Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

Rodeada de un fuerte contingente militar, Keiko Fujimori establece una clara línea en la lucha contra la delincuencia, preguntando si se está del lado de las víctimas y las Fuerzas Armadas o del lado de los agresores y grupos violentistas. Un mensaje directo al Congreso y a sus opositores.

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras el enfrentamiento entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví durante el debate por el pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado. La mandataria expresó su respaldo al titular del Interior y le dedicó una frase que llamó la atención durante su intervención: “Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando”.

El pronunciamiento ocurrió después de la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado contra la delincuencia. Rodeada de integrantes de las Fuerzas Armadas, Fujimori defendió la actuación del ministro y sostuvo que el país atraviesa un momento en el que las autoridades deben definir su posición frente a la violencia.

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En su discurso, la presidenta también aludió a Sendero Luminoso, el Movadef y la operación Chavín de Huántar. Las referencias cobraron relevancia por los antecedentes de los dos protagonistas del altercado: Astudillo participó en la histórica operación militar, mientras que Maraví fue señalado en declaraciones atribuidas a integrantes de Sendero Luminoso, difundidas en 2021.

Keiko Fujimori expresa su respaldo al ministro César Astudillo tras el altercado registrado durante el debate en la Comisión de Constitución del Senado. (Composición: Infobae Perú)

Keiko Fujimori expresa su respaldo al ministro César Astudillo

Durante su intervención, Fujimori calificó lo ocurrido con Astudillo como una agresión verbal y destacó la participación del ministro en el comando Chavín de Huántar. “Y yo aquí le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía”, manifestó antes de pronunciar la frase dirigida al funcionario.

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La mandataria también agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que expresaron su apoyo al titular del Interior tras el enfrentamiento. Según sostuvo, la respuesta frente a la violencia debe unir a los peruanos, más allá de sus diferencias políticas.

Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

Fujimori vinculó este respaldo con las acciones del Ejecutivo para combatir la delincuencia. Señaló que el Gobierno cuenta con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de una decisión política para enfrentar la criminalidad.

Keiko Fujimori alude a Sendero Luminoso y Chavín de Huántar tras la gresca en el Senado

La presidenta amplió su mensaje con una referencia directa a la violencia terrorista y al papel de las Fuerzas Armadas. “Esperemos que todos estén a la altura. Y cuando digo que son momentos de definición, hay que pensar si estamos del lado de la violencia o del lado de la paz”, expresó durante su intervención.

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“Si estamos al lado de los agresores o protegemos a las víctimas. Si estamos al lado del Movadef, de Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, manifestó Fujimori. Con estas referencias, la mandataria contrapuso a las organizaciones vinculadas con la violencia terrorista y a las Fuerzas Armadas, en un discurso en el que también expresó su respaldo a Astudillo.

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso

César Astudillo integró el comando Chavín de Huántar, que en abril de 1997 rescató a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. Keiko Fujimori recordó esa trayectoria al expresar su respaldo al ministro tras el intercambio verbal con Iber Maraví.

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En el caso de Maraví, en 2021 se difundieron declaraciones de dos integrantes de Sendero Luminoso, realizadas entre mayo y julio de 1981, que lo señalaban como presunto responsable de la denominada zona norte de la organización subversiva en Ayacucho. Estos señalamientos forman parte del contexto de las referencias de Fujimori, pero no constituyen por sí mismos una condena judicial contra el senador.

Cruce entre Astudillo y Maraví comenzó durante el debate de las facultades legislativas

El enfrentamiento se produjo durante el debate del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Senado. La controversia comenzó mientras la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionaba la exposición del titular del Interior y reclamaba una postura más clara sobre la reforma policial.

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Reporte informativo sobre las declaraciones del parlamentario Iber Maraví tras un altercado verbal registrado con el ministro del Interior durante el debate sobre facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La cobertura muestra imágenes de la sesión parlamentaria y el testimonio del congresista ante los medios de comunicación en las instalaciones de la sede legislativa.

“Pero el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”, manifestó Luque durante su intervención. Según la versión de Maraví, Astudillo interrumpió a la legisladora y él intervino para pedirle que respetara su turno de palabra.

En declaraciones a la prensa, el senador de Juntos por el Perú calificó la presunta interrupción de “insolente” y sostuvo que el intercambio escaló después de su reclamo. Maraví afirmó que pidió la intervención del presidente de la comisión para evitar que se interrumpiera la participación de Luque.

El parlamentario también denunció un incidente con el senador Luis Giampietri después de que se suspendiera la sesión. Según su versión, Giampietri se acercó de manera intimidante y le dijo: “Si tú quieres podemos arreglarlo afuera”. Maraví pidió revisar las imágenes del altercado para esclarecer lo ocurrido durante y después de la discusión.

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