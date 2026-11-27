Del total, USD 6.000 millones se destinarán al sector público y USD 4.000 millones a empresas mediante BID Invest, monto equivalente a todo lo financiado durante la década anterior. Foto: Andina

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El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ampliará su respaldo financiero al Perú durante el periodo 2027-2030. La oferta alcanzará hasta USD 10.000 millones, una cifra que supera en más de 50% los recursos destinados al país en los cuatro años anteriores y que busca impulsar inversiones, mejorar los servicios públicos y contribuir a la generación de empleo.

Del monto anunciado, USD 6.000 millones estarán dirigidos al sector público y otros USD 4.000 millones serán canalizados hacia empresas mediante BID Invest, el brazo del organismo dedicado al sector privado. Esta última cifra equivale al financiamiento que la entidad otorgó durante toda la década anterior.

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¿En qué sectores se concentrará el financiamiento del BID?

Los recursos se distribuirán en cuatro áreas consideradas prioritarias por el organismo multilateral y el Gobierno peruano: educación, prevención y respuesta ante desastres naturales, seguridad ciudadana y productividad. En este último ámbito, se buscará avanzar en la reducción de la informalidad y mejorar las condiciones para el desarrollo empresarial.

En educación, el apoyo podría contribuir a ejecutar el nuevo Plan Nacional de Educación. Para enfrentar los efectos de eventos climáticos adversos, especialmente los asociados al fenómeno El Niño, se respaldarían medidas de preparación y respuesta. En seguridad, las iniciativas contemplarían mejorar la investigación policial y el sistema de flagrancia, mientras que en productividad se abordaría la simplificación tributaria y el aprovechamiento de la inteligencia artificial.

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El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú difunde medidas gubernamentales que incluyen la publicación de la guía sobre la distribución del presupuesto público, la autorización de obras por impuestos para el mantenimiento de infraestructura escolar ante el fenómeno El Niño y la disposición de dos mil millones de soles en garantías crediticias para micro y pequeñas empresas.

Gobierno destaca respaldo del BID para proyecto de agua en Juliaca

El anuncio se realizó durante la visita al Perú de Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, quien se reunió con la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

La mandataria consideró que el incremento de los recursos representa una señal de confianza en el país y permitirá impulsar proyectos prioritarios. Entre ellos mencionó la iniciativa de agua potable para Juliaca, en la región Puno, que lleva 18 años a la espera de concretarse. También agradeció el respaldo del organismo para atender esta demanda de las familias de la zona.

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Goldfajn sostuvo que el Perú cuenta con potencial en sus distintas regiones y que una mayor coordinación entre el Estado y el sector privado puede acelerar las inversiones. Según indicó, este trabajo conjunto contribuiría al crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la mejora de las condiciones de vida.

BID destrabará seis operaciones por más de USD 700 millones en 2026

Además del paquete previsto para el periodo 2027-2030, durante 2026 se destrabarán seis operaciones por más de USD 700 millones. Estos recursos respaldarán proyectos relacionados con la protección de la primera infancia, la electrificación rural y el transporte fluvial en la Amazonía.

En 2026 también se activarán seis operaciones por más de USD 700 millones para financiar proyectos de infancia, electrificación rural y transporte fluvial amazónico. Foto: difusión

La cartera también comprende iniciativas de agua y saneamiento en Juliaca, implementación de identidad digital en zonas remotas e impulso a la innovación y el emprendimiento empresarial. Como parte de su agenda en el país, Goldfajn participó en CADE Ejecutivos 2026, se reunió con representantes del sector empresarial para explorar oportunidades de inversión y visitó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), institución que recibe apoyo del BID.

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