Perú

Magaly Medina sorprende con emotivo mensaje para Jorge Luna tras anunciar la llegada de su tercer hijo

La periodista se pronunció en su programa tras el anuncio del comediante en las redes sociales

Composición con Magaly Medina en un set de televisión y Jorge Luna tendido en el suelo sosteniendo una prueba de embarazo
La conductora Magaly Medina dedica unas palabras al comediante Jorge Luna luego de que este anunciara la espera de su tercer hijo.
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Magaly Medina dedicó un mensaje de reconocimiento a Jorge Luna y Melissa Gonzáles Samplini luego de que el comediante anunció que será padre por tercera vez. La conductora abordó la noticia en la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, donde destacó el vínculo que ambos mantienen desde antes de la popularidad alcanzada por el integrante de Hablando Huevadas.

Durante el programa, Medina mostró la publicación con la que Jorge Luna comunicó la llegada de un nuevo integrante a su familia. En la imagen, el humorista aparece junto a su esposa mientras ambos observan una ecografía.

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La presentadora se refirió a la dinámica que Luna suele exhibir sobre el escenario y en sus contenidos públicos. Para Medina, las bromas que el comediante dirige a su esposa forman parte de una relación que el público conoce desde hace tiempo.

Captura de televisión con Magaly Medina a la izquierda y una publicación de Jorge Luna sobre la llegada de su hijo a la derecha
La conductora Magaly Medina comenta en su programa la publicación en redes sociales donde el comediante Jorge Luna anuncia que será padre nuevamente.

“Todo el mundo sabe que Jorge Luna y su esposa Melissa tienen una relación buenísima. Aunque él siempre la agarre de punto para sus chistes, para su comedia”, comentó la conductora de Magaly TV, La Firme.

La periodista también puso el foco en el recorrido de la pareja. Según señaló, Melissa Gonzáles Samplini acompañó al artista antes de que consolidara la exposición y el éxito profesional que tiene en la actualidad.

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“Lo cierto es que ella es una mujer que lo conoció cuando él todavía no gozaba del éxito que ahora tiene, han sabido conformar una familia, han sabido llevar una vida armoniosa”, afirmó Magaly Medina frente a cámaras.

El mensaje de la conductora se sumó a las reacciones que generó la publicación de Luna, quien decidió hacer pública la noticia a través de sus redes sociales. El comediante y Gonzáles Samplini ya son padres de dos hijos.

Magaly Medina feliz con Jorge Luna
Magaly Medina feliz con Jorge Luna

Jorge Luna anunció que su familia tendrá un nuevo integrante

El creador de Hablando Huevadas compartió una fotografía junto a su esposa para comunicar que esperan a su tercer bebé. La postal los muestra en un momento íntimo, atentos a la ecografía que confirma el embarazo.

Jorge Luna explicó que, a lo largo de su carrera, eligió mostrar distintos aspectos de su vida personal ante sus seguidores. Por ese motivo, consideró que la llegada de este hijo también merecía un espacio en sus plataformas.

“Seremos padres otra vez. Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes”, escribió.
Captura de pantalla de Instagram con la foto de un hombre y una mujer en una cama rodeados de golosinas y una prueba de embarazo
El comediante Jorge Luna anuncia en sus redes sociales que será padre por tercera vez junto a su esposa Melissa Samplini. (@jorgelunalunera)

En su texto, el comediante agradeció el cariño que recibe de quienes siguen su trabajo. También extendió ese reconocimiento a las muestras de afecto que suelen dirigir a Melissa Gonzáles Samplini y a los dos hijos que ya tienen como pareja.

La publicación tuvo un tono personal y familiar. Lejos de recurrir a uno de los personajes o anécdotas que suele usar en sus presentaciones, Luna eligió expresar el impacto que la paternidad tiene en su vida.

“En nueve meses de espera y en toda una vida, una personita viene en camino a cambiarlo todo, una vez más”, señaló el humorista al anunciar el embarazo.

Una mujer sonríe al mirar un vientre abultado al descubierto en el umbral de un dormitorio con una cama al fondo
El comediante Jorge Luna y su esposa Melissa Samai anuncian la llegada de su tercer hijo con una fotografía en sus redes sociales. (@jorgelunalunera)

El mensaje incluyó una dedicatoria directa a su esposa. Luna agradeció a Melissa Gonzáles Samplini por la familia que formaron y por el lugar que ocupa en su vida. “Te amo, Melissa. Lo logramos. Los regalos más grandes de mi vida me los diste tú; gracias por tanto, hoy te daré lo que te mereces”, expresó.

La pareja se prepara así para recibir a su tercer hijo, una noticia que Jorge Luna compartió con sus seguidores y que recibió el respaldo público de Magaly Medina durante su programa.

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