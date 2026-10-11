Gobierno transfiere S/ 45,5 millones a gobiernos regionales para financiar intervenciones educativas

La medida quedó establecida en el Decreto Supremo N.° 215-2026-EF, difundido este sábado en la sección de Normas Legales de El Peruano. Foto: ComexPerú

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El Poder Ejecutivo autorizó la asignación de S/ 45,5 millones a distintos gobiernos regionales para ejecutar acciones orientadas a fortalecer los servicios educativos y mejorar la infraestructura de los centros de enseñanza. La medida comprende intervenciones priorizadas por el Ministerio de Educación (Minedu) en el marco de sus objetivos para el sector.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 215-2026-EF, publicado este sábado en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El presupuesto proviene de los recursos institucionales del Minedu y permitirá atender compromisos establecidos para el año 2026.

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¿A qué se destinarán los recursos transferidos?

La transferencia forma parte del cumplimiento del primer tramo de los Compromisos de Desempeño 2026, un mecanismo que busca promover el logro de objetivos y metas en el sistema educativo mediante la asignación de recursos vinculados a determinados resultados.

El dinero permitirá cubrir gastos relacionados con la compra de bienes y servicios, la adquisición de equipamiento y las labores de acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura. Estas acciones están vinculadas a programas presupuestales dirigidos a mejorar los aprendizajes, ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso a la enseñanza para estudiantes con discapacidad.

Los fondos corresponden al presupuesto del Minedu y están destinados a cumplir las metas previstas para 2026. Foto: Defensoría

¿Qué programas educativos recibirán financiamiento?

Entre las iniciativas contempladas se encuentra el programa Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, así como el destinado al incremento del acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica. También se financiarán acciones para promover la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico-productiva.

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La medida incluye, además, programas orientados a mejorar la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria y a fortalecer la educación superior tecnológica. A estos se suma el programa de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, que también forma parte de las intervenciones comprendidas en la transferencia.

¿Cómo se distribuirán los S/ 45,5 millones?

Los recursos serán asignados a distintos gobiernos regionales para cubrir gastos corrientes y de capital. Dentro de estos últimos se considera la adquisición de activos no financieros, de acuerdo con las necesidades y los fines establecidos para cada intervención autorizada.

La relación de las entidades beneficiarias y los montos que recibirá cada una está detallada en los anexos de la norma. Esta información puede consultarse en las plataformas digitales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de la documentación que acompaña al decreto supremo.

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La transferencia también financiará la formación docente, la educación superior tecnológica y la atención de emergencias por desastres. Foto: Escuelas Bicentenario

¿Qué obligaciones deberán cumplir los gobiernos regionales?

Las entidades involucradas tendrán que aprobar la desagregación de los recursos transferidos mediante una resolución. Este procedimiento deberá completarse dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ejecutivo.

Asimismo, los fondos deberán utilizarse exclusivamente para los objetivos autorizados. La norma prohíbe destinarlos a fines distintos de los previstos, por lo que las entidades receptoras deberán sujetar la ejecución del presupuesto a las intervenciones y actividades contempladas en la transferencia.