Senamhi advierte riesgo extremo de incendios forestales en ocho regiones durante toda la semana

Incendio forestal

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las condiciones atmosféricas elevarán el riesgo de incendios forestales en ocho regiones desde este martes 6 hasta el sábado 10 de octubre.

El aviso de alerta roja incluye a zonas de la sierra y selva, donde se prevén ausencia de lluvias, menor humedad, temperaturas diurnas más altas, radiación ultravioleta y ráfagas de viento durante la tarde.

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Según el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 009, las regiones comprendidas son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), señaló que la combinación de vegetación seca, calor, baja humedad y viento puede favorecer la propagación del fuego.

En estas circunstancias, una quema que parece controlada puede avanzar hacia pastizales, cultivos o áreas forestales en poco tiempo, especialmente si hay material combustible acumulado en el terreno.

Senamhi recomendó evitar encender fuego al aire libre, en particular cerca de plantaciones forestales o pastizales. También pidió identificar los sectores con mayor exposición y comunicar a las autoridades locales cualquier quema o foco detectado.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) añadió que no se debe fumar en bosques, arrojar colillas, fósforos ni papeles encendidos, ni quemar residuos vegetales, arbustos o basura. Las recomendaciones incluyen contar con un Plan Familiar de Emergencia, definir rutas de evacuación y mantener una red de apoyo para personas en condición de vulnerabilidad.

Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones son factores determinantes. (Foto: Andina)

Indeci pidió reportar cualquier foco y evitar combatir el fuego sin preparación

Ante una emergencia, Indeci indicó que las personas deben avisar de inmediato a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o a las oficinas locales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Mientras llegan los equipos de respuesta, la institución aconseja usar mascarilla y lentes de protección, además de no intentar apagar las llamas sin conocer los procedimientos necesarios. La población debe seguir los avisos meteorológicos y adoptar precauciones antes de realizar actividades al aire libre en zonas expuestas.

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Cusco mantiene seis incendios activos y más de 16 mil hectáreas afectadas en 2026

El escenario advertido por el Senamhi coincide con incendios que permanecen activos en Cusco. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que seis focos continuaban sin control en Rondocan, Yaurisque, Paccaritambo, San Pablo, Checca y Alto Pichigua.

Esos siniestros habían afectado hasta entonces 417 hectáreas de vegetación, mientras cinco incendios registrados entre el 3 y 4 de octubre fueron extinguidos en Pucyura, San Sebastián, Yanatile, Alto Pichigua y Pichigua. Estos últimos dejaron 202 hectáreas afecta das y daños a ganado y una vivienda en Pichigua.

El balance regional de 2026 asciende a cinco personas fallecidas y más de 16 mil hectáreas de cobertura vegetal afectadas, según información difundida por Agencia Andina.

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Los reportes ubican incendios en Yanahuara, en Urubamba; Sicuani, en Canchis; Pichigua y Alto Pichigua, en Espinar; Ccapacmarca, en Chumbivilcas; y Paccaritambo, en Paruro, además de sectores del Valle Sur.

En Yanahuara, uno de los incendios requirió la movilización de más de 150 brigadistas, 40 bomberos y apoyo aéreo para contener el avance del fuego.

En Alto Pichigua, las llamas afectaron animales, pastizales, cercos e instalaciones comunales, de acuerdo con el reporte disponible. La falta de fuentes de agua y las ráfagas dificultaron las acciones de control.

La Fuerza Aérea del Perú desplegó un avión C-27J Spartan para trasladar el sistema Helibalde y movilizó un helicóptero Mi-17-1V a la zona. Las autoridades mantienen trabajos de respuesta y vigilancia ante la evolución de los focos activos.

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