Cómo consultar y descargar el recibo de agua de Sedapal con DNI

Una computadora portátil y teléfonos móviles exhiben la plataforma de consulta digital del recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Consultar el recibo de agua de Sedapal por internet permite revisar el monto facturado, verificar deudas, descargar el documento en PDF y acceder a opciones de pago sin trasladarse a un centro de atención. El trámite requiere el número de suministro, aunque quienes no lo tengan pueden buscarlo con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los canales oficiales.

La empresa dispone de la oficina virtual Aquanet, la aplicación Sedapal Móvil y el servicio de Recibo Digital para centralizar estas gestiones. Cada plataforma ofrece funciones para consultar los comprobantes, descargar facturas de períodos anteriores y recibir el recibo mensual directamente en el correo electrónico.

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Una persona consulta y descarga su recibo del servicio de agua de Sedapal mediante un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para consultar tu recibo de agua Sedapal sin registrarse en el portal web

Los usuarios de Sedapal pueden revisar información de su recibo de agua desde canales digitales sin acudir a una oficina presencial. Para identificar el servicio, el dato principal es el número de suministro, que figura en la parte superior derecha de los recibos físicos o de documentos emitidos anteriormente.

Quienes no recuerden ese código pueden iniciar la búsqueda con su Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema permite asociar el documento con el suministro correspondiente, siempre que los datos del titular estén registrados en la base de la empresa prestadora.

La consulta sin registro resulta útil para ubicar el número de suministro o verificar información básica de la conexión. Para descargar comprobantes, revisar montos pendientes y acceder al historial de facturación, el usuario deberá crear una cuenta en Aquanet, la oficina virtual de Sedapal.

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Un teléfono inteligente muestra las opciones de pago digital disponibles para cancelar el recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo buscar y ver el recibo de agua con DNI o número de suministro

El procedimiento comienza en el portal de Aquanet. Desde allí, el usuario puede elegir la opción de registro e ingresar el número de suministro, el tipo de documento, el número de DNI, datos de contacto y una dirección de correo electrónico válida.

Si no cuenta con el código de suministro, debe seleccionar la alternativa de búsqueda disponible en la plataforma e introducir su DNI. El portal mostrará los datos asociados al servicio cuando la información coincida con los registros de Sedapal.

Tras completar el formulario, Aquanet enviará un código de verificación al correo declarado. La validación activa la cuenta y permite crear una contraseña. Después, el titular podrá ingresar con su correo electrónico y la clave elegida para revisar el estado de sus recibos.

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Guía para descargar el recibo de Sedapal en PDF a través del portal digital

Una vez iniciada la sesión, el usuario debe dirigirse a la sección de “Constancias y pagos” o al apartado de consulta de recibos. Allí aparece el detalle de la facturación vinculada al suministro registrado, incluidos los pagos realizados y las obligaciones pendientes.

La pantalla permite elegir el período que se desea revisar. Antes de descargar el documento, conviene corroborar el mes de emisión, la dirección del predio, el importe facturado y la fecha límite de pago. Estos datos evitan confusiones entre recibos de distintos períodos.

Al seleccionar la opción de descarga, el recibo se genera en formato PDF. El archivo puede guardarse en una computadora o teléfono, enviarse por correo electrónico e imprimirse si se necesita una constancia física. El PDF conserva el detalle de consumo, facturación y vencimiento del período consultado.

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Plataforma Sedapal Recibo Virtual y activación del envío a correo electrónico

La consulta también está disponible desde Sedapal Móvil, la aplicación oficial para teléfonos Android y iPhone. La descarga se realiza desde Play Store o App Store, según el sistema operativo del equipo. Para acceder, se usan los mismos datos de Aquanet si la cuenta ya fue creada.

En caso de que el usuario no tenga una cuenta activa, la aplicación solicita el DNI, el número de suministro y un correo electrónico para completar el registro. La pantalla principal muestra el nombre del titular, la dirección vinculada y los recibos pagados o pendientes.

Cada comprobante puede abrirse con la opción “Ver el recibo”. Desde ese menú, el documento se visualiza en PDF y puede almacenarse en el celular o compartirse mediante correo electrónico y aplicaciones de mensajería. La app permite centralizar la consulta de la facturación desde el teléfono.

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Opciones para pagar tu recibo de agua en línea y métodos de pago habilitados

Aquanet incluye un espacio para revisar deudas y pagos relacionados con el suministro. Antes de completar una operación, el usuario debe verificar que el monto corresponda al período seleccionado y que no existan cargos pendientes de meses anteriores.

Los métodos habilitados pueden variar según la actualización de la plataforma y los acuerdos vigentes de Sedapal con entidades financieras o servicios de pago. Por ese motivo, corresponde revisar las alternativas que aparezcan al ingresar al apartado de pago digital con la cuenta del titular.

Al finalizar el pago, es recomendable guardar la constancia electrónica y comprobar que la transacción figure en el historial de la cuenta. Si el recibo continúa como pendiente después de un plazo razonable, el usuario puede usar los canales de atención de Sedapal y presentar el comprobante de la operación.

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La afiliación al Recibo Digital permite recibir la factura mensual directamente en el correo electrónico. Para activarla, se debe ingresar al enlace oficial de afiliación, elegir el DNI como documento de identificación, añadir el número de suministro y registrar una dirección de correo.

El sistema envía un código de confirmación para validar la suscripción. Una vez completado ese paso, el titular recibirá los documentos de facturación de forma electrónica, sin necesidad de buscar el recibo cada mes en la plataforma.

La afiliación no reemplaza la necesidad de revisar el consumo, el importe y la fecha de vencimiento. El correo electrónico funciona como canal de entrega del recibo, mientras que Aquanet y Sedapal Móvil permiten consultar el historial, descargar documentos y verificar el estado de las obligaciones del suministro.

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