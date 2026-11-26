Melissa Ángeles presentó El Hombre Bebé, su primer sencillo musical bajo su propio nombre artístico.

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Melissa Ángeles presentó “El Hombre Bebé”, su primer lanzamiento musical bajo su propio nombre artístico, con el que abre una nueva etapa en su carrera como solista. El sencillo, compuesto por Carlos Rincón, apuesta por el rock latinoamericano con una instrumentación que combina guitarras eléctricas, saxofón y órganos, un formato que busca diferenciarse de los géneros con los que la cantante se dio a conocer en la televisión peruana.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto con su videoclip oficial, publicado en YouTube. La artista peruana alcanzó reconocimiento nacional por su interpretación de Alejandra Guzmán en el programa ‘Yo Soy’, donde llegó a la gran final y conquistó al público con su voz, energía y presencia escénica.

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Durante su paso por el certamen de imitación, Ángeles se consolidó como una de las participantes más recordadas por su manejo del rock en español y por la fidelidad con la que recreaba el estilo de la cantante mexicana en cada presentación. Ese reconocimiento le permitió construir una base de seguidores que ahora acompaña su transición hacia la música propia.

Con este lanzamiento, la cantante amplía su horizonte musical sin dejar de lado el personaje que le dio notoriedad en la televisión. El paso de imitadora a artista con repertorio propio representa un desafío habitual para quienes se forjaron una carrera a partir de programas de imitación, pues implica construir una identidad musical independiente del personaje que los catapultó a la fama.

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El significado detrás del primer sencillo como solista

Sobre la elección de este tema para su debut, la artista explicó el mensaje que busca transmitir a través de la canción. “Es un sueño que siempre tuve y que hoy puedo hacer realidad gracias a la disciplina y la perseverancia. Elegí esta canción porque representa situaciones que muchas mujeres viven. Quiero transmitir que somos fuertes y que no tenemos por qué conformarnos con relaciones en las que no recibimos lo que merecemos”, expresó Melissa Ángeles.

La letra de “El Hombre Bebé” aborda la inmadurez emocional dentro de las relaciones de pareja, un tema que la cantante considera cercano a la experiencia de muchas mujeres. A través del sencillo, la artista busca posicionar un mensaje de empoderamiento femenino enmarcado en sonoridades de rock, género que domina desde su etapa como intérprete y que ahora traslada a composiciones con las que se identifica de manera personal.

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El videoclip oficial del sencillo se grabó en un edificio abandonado de Telefónica ubicado en la avenida Arequipa.

El videoclip de “El Hombre Bebé” fue grabado en un edificio abandonado de Telefónica, ubicado en la avenida Arequipa, un espacio que aportó una estética particular a la narrativa visual del tema. La producción audiovisual presenta a la cantante junto a su banda en una historia centrada en las relaciones de pareja y la inmadurez sentimental, en línea con el mensaje que transmite la letra de la canción.

La producción musical estuvo a cargo de Rincón junto a César Cabanillas, esposo de la artista y productor musical, quien también participa de manera activa en este nuevo proyecto.

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Una historia de más de una década entre la cantante y el compositor

La conexión entre Melissa Ángeles y Carlos Rincón se remonta a más de una década atrás, cuando ella tenía 14 años e integraba el grupo infantil Los Chicos del Barrio, proyecto para el que el compositor realizó un disco en aquel entonces. Esa primera colaboración marcó el inicio de un vínculo artístico que se mantuvo a lo largo de los años, pese a que ambos tomaron caminos distintos dentro de la industria musical peruana.

Años después, Ángeles y Rincón volvieron a encontrarse, y tras conocer el recorrido de la cantante en ‘Yo Soy’, el compositor decidió escribir “El Hombre Bebé” de manera especial para ella. El reencuentro profesional entre ambos derivó en el primer sencillo oficial de la artista como solista, luego de un proceso de preparación que incluyó la selección del tema, la producción musical y la grabación del material audiovisual que acompaña el lanzamiento.

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La cantante peruana alcanzó reconocimiento nacional tras disputar la final del programa Yo Soy con su imitación de Alejandra Guzmán.

Esta nueva etapa suma a la trayectoria de la artista una faceta con canciones propias y proyectos musicales que le permitirán explorar otros géneros y conectar con nuevas generaciones de oyentes, en un camino que combina su experiencia televisiva con una propuesta musical personal bajo su nombre artístico.

El lanzamiento de este primer sencillo marca el punto de partida de una carrera que, según adelantó la cantante, continuará con nuevo material en los próximos meses.