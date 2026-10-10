Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso

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El ministro del Interior, César Astudillo, y el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado de hoy 10 de octubre.

La controversia tiene como punto de inicio la intervención de la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, quien se refería a las medidas que el sector Interior solicitaba se incluyan en el dictamen de facultades legislativas.

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“Aquí el ministro del Interior ha hablado de que están chillando y ha hablado de cosas, de verdad, generales. Ha hablado hasta del número de armas que no se tiene. Pero el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”, expresaba Luque cuando el senador Iber Maraví interrumpió.

Iber Maraví interviene durante la Comisión de Constitución junto a una imagen que registra una discusión con César Astudillo.

Maraví dijo que Astudillo buscó interrumpir “de manera insolente” a Luque.

“Ustedes podrán constatar que cuando la senadora Ruth Luque estuvo haciendo el uso de la palabra, fue interrumpido de manera insolente por el ministro. Yo lo que he reclamado inmediatamente es que no haga esa interrupción totalmente descortés, lo que ha provocado que el indicado ministro reaccione ya contra mi persona. Yo he pedido al presidente de la comisión para que no permita esa interrupción y lamento mucho que después de eso hayan utilizado improperios, palabras muy subidos de tono contra mi persona”, declaró el senador a la prensa.

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Asimismo, Maraví indicó que el senador Luis Giampietri se acercó a su asiento “de una manera matonesca” luego de que la Comisión de Constitución se suspendiera a raíz del altercado.

“Debo también rechazar tajantemente la actitud de el senador Giampietri que se ha acercado, yo creo que de una manera matonesca, a ‘pecharme’ de manera física. Por supuesto, yo no he caído en ese juego. Incluso llegó a decirme: ‘Si tú quieres podemos arreglarlo afuera’. Eso es realmente grave. Por eso es que ahí están las evidencias. Yo tengo que manifestar públicamente que lo que he pedido es respeto a la intervención de una senadora”, apuntó.

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Ruth Luque se pronuncia

Según el relato de la senadora, su observación surgió porque Astudillo no se refirió de manera directa a la reforma policial durante su exposición ante la comisión, pese a que buscaba mencionar casos específicos en los que, a su juicio, la Policía Nacional necesita mejorar su actuación. “En ningún momento el ministro habla de un tema central que es la reforma policial”, señaló.

César Astudillo e Iber Maraví sostienen un altercado durante una sesión de la Comisión de Constitución.

La reacción del funcionario, de acuerdo con Luque, incluyó una queja sobre el término “miedo”, que interpretó como una ofensa personal. La legisladora rechazó esa lectura y afirmó que una observación de ese tipo no amerita una respuesta de esa naturaleza. “A mí no se me puede acusar de responsable. No he faltado el respeto”, sostuvo.

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La senadora reitero que, como integrante de un espacio legislativo, tiene la facultad de emitir valoraciones políticas y no solo observaciones técnicas o jurídicas. “En un espacio político damos opiniones políticas. Tengo también derecho a expresar mi posición política y eso es lo que he dicho”, afirmó.

Luque cuestionó además la magnitud de la reacción del ministro ante su comentario. “¿Por qué tendría que ameritar una reacción de esa naturaleza?”, planteó, y agregó una valoración sobre la gestión de Astudillo al frente del sector: a su criterio, el funcionario “no está preparado para una responsabilidad política como ministro del Interior”.

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