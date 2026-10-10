Perú

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Luego de que Ruth Luque dijera que el titular del Interior tendría miedo de reformar la Policía, Astudillo la habría interrumpido “de manera insolente”, según Maraví

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso
Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, y el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado de hoy 10 de octubre.

La controversia tiene como punto de inicio la intervención de la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, quien se refería a las medidas que el sector Interior solicitaba se incluyan en el dictamen de facultades legislativas.

PUBLICIDAD

“Aquí el ministro del Interior ha hablado de que están chillando y ha hablado de cosas, de verdad, generales. Ha hablado hasta del número de armas que no se tiene. Pero el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”, expresaba Luque cuando el senador Iber Maraví interrumpió.

Un hombre maduro con barba habla frente a un micrófono junto a un círculo con la imagen de dos hombres de traje que se señalan
Iber Maraví interviene durante la Comisión de Constitución junto a una imagen que registra una discusión con César Astudillo.

Maraví dijo que Astudillo buscó interrumpir “de manera insolente” a Luque.

“Ustedes podrán constatar que cuando la senadora Ruth Luque estuvo haciendo el uso de la palabra, fue interrumpido de manera insolente por el ministro. Yo lo que he reclamado inmediatamente es que no haga esa interrupción totalmente descortés, lo que ha provocado que el indicado ministro reaccione ya contra mi persona. Yo he pedido al presidente de la comisión para que no permita esa interrupción y lamento mucho que después de eso hayan utilizado improperios, palabras muy subidos de tono contra mi persona”, declaró el senador a la prensa.

PUBLICIDAD

Asimismo, Maraví indicó que el senador Luis Giampietri se acercó a su asiento “de una manera matonesca” luego de que la Comisión de Constitución se suspendiera a raíz del altercado.

“Debo también rechazar tajantemente la actitud de el senador Giampietri que se ha acercado, yo creo que de una manera matonesca, a ‘pecharme’ de manera física. Por supuesto, yo no he caído en ese juego. Incluso llegó a decirme: ‘Si tú quieres podemos arreglarlo afuera’. Eso es realmente grave. Por eso es que ahí están las evidencias. Yo tengo que manifestar públicamente que lo que he pedido es respeto a la intervención de una senadora”, apuntó.

Ruth Luque se pronuncia

Según el relato de la senadora, su observación surgió porque Astudillo no se refirió de manera directa a la reforma policial durante su exposición ante la comisión, pese a que buscaba mencionar casos específicos en los que, a su juicio, la Policía Nacional necesita mejorar su actuación. “En ningún momento el ministro habla de un tema central que es la reforma policial”, señaló.

César Astudillo e Iber Maraví sostienen un altercado durante una sesión de la Comisión de Constitución.
César Astudillo e Iber Maraví sostienen un altercado durante una sesión de la Comisión de Constitución.

La reacción del funcionario, de acuerdo con Luque, incluyó una queja sobre el término “miedo”, que interpretó como una ofensa personal. La legisladora rechazó esa lectura y afirmó que una observación de ese tipo no amerita una respuesta de esa naturaleza. “A mí no se me puede acusar de responsable. No he faltado el respeto”, sostuvo.

La senadora reitero que, como integrante de un espacio legislativo, tiene la facultad de emitir valoraciones políticas y no solo observaciones técnicas o jurídicas. “En un espacio político damos opiniones políticas. Tengo también derecho a expresar mi posición política y eso es lo que he dicho”, afirmó.

Luque cuestionó además la magnitud de la reacción del ministro ante su comentario. “¿Por qué tendría que ameritar una reacción de esa naturaleza?”, planteó, y agregó una valoración sobre la gestión de Astudillo al frente del sector: a su criterio, el funcionario “no está preparado para una responsabilidad política como ministro del Interior”.

Temas Relacionados

César AstudilloIber MaravíComisión de Constituciónperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

La candidata nacional desfiló en la apertura y en ropa de baño durante la competencia, donde Perú superó el primer corte entre 80 participantes

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la jornada tras el receso por fecha FIFA: Universitario recibirá a Melgar, Sporting Cristal chocará con UTC, Alianza Lima visitará a Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

¿Qué restaurantes sirven turrón? Esta es la ‘ruta’ que recomienda la Municipalidad de Lima

El turrón no solo se compra en tiendas. También se comparte en establecimientos que usan recetas tradicionales y también innovadoras

¿Qué restaurantes sirven turrón? Esta es la ‘ruta’ que recomienda la Municipalidad de Lima

Encuentran sin vida a montañista australiano que desapareció durante una travesía en la cordillera Huayhuash

El turista había partido desde Huaraz para completar en solitario un circuito de aproximadamente diez días, pero no regresó en la fecha prevista ni abordó su vuelo hacia Cusco

Encuentran sin vida a montañista australiano que desapareció durante una travesía en la cordillera Huayhuash

BTS en Lima hoy: Puertas del Estado San Marcos abrirán más temprano para evitar aglomeraciones

El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció un nuevo horario para la entrada al último concierto de los surcoreanos

BTS en Lima hoy: Puertas del Estado San Marcos abrirán más temprano para evitar aglomeraciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

Benedicto Jiménez Bacca pide ayuda estatal: ¿Cuál es el clamor que solicita el exjefe del GEIN?

PPK ya puede viajar fuera del Perú: PJ levanta impedimento de salida del país contra expresidente

ENTRETENIMIENTO

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Miss Grand International 2026: peruana Zuliet Seminario llegó al Top 25, pero Tanzania se coronó como ganadora

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: ¿qué necesita para clasificar al Mundial?

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026