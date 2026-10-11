Balacera en Los Olivos: Sujeto dispara contra un hombre y un menor de edad

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un delincuente ataca a balazos a un hombre y un menor en el distrito de Los Olivos. El violento hecho ha generado pánico entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial.

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Un hombre y un menor de edad fueron blanco de un ataque a balazos en plena vía pública en el distrito de Los Olivos. Ante ello, los vecinos denunciaron la falta de patrullaje policial y expresaron temor por la inseguridad en la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Aquija y Los Laureles, a pocas cuadras de un mercado. Según los testimonios recogidos en el lugar, un sujeto armado bajo de un vehículo negro que manejaba y disparó contra ambas personas sin importar la presencia de transeúntes y comerciantes.

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Tras el ataque, quedaron casquillos en la vía y marcas de impactos en las paredes de los inmuebles cercanos. Personal policial y peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger indicios que permitan identificar al responsable.

Ataque a balazos contra hombre y menor sembró temor en Los Olivos| Foto: Panamericana Noticias

Un comerciante que trabaja cerca del punto donde ocurrió el ataque confirmó que escuchó las detonaciones. Los residentes y dueños de negocios de la zona señalaron que los robos e intentos de asalto han modificado su rutina.

“En mi negocio, en mi tienda, ya me han intentado robar como seis veces”, relató un vecino.

Los moradores pidieron mayor presencia policial en el sector ante los hechos de violencia registrados en las calles del distrito.

Dueños de negocios cercanos al lugar afirmaron que reforzaron la seguridad de sus locales y, en algunos casos, mantienen las puertas cerradas por los intentos de robo| Foto: Panamerica Noticias

Canales de emergencia

SAMU: Para solicitar atención médica de urgencia y el envío de una ambulancia, los ciudadanos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106. El servicio atiende emergencias de salud en las zonas donde opera.

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Bomberos: Ante incendios, accidentes de tránsito, rescates u otros incidentes que requieran intervención especializada, se debe llamar a los Bomberos Voluntarios del Perú mediante el número 116.

PNP: Para reportar robos, agresiones, hechos delictivos, alteraciones del orden público o solicitar apoyo policial, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) a la línea de emergencia 105.