Más de 400 brigadistas se preparan ante los incendios forestales en Cusco: Serfor capacitará a personal de 26 distritos de la región

Brigadistas locales reciben capacitación práctica de Serfor en Cusco para la prevención y el manejo de incendios forestales. (Foto: Serfor)

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició la capacitación de más de 400 brigadistas locales en Cusco para reforzar la prevención de incendios forestales y apoyar a las instituciones encargadas de responder ante estas emergencias. La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y las autoridades locales.

El programa comprende 26 distritos de la región identificados por su mayor incidencia de siniestros. Durante octubre se realizarán 21 capacitaciones certificadas, que comenzaron en Poroy, provincia de Cusco, con la participación de 22 brigadistas. El objetivo es preparar personal en las propias localidades para fortalecer las acciones preventivas y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

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La medida cobra relevancia en medio de la temporada de incendios forestales en Cusco. Hasta el 6 de octubre, seis siniestros permanecían activos en la región, mientras que las emergencias registradas durante 2026 habían dejado cinco personas fallecidas y más de 16.000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas, según el balance difundido por la Agencia Andina. A este escenario se sumó una alerta del Senamhi por condiciones atmosféricas que favorecen la propagación del fuego.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacita a brigadistas locales en Cusco para reforzar la prevención de incendios forestales. (Foto: Serfor)

Serfor capacitará a más de 400 brigadistas en 26 distritos de Cusco

Un equipo de 14 profesionales de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor, desplazado desde Lima, inició las jornadas de formación en el distrito de Poroy. Los participantes recibirán capacitación para contribuir a la prevención de incendios y apoyar a las instituciones que intervienen cuando se presentan estas emergencias.

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Robert Camero Villasante, responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Cusco, precisó que las actividades se distribuirán en 26 distritos durante octubre. La meta institucional es formar a más de 400 brigadistas mediante 21 jornadas certificadas.

“Se han focalizados 26 distritos en los que se darán 21 capacitaciones certificadas durante el mes de octubre. La meta es formar en territorio a más de 400 brigadistas, los cuales se sumarán a los 131 que capacitamos en el año pasado”, sostuvo Camero.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacita a un grupo de brigadistas comunitarios en Cusco para reforzar la respuesta ante incendios forestales. (Foto: Serfor)

La preparación busca ampliar la capacidad de prevención en las zonas más expuestas a los siniestros. La participación de personal local también permitirá fortalecer el trabajo coordinado con las autoridades y los equipos especializados, especialmente en sectores donde el acceso resulta complicado y el fuego puede avanzar rápidamente.

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Municipios recibirán capacitación para detectar focos de calor y prevenir incendios

El plan contempla un segundo componente dirigido a las autoridades y al personal de las municipalidades provinciales y distritales. Los especialistas brindarán asistencia técnica para el manejo del Sistema de Alerta Temprana, una herramienta que utiliza información sobre focos de calor para orientar las decisiones frente a posibles incendios.

El Serfor prevé extender estas capacitaciones a 101 distritos de las 13 provincias de Cusco. De acuerdo con Camero, el alcance proyectado permitirá cubrir el 88 % del territorio regional y reforzar las capacidades de los gobiernos locales para identificar situaciones de riesgo.

La información sobre focos de calor puede ayudar a reconocer sectores que requieren vigilancia y facilitar la coordinación con las instituciones responsables de atender las emergencias. Estas acciones complementan la formación de brigadistas y buscan mejorar la detección oportuna de posibles siniestros.

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacita a brigadistas en el distrito de Poroy para prevenir incendios forestales en la región de Cusco. (Foto: Serfor)

Como parte de su campaña “Prevenir un incendio forestal cuesta menos que combatirlo”, la institución exhortó a la población rural a evitar las quemas agrícolas y de rastrojos sin control, no dejar fogatas encendidas y comunicar cualquier indicio de fuego a las autoridades. Las condiciones meteorológicas pueden favorecer que las llamas se extiendan desde terrenos agrícolas hacia pastizales y áreas boscosas.

Incendios forestales mantienen en alerta a Cusco por el aumento de temperaturas y vientos

El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), difundido el 6 de octubre, identificó seis incendios activos en Rondocan, Yaurisque, Paccaritambo, San Pablo, Checca y Alto Pichigua. En conjunto, estos siniestros habían afectado 417 hectáreas de vegetación, según el balance disponible en esa fecha.

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La situación regional también comprende daños a pastizales, cultivos, animales y viviendas. La Agencia Andina informó que durante 2026 se reportaron más de 280 incendios forestales en las 13 provincias de Cusco. El balance consignaba cinco fallecidos, entre ellos tres adultos mayores y dos hermanos de 11 y 18 años.

Efectivos de la Policía y brigadistas combaten los incendios forestales que afectan zonas montañosas en la región de Cusco. (Composicióin: Infobae Perú / COEN)

El riesgo se incrementa por la combinación de vegetación seca, falta de lluvias, temperaturas elevadas, baja humedad y ráfagas de viento. El Senamhi incluyó a Cusco entre las ocho regiones bajo alerta roja por condiciones atmosféricas favorables para la propagación de incendios entre el 6 y el 10 de octubre.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar el uso del fuego al aire libre y reportar de inmediato cualquier foco detectado. La formación de brigadistas y el fortalecimiento de los sistemas de alerta buscan mejorar la prevención y la capacidad de respuesta frente a nuevas emergencias que amenacen a la población y los ecosistemas de la región.