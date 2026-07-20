Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) estableció un nuevo régimen sancionador para las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2026-SUNASS-CD.
La norma fija que, ante casos de desvío de fondos o designaciones irregulares en directorios, se podrán aplicar multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/2,75 millones considerando el valor actual de la UIT.
La resolución detalla que el nuevo marco sancionador responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y de buen gobierno corporativo por parte de las empresas prestadoras y sus funcionarios.
PUBLICIDAD
Obligaciones reforzadas para directores y gerentes
Las modificaciones normativas incluyen obligaciones específicas para directores y gerentes. Entre ellas, se encuentran la exigencia de implementar y mantener actualizada una sede digital, la obligación de rendir cuentas anualmente y el cumplimiento estricto de los procesos legales para la designación de altos cargos.
En situaciones de incumplimiento, las sanciones pueden ir desde la amonestación escrita hasta la remoción del cargo, dependiendo del tipo y la gravedad de la infracción.
El reglamento tipifica infracciones relacionadas con la gestión de fondos, tales como destinar recursos a fines distintos a los previstos por la regulación tarifaria o no reinvertir dividendos en obras para el cierre de brechas de acceso al servicio.
PUBLICIDAD
La resolución precisa que la sanción máxima de 500 UIT se reserva para las infracciones más graves, en especial para las empresas clasificadas como Tipo 4.
Ejemplos concretos de infracciones y sanciones
El anexo de la resolución enumera de forma específica las conductas sancionables, de acuerdo con el organismo regulador peruano del agua potable y alcantarillado.
Entre ellas se encuentran la omisión de contratar pólizas de seguro, la falta de trámite de solicitudes de acceso al servicio, el incumplimiento de medidas correctivas impuestas por Sunass y la ausencia de publicación de información de gestión en portales institucionales.
Figuran también como nuevas infracciones la transferencia de acciones sin la opinión favorable de Sunass y la designación de directores que no cumplen los requisitos legales.
PUBLICIDAD
El reglamento establece criterios de gradualidad para las sanciones, reservando la remoción del cargo para los incumplimientos personales graves o impedimentos legales verificados.
Transparencia y control para proteger a los usuarios
La Sunass subraya, a través de la normativa, que la administración responsable y la transparencia en la gestión son condiciones esenciales para las empresas del sector. La disposición ya está en vigor y será supervisada por la Dirección de Fiscalización de Sunass.
La actualización normativa forma parte de un proceso de alineamiento del sector con estándares internacionales de gobernanza y control.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el organismo regulador encargado de supervisar, normar y fiscalizar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Perú.
PUBLICIDAD
Su labor incluye regular tarifas, velar por la calidad y sostenibilidad del servicio, y proteger los derechos de los usuarios, asegurando que las empresas del sector cumplan con las disposiciones legales y los estándares técnicos establecidos.
Más Noticias
El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto
La investigación de Punto Final reporta que el desembolso para personal legislativo se duplicó frente a hace cinco años y que el pago anual de planillas creció de 402 a 906 millones soles entre 2021 y 2025
Asesinan a conductora de combi y disparan contra dos buses interprovinciales: vuelven los ataques al transporte público en Lima
Una trabajadora del transporte perdió la vida y varios conductores resultaron heridos tras una serie de ataques armados a unidades en diferentes zonas
¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? El IGP dio esta explicación
El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se refirió al destructivo temblor en la localidad de Chupaca que ya cobró la vida de al menos seis personas y dejó más de 300 damnificados
Minería ilegal: desvío de mercurio podía ser reportado más de 24 horas después a la SUNAT
La Administración ha lanzado un dispositivo para asegurar el control de cada lote de insumo químico desde su ingreso hasta su consumo, almacenamiento o transporte
Seis días desaparecidos en el Huascarán: guías localizan a montañistas a 6.400 metros, pero acceso es peligroso
Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, denunció que los rescatistas fueron abandonados en la montaña tras hacer el trabajo de localización. Ahora, la familia contrata un equipo privado especializado para la segunda fase del operativo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD