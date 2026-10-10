Perú

Incendios forestales ponen en alerta al Perú: Cusco, Cajamarca y otras regiones sufren daños por las llamas

Los incendios dejan cinco fallecidos y más de 16 mil hectáreas afectadas en Cusco, mientras las llamas amenazan áreas naturales y comunidades en Junín y Pasco. El Senamhi advirtió sobre un riesgo extremo de nuevos siniestros en ocho regiones del país

Un devastador incendio forestal en la provincia de La Convención, Cusco, ha destruido cientos de hectáreas de bosques de pino. Los pobladores locales se han organizado para combatir las llamas, pero las altas temperaturas y el viento dificultan las labores de control | América TV
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Los incendios forestales en Perú mantienen en emergencia a varias regiones, donde las llamas consumen bosques, pastizales y cultivos. En Cusco, Pasco, Cajamarca, Áncash y Junín, bomberos, brigadistas y pobladores intentan controlar los siniestros, que también amenazan viviendas y medios de vida de las comunidades.

En Cusco, los incendios dejaron cinco fallecidos y más de 16 mil hectáreas de cobertura vegetal afectadas durante 2026, según información difundida por Agencia Andina. En Cajamarca, un hombre sufrió quemaduras en el 50 % del cuerpo, mientras que en Pasco el fuego amenaza formaciones naturales del Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huayllay.

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La emergencia coincide con condiciones meteorológicas que favorecen la propagación de las llamas. El Senamhi emitió una alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales en ocho regiones, debido a la falta de lluvias, las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento.

Vista nocturna dividida de una línea de fuego y humo en la ladera de una colina oscura sobre varias viviendas
Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Cusco registra cinco fallecidos y miles de hectáreas afectadas

Cusco enfrenta una de las emergencias más graves por incendios forestales. Según Agencia Andina, los siniestros afectaron más de 16 mil hectáreas durante 2026 y causaron cinco muertes. Los daños comprenden pastizales, cultivos, especies nativas y árboles silvestres.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó seis focos activos en Rondocan, Yaurisque, Paccaritambo, San Pablo, Checca y Alto Pichigua. Estos incendios afectaron 417 hectáreas de vegetación, mientras otros cinco siniestros extinguidos dejaron 202 hectáreas dañadas.

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A la izquierda, un hombre combate el fuego entre arbustos; a la derecha, un policía observa un incendio forestal en una ladera
Efectivos de la Policía y brigadistas combaten los incendios forestales que afectan zonas montañosas en la región de Cusco. (Composicióin: Infobae Perú / COEN)

En Alto Pichigua, provincia de Espinar, el fuego alcanzó pastizales, cercos, instalaciones comunales y animales. La regidora Yobana Cochuchullo advirtió que el viento reactivó las llamas y que la falta de agua dificultó el trabajo de los pobladores.

En La Convención, las llamas rodearon plantaciones de pino en Cochapampa. América Noticias informó que los distritos de Santa Teresa, Santa María y Huayopata enfrentaron el avance del fuego, mientras los pobladores solicitaron apoyo especializado.

Pasco, Cajamarca y Áncash sufren daños por las llamas

En Pasco, un incendio permanecía activo durante más de siete días en Huayllay, según Latina Noticias. El fuego alcanzó la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Bosque de Piedras y avanzó hacia formaciones naturales como el Inca Durmiente. Los bomberos advirtieron que necesitaban más personal para controlar los focos reactivados por el viento y las brasas bajo tierra.

Un devastador panorama se vive en Cajamarca, Pasco, Junín y Áncash debido a múltiples incendios forestales. Un hombre resultó con graves quemaduras, mientras miles de hectáreas de pastizales y áreas protegidas como el Bosque de Piedras de Huallay y el Parque Huascarán son consumidas por las llamas.

En Cajamarca, un siniestro en el sector El Marco, en Oxamarca, provincia de Celendín, dejó a Clube Rojas Montenegro con quemaduras en el 50 % del cuerpo. Latina Noticias informó que fue evacuado de emergencia. El incendio afectó más de 20 hectáreas de pastizales y alcanzó chacras y sembríos.

En Áncash, el incendio de la quebrada Llanganuco fue controlado, pero consumió unas 250 hectáreas de cobertura natural. De acuerdo con Latina Noticias, 200 hectáreas correspondían a la zona de amortiguamiento y 50 al interior del Parque Nacional Huascarán, donde resultaron afectados bosques de queñuales.

Incendio en Junín amenaza a comunidades asháninkas

En Junín, un incendio arrasó más de 250 hectáreas de bosque en la comunidad nativa de Cutivireni, en el valle del Ene, provincia de Satipo. Las llamas amenazan viviendas, cultivos y animales de las familias asháninkas.

Dos fotografías combinadas muestran fuego y humo denso sobre la vegetación de un bosque junto a un camino de tierra
Un incendio forestal destruye la vegetación en el territorio de la comunidad nativa de Cutivireni, en la provincia peruana de Satipo. (Composición: Infobae Perú)

El ingeniero forestal Julio Acosta advirtió en Exitosa Noticias que los recursos iniciales eran insuficientes y que el fuego podía extenderse a otras zonas. El origen del siniestro permanecía desconocido al momento de la entrevista.

El Gobierno Regional de Junín informó el 8 de octubre sobre el despliegue de alrededor de 80 personas, entre bomberos, brigadistas y pobladores, además de dos helicópteros para apoyar las operaciones y trasladar personal.

Senamhi advierte riesgo extremo en ocho regiones

La alerta roja del Senamhi, vigente del 6 al 10 de octubre, comprendió Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. La combinación de vegetación seca, falta de lluvias, calor y viento eleva el riesgo de propagación.

Ante este escenario, el Indeci recomendó evitar las quemas agrícolas, las fogatas y el abandono de colillas o fósforos encendidos. También pidió reportar los focos de fuego a las autoridades. En caso de emergencia, la población puede llamar al 116 de los Bomberos.

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