanto a la transacción como a la identificación del visitante.

Es posible adquirir boletos de forma anticipada para las fechas disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026. Tras la liberación de las reservas que permanecían bloqueadas sin pago confirmado, el Ministerio de Cultura precisó la disponibilidad actual:

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Aproximadamente 2.000 boletos para octubre

21.000 boletos para noviembre

56.000 boletos para diciembre

Estas cifras están sujetas a disponibilidad y a la demanda de los usuarios en las próximas semanas.

Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae

Medios de pago

Actualmente, el pago puede realizarse con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard, así como mediante Yape. La transacción está sujeta a la comisión de la pasarela de pago, que corresponde a 2,83% para pagos nacionales y a 4,69% para pagos internacionales. El Mincul informó que trabaja en la incorporación de otros medios, entre ellos Diners, American Express y la plataforma virtual Págalo.pe, esta última sujeta a un convenio con el Banco de la Nación.

Para comprar a través del nuevo mecanismo, los viajeros deben crear una cuenta como persona natural o jurídica, contar con los datos de los visitantes a registrar y disponer de una tarjeta de débito o crédito para el pago en línea. Quienes prefieran otras alternativas pueden adquirir sus entradas de forma presencial en Casa Garcilaso y el Centro Cultural, con pago en efectivo, o en Machu Picchu Pueblo, donde se mantiene una disponibilidad de 1.000 boletos diarios.

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Aforo diario se mantiene

El Ministerio de Cultura aclaró que el nuevo mecanismo de venta no modifica el aforo de visita establecido para Machu Picchu ni para la Red de Caminos Inca. La capacidad se mantiene en 5.600 visitantes diarios durante la temporada alta y 4.500 durante la temporada baja, mientras que la Red de Caminos Inca conserva su límite de 750 visitantes diarios.

La temporada alta se extiende del 19 de junio al 2 de noviembre, además del 1 de enero y el 30 y 31 de diciembre, mientras que la temporada baja o regular abarca del 3 de noviembre al 18 de junio. Los horarios de ingreso y las distintas rutas habilitadas para la visita tampoco sufren cambios, aunque su disponibilidad puede variar según la fecha.

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¿Cómo preservar la ciudadela inca?

El Ministerio de Cultura difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los visitantes, orientadas a la conservación del santuario histórico y parque arqueológico:

Evitar portar mochilas grandes, para mantener los espacios libres y seguros

Evitar llevar alimentos y bebidas, a fin de prevenir la generación de residuos

Evitar hacer ruido excesivo, sin instrumentos musicales ni dispositivos de amplificación

Respetar el entorno, sin subir a los muros ni perturbar la flora y fauna del área protegida

No arrojar basura, para mantener limpio el sitio arqueológico y su entorno natural

Siguiendo estas recomendaciones, los visitantes podrán disfrutar de su recorrido por Machu Picchu de manera responsable, en un contexto en el que la demanda por conocer la ciudadela inca continúa en aumento entre turistas nacionales y extranjeros.