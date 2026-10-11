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Dónde ver Perú vs Argentina HOY: canal tv online del partido por la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Las dirigidas por Martín Escudero se enfrentarán a las ‘panteritas’ por el título sudamericano de la categoría en Maracaibo. Revisa cómo sintonizar el encuentro en directo en territorio peruano

Perú disputará el título del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 contra Argentina.
Perú disputará el título del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 contra Argentina. Crédito: FVV
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La selección peruana femenina de vóley Sub 19 afrontará hoy, domingo 11 de octubre, una cita decisiva: disputará ante Argentina la final del Campeonato Sudamericano 2026, con la ilusión de conquistar el título continental. La ‘bicolor’ buscará coronar su destacada campaña en Maracaibo, Venezuela, con una victoria que le permita subir a lo más alto del podio del certamen juvenil.

El equipo dirigido por Martín Escudero llega a esta instancia tras superar a Brasil en una emocionante semifinal que se resolvió en cinco sets. Por su parte, su contendiente ‘albiceleste’ selló su pase a la definición al derrotar al combinado anfitrión. Ambas escuadras ya tienen asegurada su presencia en el Mundial Sub 19 de Vóley 2027, por lo que ahora buscarán quedarse con la medalla de oro.

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Dónde ver Perú vs Argentina por la final del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El partido entre Perú y Argentina no contará con transmisión por televisión en territorio nacional, pero podrá seguirse en vivo y de forma gratuita por internet a través del canal de YouTube de Vóley Zone TV. Los aficionados podrán ver la final desde sus celulares, computadoras, tabletas o televisores inteligentes con conexión a internet.

Otra alternativa para ver el encuentro es por medio de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). Asimismo, en Infobae Perú realizaremos el seguimiento del encuentro con las principales incidencias en tiempo real, el resultado y los detalles de la definición del título sudamericano.

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Cabe mencionar que la final está programada para este domingo 11 de octubre, desde las 19:00 horas de Perú, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, ubicado en Maracaibo, Venezuela.

Programación de la final entre Perú y Argentina del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Programación de la final entre Perú y Argentina del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

¿Cómo llega Perú a la final?

La selección peruana llega a la definición del título tras completar una gran campaña sin derrotas. En la fase de grupos, venció 3-1 a Chile, 3-1 a Venezuela y 3-0 a Uruguay, resultados que le permitieron terminar como líder de su zona y avanzar a las semifinales.

En esa instancia, la ‘bicolor’ protagonizó un partido muy disputado frente a la poderosa Brasil. Las dirigidas por Martín Escudero no le temieron al desafío y se impusieron por 3-2, con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7. Tras ello, consiguieron tanto el pase a la final como la clasificación al Mundial de la categoría. Ahora buscarán mantener su rendimiento para cerrar el campeonato levantando el trofeo.

¿Cómo llega Argentina a la final?

Argentina aseguró su presencia en la gran final del campeonato después de vencer 3-1 a Venezuela en las semifinales. Las ‘panteritas’ mostraron capacidad de reacción y consiguieron el resultado que necesitaban para citarse en el duelo el título frente a Perú.

El equipo ‘albiceleste’ también llega invicto a esta instancia, luego de superar a Ecuador, Bolivia y Brasil durante la fase de grupos. Tras vencer al conjunto anfitrión en la ronda anterior, el combinado argentino buscará prolongar su buena campaña ante la ‘bicolor’ y coronarse campeona del certamen continental.

Lágrimas, abrazos y pura alegría. La selección peruana U19 desata una celebración inolvidable en la cancha tras una victoria histórica contra Brasil. Un partido de infarto que terminó 3-2 y aseguró el cupo de Perú en la final del Sudamericano y en el próximo Mundial.

Perú y Argentina ya clasificaron al Mundial Sub 19 de Vóley 2027

Más allá de lo que suceda en la final, Perú y Argentina ya aseguraron su clasificación al Mundial Sub 19 de Vóley 2027 al convertirse en los dos equipos que disputarán el título sudamericano. Ambos representarán a la región en la próxima cita mundialista de la categoría, mientras que el tercer cupo se definirá en el encuentro por la medalla de bronce entre Brasil y Venezuela.

Así, el duelo en Maracaibo determinará al campeón sudamericano femenino Sub 19 de 2026. La ‘bicolor’ buscará coronar su campaña invicta con el trofeo, mientras que las ‘panteritas’ intentarán imponerse para quedarse con el primer lugar del certamen.

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