Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar | Andina

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La Municipalidad de La Punta cerró preventivamente el malecón ante los fuertes oleajes que afectan al litoral peruano. La medida busca evitar accidentes entre vecinos y visitantes, luego de que las olas golpearan el espigón y otras áreas cercanas al borde costero del Callao.

El incremento del nivel del mar coincide con la alerta de oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, vigente hasta el domingo 29 de noviembre. La advertencia abarca toda la costa, desde Tumbes hasta Tacna, y alcanza actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas.

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La situación también obligó a restringir el tránsito en sectores de la Costa Verde chalaca. La Municipalidad Provincial del Callao cerró temporalmente la vía en dirección norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, mientras se mantenga la alerta marítima.

La Punta.

Olas golpearon el espigón y alejaron a visitantes del malecón

El malecón de La Punta, uno de los puntos más concurridos del litoral chalaco, registró esta semana el impacto de olas de mayor tamaño y fuerza. El oleaje alcanzó el rompeolas y redujo la presencia de personas que suelen recorrer la zona.

Las autoridades locales recomendaron evitar el ingreso al mar y respetar las restricciones dispuestas en los espacios expuestos. El cierre busca prevenir caídas, arrastre por corrientes u otros incidentes cerca de muelles y estructuras costeras.

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La comuna pidió a los conductores utilizar rutas alternas durante la restricción en la Costa Verde. Entre las vías sugeridas figuran el jirón Loreto y las avenidas Costanera y La Marina.

El nivel del mar frente al Callao superó su promedio habitual

El director de la DHN, contraalmirante Jorge Vizcarra, explicó que las altas temperaturas del mar provocan una expansión de la masa de agua y elevan el nivel del océano. “Tenemos un mar con temperaturas muy calientes, ninguna persona viva ha visto un evento como el que estamos viendo”, declaró a Agencia Andina.

Según los registros oficiales, frente al Callao se mantiene un aumento sostenido desde mayo. El martes 24 de noviembre se alcanzó una anomalía máxima de 51,1 centímetros por encima del nivel normal.

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Vizcarra señaló que el fenómeno tiene mayor intensidad en el norte, donde las anomalías pueden llegar a 60 centímetros. En la costa central, incluido el Callao, el aumento promedio oscila entre 40 y 50 centímetros.

Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

La alerta prevé oleaje fuerte entre Chancay y San Juan de Marcona

El Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26 prevé que el tramo entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, que incluye sectores de Lima, pase de oleaje moderado a fuerte desde la tarde del viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones disminuirían a moderadas durante el sábado y a ligeras desde la mañana del domingo. Algunos puntos de la Costa Verde podrían registrar olas de hasta 2,5 metros.

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En el sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, también se esperan condiciones fuertes desde el viernes por la tarde. La DHN advirtió que las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste presentan una mayor exposición.

En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Persisten cierres de playas y restricciones en sectores de la Costa Verde

La alerta marítima ya generó restricciones en otros distritos costeros de Lima. La Municipalidad de Barranco mantiene cerradas sus seis playas, entre ellas Yuyos y Sombrillas, mientras sus equipos evalúan el comportamiento de las corrientes y del borde costero.

En Miraflores, un carril de la vía de la Costa Verde permanece cerrado en sentido norte-sur, a la altura de la playa Waikiki. La evaluación municipal detectó un tramo de muro de contención comprometido en más de 50 metros, además de la caída de postes.

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La Marina informó que 96 puertos permanecen cerrados y exhortó a la ciudadanía a no acercarse a muelles, rompientes ni zonas expuestas al impacto de las olas. Las capitanías de puerto y autoridades locales podrán mantener o ampliar las restricciones según la evolución del oleaje.