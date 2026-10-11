Perú

Jorge Luna y Melissa Gonzáles revelaron el sexo de su tercer bebé en una emotiva celebración

El comediante y su esposa anunciaron la llegada de su tercer bebé y la emoción de empezar nuevamente esta etapa juntos

Un hombre recostado en el suelo sostiene una prueba junto a galletas con forma de mamelucos de bebé colgadas en un marco
Jorge Luna y Melissa Gonzáles anuncian el sexo de su tercer hijo durante una reunión con decoración temática de bebé.
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Jorge Luna y Melissa Gonzáles Samplini conocieron el sexo de su tercer bebé durante una celebración realizada el sábado 10 de octubre. La pareja confirmó que espera un niño, quien se sumará a los dos hijos que ya tienen.

El comediante y su esposa organizaron una revelación de sexo con familiares y amigos cercanos. El encuentro tuvo como punto central el momento en que descubrieron si el nuevo integrante de la familia sería niño o niña.

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La pareja aguardó junta la señal que daría a conocer la noticia. Luego de la cuenta regresiva, el cielo se tiñó de azul y confirmó que el bebé que viene en camino será varón.

Jorge Luna y Melissa Gonzáles celebran la revelación de sexo de su próximo hijo en un evento al aire libre decorado con globos. Tras una cuenta regresiva, serpentinas de color azul caen sobre la pareja, confirmando que esperan un niño. Ambos se abrazan frente a una estructura decorativa con el texto Boy or Girl.

Los invitados reaccionaron con aplausos, gritos y saltos. Jorge Luna y Melissa Gonzáles Samplini se abrazaron en medio de la celebración, visiblemente conmovidos por el resultado.

Con este nacimiento, el conductor de Hablando Huevadas tendrá dos hijos varones y una hija. El bebé completará una nueva etapa para la familia, que semanas antes había confirmado públicamente el embarazo.

La revelación ocurrió pocos días después de que Luna comunicara que volvería a ser padre. El anuncio del embarazo fue difundido el 5 de octubre mediante una publicación en sus redes sociales.

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Una pareja permanece junto a globos y humo azul en una celebración con mesas decoradas y un texto explicativo en pantalla
Jorge Luna y su esposa Melissa Gonzáles celebran la revelación del sexo de su tercer hijo con humo azul durante una reunión al aire libre.

El anuncio de la llegada del tercer bebé

En aquella oportunidad, Jorge Luna compartió una fotografía junto a Melissa Gonzáles Samplini para anunciar que aguardaban a su tercer hijo. El humorista acompañó la imagen con un mensaje en el que se refirió a la relación que mantiene con su público.

Luna señaló que ha mostrado distintos momentos de su vida personal a través de sus plataformas. Por ese motivo, decidió dar a conocer la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Seremos padres otra vez. Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes”, escribió.
Captura de pantalla de Instagram con la foto de un hombre y una mujer en una cama rodeados de golosinas y una prueba de embarazo
El comediante Jorge Luna anuncia en sus redes sociales que será padre por tercera vez junto a su esposa Melissa Samplini. (@jorgelunalunera)

El conductor también había comentado, en otro momento, que le gustaría ser padre de mellizos o gemelos. Sin embargo, la pareja confirmó que espera a un solo bebé.

Hasta ahora, Jorge Luna y Melissa Gonzáles Samplini no han precisado la fecha de nacimiento de su hijo. La revelación del sexo permitió conocer uno de los primeros detalles del embarazo, que fue recibido con mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

En el texto que publicó para anunciar la noticia, Luna habló de la paternidad y del impacto que tendrá la llegada de un nuevo bebé en su hogar. También dedicó palabras a su esposa, madre de sus dos hijos.

Una mujer sonríe al mirar un vientre abultado al descubierto en el umbral de un dormitorio con una cama al fondo
El comediante Jorge Luna y su esposa Melissa Samai anuncian la llegada de su tercer hijo con una fotografía en sus redes sociales. (@jorgelunalunera)

En nueve meses de espera y en toda una vida, una personita viene en camino a cambiarlo todo, una vez más. Te amo, Melissa. Lo logramos”, expresó el comediante.

El integrante de Hablando Huevadas agradeció a Gonzáles Samplini por la familia que han formado. “Los regalos más grandes de mi vida me los diste tú; gracias por tanto, hoy te daré lo que te mereces”, añadió.

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