Examen de ascenso docente 2026 será el 8 de noviembre: revisa el cronograma completo y las fechas de publicación de resultados

Nombramiento docente - crédito Andina

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Más de 162.000 profesores de Educación Básica rendirán la prueba nacional del Concurso Público para el Ascenso de Escala 2026 el domingo 8 de noviembre. El Ministerio de Educación (Minedu) actualizó el cronograma del proceso y estableció nuevas fechas para las siguientes etapas de evaluación.

La modificación quedó establecida en la Resolución Viceministerial N.º 173-2026-MINEDU, publicada el 7 de octubre en el diario oficial El Peruano. Según el sector, la reprogramación permitirá completar las acciones operativas necesarias para garantizar la aplicación de la prueba en las sedes habilitadas en todo el país.

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Uno de los cambios que deben tener en cuenta los postulantes es la publicación de la relación actualizada de locales de evaluación, prevista para el 26 de octubre. El Minedu también confirmó que la modificación del calendario no alterará la fecha de inicio de la vigencia del ascenso, establecida para el 1 de marzo de 2027.

Más de 162.000 docentes rendirán la prueba nacional el 8 de noviembre

La prueba nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026 se realizará el domingo 8 de noviembre y contará con la participación de más de 162.000 profesores inscritos. La evaluación forma parte del proceso mediante el cual los docentes nombrados pueden acceder a una escala superior dentro de la Carrera Pública Magisterial.

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El cambio de fecha responde a la necesidad de completar las acciones operativas para garantizar el adecuado desarrollo de la evaluación. La disposición está contenida en la Resolución Viceministerial N.º 173-2026-MINEDU, publicada en El Peruano el 7 de octubre.

La actualización del cronograma comprende a los profesores que trabajan en instituciones educativas administradas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

El concurso busca reconocer los méritos de los docentes nombrados y ofrecerles la posibilidad de mejorar su remuneración y acceder a cargos de mayor responsabilidad, según la escala alcanzada y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

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¿Cuándo consultar los locales de evaluación y los resultados del ascenso docente?

Los postulantes podrán consultar la relación actualizada de locales de evaluación desde el lunes 26 de octubre. El Minedu recomienda revisar nuevamente esta información, incluso si ya consultaron el lugar asignado en la publicación anterior.

El proceso de Ascenso Docente sigue su curso en el Perú . Foto: Andina

Después de la aplicación de la prueba nacional, programada para el 8 de noviembre, los resultados preliminares se publicarán el 19 de noviembre mediante el aplicativo de la Dirección de Evaluación Docente (DIED), disponible en el portal institucional del sector.

Quienes tengan observaciones sobre el puntaje podrán presentar sus reclamos entre el 20 y el 26 de noviembre. La resolución de estas solicitudes se realizará hasta el 3 de diciembre, de acuerdo con el calendario actualizado.

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La publicación de los resultados finales de la prueba nacional está prevista para el 4 de diciembre. Los postulantes que continúen en el proceso deberán participar en la etapa descentralizada, que incluye la verificación de requisitos, la valoración de la trayectoria profesional y otras evaluaciones a cargo de los comités correspondientes.

nombramiento docente - crédito Andina

Ascenso docente 2026: la nueva escala regirá desde el 1 de marzo de 2027

El Minedu estableció que la vigencia del ascenso se mantendrá para el 1 de marzo de 2027, pese a la reprogramación de la prueba nacional. Por ello, el cambio de fecha no modifica el plazo previsto para que los docentes ganadores accedan a la nueva escala magisterial.

Antes de esa fecha, los resultados finales de la etapa descentralizada se publicarán el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, el cronograma contempla la publicación de las vacantes disponibles y de los ganadores de las asignaciones regular y excepcional.

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La publicación de vacantes de ascenso está programada para el 15 de febrero. Los ganadores de la asignación regular se conocerán el 17 de febrero, mientras que los de la asignación excepcional se publicarán el 18 de febrero. La emisión de las resoluciones de ascenso se realizará entre el 23 y el 26 de febrero.

La etapa nacional del Ascenso Docente 2023 empezará en diciembre de este año - crédito Andina

Cronograma del Concurso de Ascenso Docente 2026: fechas clave

El cronograma actualizado del Minedu establece las fechas que los postulantes deben considerar durante las siguientes etapas del proceso:

26 de octubre de 2026: publicación actualizada de los locales de evaluación.

8 de noviembre de 2026: aplicación de la prueba nacional.

19 de noviembre de 2026: publicación de resultados preliminares de la prueba nacional.

Del 20 al 26 de noviembre de 2026: presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido.

4 de diciembre de 2026: publicación de resultados finales de la prueba nacional.

26 de enero de 2027: publicación de resultados preliminares de la etapa descentralizada.

12 de febrero de 2027: publicación de resultados finales de la etapa descentralizada.

15 de febrero de 2027: publicación de vacantes de ascenso.

17 de febrero de 2027: publicación de ganadores de la asignación regular.

18 de febrero de 2027: publicación de ganadores de la asignación excepcional.

Del 23 al 26 de febrero de 2027: emisión de las resoluciones de ascenso.

1 de marzo de 2027: inicio de la vigencia del ascenso.

Los docentes pueden revisar el cronograma completo y las disposiciones del concurso en el portal oficial de Evaluación Docente del Minedu. También pueden realizar consultas a través de la línea telefónica (01) 615 5887, disponible de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

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