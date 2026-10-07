Minedu anuncia cambio: las clases escolares en varias regiones del Perú terminarán a fines de noviembre por El Niño

Un grupo de escolares en la región Arequipa recibe una clase. (Andina)

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José Chang, titular del Ministerio de Eduación (Minedu), informó que el año escolar 2026 concluirá a fines de noviembre en algunas regiones donde el fenómeno El Niño podría llegar con fuerza. La medida alcanzará a instituciones educativas situadas en zonas consideradas vulnerables ante los posibles efectos del evento climático.

La declaración fue realizada durante una visita del ministro al colegio Mariano Melgar, en el distrito de Breña. Según explicó, la disposición ya fue adoptada en determinadas regiones y contempla que ya no haya clases cuando se llegue a la primera semana de diciembre.

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“En algunas regiones ya se ha tomado la decisión de adelantarlos a fin de noviembre”, afirmó Chang, en declaraciones recogidas por Latina. El ministro precisó que “los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases” en los lugares donde se prevé una mayor incidencia de El Niño.

Más de 500 mil escolares de La Libertad tendrían un fin de ciclo anticipado| Foto: Andina

¿Cuándo acaban las clases escolares en 2026?

El anuncio se refiere a los colegios ubicados en áreas donde las autoridades estiman que el evento climático podría tener un mayor impacto. El ministro no detalló qué regiones están incluidas en la decisión ni la cantidad de alumnos que serán alcanzados por el adelanto del cierre del año escolar.

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No obstante, se sabe que las regiones más comprometidas cuando se hace presente El Niño son principalmente Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Chang señaló que la medida responde a la posibilidad de que el fenómeno afecte con mayor intensidad algunos puntos del país. “Los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases en aquellas zonas donde potencialmente el fenómeno del Niño llegue con fuerza”, sostuvo.

La decisión contempla un cambio en el calendario escolar de los centros educativos que se encuentran en zonas de riesgo. El ministro mencionó que el sector ya tomó esa determinación para algunas regiones, aunque no brindó mayores precisiones sobre la aplicación en cada institución educativa.

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Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

La información fue difundida desde el colegio Mariano Melgar, en Breña, donde el titular de Educación respondió preguntas sobre la agenda del sector. Durante sus declaraciones, vinculó el adelanto de las clases con las medidas previstas ante una posible afectación de la infraestructura escolar.

Reparaciones en colegios

El ministro indicó que cerca de 18 mil instituciones educativas ubicadas en ocho regiones serán reparadas ante la posibilidad de daños relacionados con el fenómeno del Niño. Según sus declaraciones, esas zonas serían afectadas de forma seria por el evento climático.

“Respecto a las instituciones educativas que van a ser reparadas, son cerca de dieciocho mil instituciones educativas que están en ocho regiones que son afectadas seriamente por el fenómeno del Niño”, declaró Chang.

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El titular del sector no precisó durante su intervención cuáles son las ocho regiones incluidas en esta previsión ni el tipo de trabajos que se realizarán en cada colegio. Tampoco detalló el cronograma de reparaciones para los locales educativos identificados.

Ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncia una reestructuración en la currícula escolar. (Foto: Presidencia)

La cifra de instituciones mencionada por el ministro forma parte de las acciones anunciadas por el sector ante los posibles efectos del fenómeno. La información se conoció junto con la decisión de culminar antes las clases en determinados lugares del país.

Aulas prefabricadas

Como parte de las medidas expuestas por Chang, el Ministerio de Educación adquirió 1.500 aulas prefabricadas. Estas estructuras serán destinadas a los escolares que se encuentren en las zonas más vulnerables por el fenómeno del Niño.

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El ministro señaló que las aulas servirán como reemplazo en caso de que no se puedan contener los efectos del evento climático en las instituciones educativas. “Para eso, hemos adquirido mil quinientas aulas prefabricadas que son para reemplazar en el supuesto de que no podamos contener los efectos del fenómeno del Niño”, manifestó.

La adquisición de estos módulos fue mencionada junto con el plan de reparación para los colegios de ocho regiones. Chang no especificó cómo se distribuirán las aulas prefabricadas ni en qué centros educativos serán instaladas.

El anuncio establece que el sector prevé utilizar estas estructuras en los colegios que requieran reemplazar temporalmente sus espacios debido a los daños que podrían provocar las lluvias y otros efectos asociados al fenómeno del Niño.

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Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Norma sobre expulsiones

Durante la misma intervención, el ministro de Educación confirmó que el Poder Ejecutivo anunciará el jueves, dentro de dos días, la publicación de una norma que permitirá a los colegios restablecer la expulsión de alumnos por faltas muy graves.

“Definitivamente regresa a la expulsión de faltas graves”, indicó Chang. Añadió que la presidenta de la República dará a conocer el documento, que todavía se encuentra en etapa de definición de algunos temas.

El ministro sostuvo que los detalles de la medida serán presentados el jueves. “Eso va a ser detallado el día jueves”, afirmó al ser consultado sobre el contenido de la norma y las faltas que podrían derivar en la expulsión de estudiantes.

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Además, se informó que el pleno del Congreso debatiría ese día una moción de interpelación contra Chang. La iniciativa fue presentada el 21 de septiembre y plantea que el ministro acuda al Parlamento para responder preguntas relacionadas con cuestionamientos surgidos durante la gestión presidencial de Keiko Fujimori.