Setlist de BTS en Lima: las canciones que cantarán este 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

La apasionada actuación de BTS se desarrolla en medio de una galaxia púrpura creada por decenas de miles de fans con la canción 'Butterfly' que ayer interpretaron en el Estadio San Marcos | Infobae / Paula Díaz

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Las ARMY que acudirán este viernes 9 y sábado 10 de octubre al Estadio San Marcos ya tienen una referencia concreta de lo que podrán escuchar durante los conciertos de BTS en Lima. El grupo surcoreano ofreció su primera presentación en el país el miércoles 7 de octubre y dejó prácticamente al descubierto el repertorio preparado para su paso por Perú.

El espectáculo comenzó alrededor de las 8:00 p. m. y concluyó cerca de las 10:15 p. m., con un repertorio de 23 canciones, incluyendo seis temas en el encore. La lista combinó canciones de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, con éxitos de distintas etapas de la carrera de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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Aunque el repertorio del primer concierto permite anticipar qué canciones podrían sonar el 9 y 10 de octubre, el orden o alguna canción sorpresa podría modificarse en las siguientes fechas. Por ello, las ARMY deben considerar la lista como el setlist confirmado del primer show en Lima y no necesariamente como una garantía absoluta de que las tres noches serán idénticas.

Vive la electrizante atmósfera de un concierto de BTS mientras un estadio enorme lleno de fans con luces moradas canta al unísono la exitosa canción 'Not Today' | Infobae / Paula Díaz

Lista de canciones confirmadas para el recorrido mundial del grupo

El primer concierto de BTS en San Marcos arrancó con una poderosa secuencia de canciones de ARIRANG. La apertura estuvo a cargo de “Hooligan”, seguida por “Aliens” y “Run BTS”, esta última en una versión remix.

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El repertorio continuó con “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM” y “Merry Go Round”.

Después llegó una nueva sección con “2.0” y “NORMAL”, dos canciones pertenecientes al nuevo álbum del grupo. La presentación continuó con “Not Today”, “MIC Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body” e “IDOL”.

El repertorio principal quedó de esta manera:

Hooligan Aliens Run BTS They Don’t Know ‘Bout Us Like Animals FAKE LOVE SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today MIC Drop FYA Fire Body to Body IDOL

La selección refleja el concepto de ARIRANG, pero también permite que el público reconozca diferentes etapas de la discografía de BTS. Entre las canciones nuevas destacan “Hooligan”, “Aliens”, “SWIM”, “2.0”, “NORMAL”, “FYA” y “Body to Body”, mientras que “FAKE LOVE”, “Not Today”, “MIC Drop” e “IDOL” corresponden a distintas etapas anteriores de la agrupación.

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Es la escena de un concierto en un estadio bajo el cielo nocturno, donde decenas de miles de luces rojas se extienden como olas. Mientras Jin aparece en la gran pantalla, los fans estallan en vítores, intensificando la emoción del espectáculo

Solos e interpretaciones individuales de los siete integrantes en escena

Una de las particularidades del espectáculo de ARIRANG es que el repertorio presentado en Lima está planteado principalmente como un show de BTS como grupo completo.

A diferencia de una presentación estructurada alrededor de siete canciones solistas, el primer concierto en San Marcos no presentó un bloque independiente dedicado a un solo de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V o Jung Kook. Los siete integrantes participaron en el recorrido principal y compartieron diferentes momentos de interacción con el público.

Esto no significa que el espectáculo carezca de momentos individuales. Durante las pausas, comentarios y transiciones, cada integrante tuvo oportunidad de dirigirse a las ARMY. Además, los siete sorprendieron al público peruano al utilizar frases en español durante sus intervenciones.

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La presentación también permitió observar diferentes posiciones y protagonismo de los integrantes dentro de las coreografías, especialmente durante canciones como “FAKE LOVE”, “MIC Drop”, “Fire” e “IDOL”.

Para las ARMY que esperaban escuchar canciones individuales de la carrera solista de los integrantes, el formato del concierto fue diferente: el protagonismo estuvo concentrado en BTS como unidad y en las canciones seleccionadas para la gira ARIRANG.

Una multitud masiva, un océano de luces y cánticos a todo pulmón. Así se vivió la histórica primera visita de BTS a Lima, Perú. Siente la emoción y la pasión de los fans mientras la banda domina el escenario. | X / @stayalivejksg

Clásicos de BTS que no faltarán en el escenario del Estadio San Marcos

El setlist no se limita al nuevo material. BTS incorporó varios de sus grandes éxitos para conectar la etapa de ARIRANG con canciones que las ARMY conocen desde hace años.

Entre los temas más esperados se encuentran “FAKE LOVE”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire” e “IDOL”.

“FAKE LOVE” representa una de las canciones más reconocibles de la etapa de Love Yourself: Tear, mientras que “MIC Drop” y “IDOL” forman parte de momentos importantes de la trayectoria internacional del grupo.

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“Fire”, por su parte, llevó nuevamente al público a una etapa anterior de BTS y fue interpretada con elementos vinculados a “FYA”, creando una transición especial dentro del espectáculo.

Pero el momento más esperado para muchas ARMY llegó durante el encore.

Después de “IDOL”, BTS regresó al escenario para interpretar:

Come Over Butter Dynamite HOME Outro: Wings Please Into the Sun

El cierre tuvo una combinación de canciones recientes y grandes éxitos internacionales. “Butter” y “Dynamite” permitieron recuperar dos de los temas que llevaron a BTS a una audiencia global, mientras que “HOME” y “Outro: Wings” fueron incorporaciones especiales del primer concierto de Lima.

Finalmente, “Into the Sun” puso punto final al espectáculo. La canción pertenece a ARIRANG y también cuenta con una guía oficial de fan chant publicada por Weverse.

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RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.

Duración aproximada del espectáculo y dinámicas de encore

El primer concierto de BTS en Lima comenzó aproximadamente a las 8:00 p. m. y terminó cerca de las 10:15 p. m., por lo que la duración efectiva fue de alrededor de dos horas y cuarto.

La organización había comunicado previamente una duración aproximada de hasta tres horas para el evento, por lo que las ARMY deben considerar que el tiempo puede variar de una fecha a otra debido a pausas, interacciones, transiciones y dinámicas especiales.

El encore tuvo un papel importante en el concierto. Después de finalizar el bloque principal con “IDOL”, BTS regresó al escenario para interpretar siete canciones adicionales, incluyendo “Come Over”, “Butter”, “Dynamite”, “HOME”, “Outro: Wings”, “Please” e “Into the Sun”.

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Miles de fanáticos asisten al concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Paula Diaz)

El final también estuvo marcado por la interacción entre el grupo y el público. Antes de despedirse, los integrantes hablaron con ARMY y agradecieron la energía recibida durante su primera presentación en Perú.

Por eso, quienes acudan el 9 o 10 de octubre no deberían abandonar el estadio inmediatamente después de la última canción del bloque principal. El encore forma parte fundamental de la experiencia y fue precisamente donde aparecieron algunas de las sorpresas del primer show.

El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

Fan chants oficiales: Guía para aprender las porras antes del show

Las ARMY que quieran participar de manera coordinada durante el concierto cuentan con una ventaja: BIGHIT MUSIC publicó guías oficiales de fan chants para las canciones de ARIRANG a través de Weverse.

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La guía incluye temas como “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Please” e “Into the Sun”, entre otras canciones del álbum.

Una de las dinámicas más importantes consiste en mencionar los nombres de los siete integrantes en determinados momentos. Por ejemplo, la guía de “Hooligan” indica una participación de ARMY que incluye los nombres de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, seguida por el grito de “BTS”.

En “No. 29”, la guía también establece un momento específico para corear los nombres de los siete integrantes.

El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)

Para “2.0”, la guía oficial contempla intervenciones del público con el grito “BTS! BTS! BTS!”, mientras que otras canciones utilizan respuestas puntuales o momentos determinados para que ARMY cante junto al grupo.

¿Qué debe hacer ARMY durante los fan chants?

La recomendación es revisar las guías oficiales de Weverse antes de llegar al estadio. No es necesario aprender toda la canción de memoria: los fan chants están diseñados para indicar en qué momento el público debe gritar, cantar o responder.

También es importante diferenciar los fan chants oficiales de las dinámicas especiales organizadas por ARMY Perú.

El grupo musical BTS realiza una presentación en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de asistentes. (Paula Diaz)

Para los conciertos de Lima, la comunidad de fans preparó actividades específicas para cada fecha. El 9 de octubre, por ejemplo, está prevista una dinámica de “ARMY Time” con “Young Forever”, mientras que el 10 de octubre se preparó una actividad relacionada con “Wings”. También se organizaron acciones especiales con las luces de las ARMY Bomb y mensajes para determinados momentos del espectáculo.

Por ello, quienes asistan este viernes 9 o sábado 10 pueden revisar las instrucciones difundidas por las comunidades oficiales de fans antes de ingresar.

La primera noche en San Marcos dejó claro que la participación del público será una parte fundamental del espectáculo. Las miles de ARMY que llenaron el estadio con sus ARMY Bomb acompañaron cada canción y convirtieron varios momentos del concierto en experiencias colectivas.

Para las dos últimas fechas, el repertorio ya no es un misterio: 23 canciones, clásicos de BTS, temas de ARIRANG, un encore cargado de éxitos y varias oportunidades para que ARMY tome protagonismo desde las tribunas y el campo.

Y aunque el setlist del 7 de octubre es la principal referencia para las noches del 9 y 10, BTS todavía podría introducir alguna variación o sorpresa. Por eso, las ARMY que asistirán a las últimas fechas deberán estar atentas hasta el último momento: en un concierto de BTS, el espectáculo puede guardar una sorpresa hasta el final.