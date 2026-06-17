¿Cómo reportar una fuga o falta de agua a Sedapal de manera rápida y eficiente?

Nueva tarifa de agua: el ajuste afectará a Lima, Callao y 31 ciudades más| Andina

Conocer cómo reportar una fuga o una falta de agua a Sedapal no solo ayuda a restablecer el servicio con mayor rapidez: también permite prevenir daños en viviendas y espacios públicos, reducir el desperdicio y dejar constancia formal del incidente. En Lima y Callao, la atención depende de que el usuario entregue datos precisos y use el canal adecuado según el tipo de emergencia.

Cuando el problema es una fuga visible, baja presión o un corte total en tu zona, el reporte temprano marca la diferencia. Sedapal cuenta con atención telefónica, correo electrónico, canales digitales y el chatbot Clarita, disponibles para consultas comerciales y reclamos operativos. La clave es saber qué información preparar y cómo describir el hecho.

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Lo que necesitas tener a mano para realizar el reporte a Sedapal

Antes de comunicarte con Sedapal, reúne la información básica que te pedirán para abrir el registro. El dato principal es el número de suministro, un código de identificación del predio que figura en la parte superior del recibo del servicio. Si no lo tienes a mano, el sistema telefónico permite continuar siguiendo las indicaciones de la operadora.

sedapal - agua potable

Además del suministro, Sedapal suele requerir los datos del titular o usuario: nombre completo, número de DNI y la dirección exacta del predio afectado. También conviene tener un número de contacto (celular o fijo) para que el personal pueda confirmar la ubicación o solicitar referencias.

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En el reporte, describe el problema con precisión: indica si se trata de falta de agua, baja presión, aniego, fuga interna o fuga en la vía pública; desde cuándo ocurre; si el corte afecta solo a tu vivienda o a varios vecinos; y si existe algún riesgo inmediato (por ejemplo, agua corriendo hacia una pista o dentro de un inmueble). Mientras más específico sea el detalle, más rápida puede ser la derivación.

Canales disponibles para reportar fugas o falta de agua a Sedapal

El canal más directo es el Aquafono de Sedapal, que atiende consultas por servicio, recibos de pago, falta de agua y temas operativos. Puedes llamar al (01) 317-8000 desde teléfono fijo o celular. Tras ingresar al sistema, deberás identificar tu solicitud según las opciones disponibles. En caso de no contar con el número de suministro, puedes marcar la opción asterisco (*) y seguir la guía de la operadora.

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SEDAPAL

Sedapal también recibe comunicaciones por correo electrónico en sedanet@sedapal.com.pe, una alternativa útil cuando necesitas dejar un registro escrito, adjuntar información o explicar el caso con mayor detalle. En ese mensaje, incluye el número de suministro, dirección, DNI del titular y una descripción breve del problema.

En paralelo, la empresa mantiene atención digital con chat disponible las 24 horas en su web y canales oficiales de mensajería. Para WhatsApp, el número reportado por Sedapal es +51 1 317-8000, orientado a emergencias operativas.

Según la información difundida, este canal se usa para reportes como aniego en grandes proporciones, falta de tapa de buzón, robo de medidores, hidrantes en mal estado y obras inconclusas. Si el caso no encaja en esos supuestos, lo más conveniente es iniciar por Aquafono o por Clarita para una derivación correcta.

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¿Cómo usar el Chatbot Clarita para reportar falta de agua?

Para consultas sobre el servicio (pagos, falta de agua, baja presión, nuevas conexiones o cambio de titularidad), Sedapal ofrece el chatbot Clarita, disponible las 24 horas. El sistema solicita tres datos: nombre del titular o usuario, el número de suministro (7 dígitos) y la selección del tema de consulta.

Una vez dentro de la plataforma, ingresa tu nombre, apellido y número de suministro, y luego elige el motivo: falta de agua o baja presión, consulta de saldo, lugares de pago, requisitos para comprar una conexión o cambio de titular (propietario o empresa). Si el problema es operativo, Clarita puede guiarte para registrar el caso o redirigirte al canal humano correspondiente.

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Para evitar demoras, escribe mensajes cortos y concretos. Por ejemplo: “Falta de agua desde las 06:30 en [dirección], suministro [número], afecta a toda la cuadra”, o “Baja presión desde ayer, solo en el segundo piso”. Esa estructura facilita la clasificación del reporte.

¿Cuánto puede tardar Sedapal en responder un reclamo?

Después de reportar, el sistema genera un registro y, según el tipo de incidencia, Sedapal deriva la atención a un área técnica u operativa. En emergencias (como aniegos grandes o daños visibles en la vía pública), el objetivo es priorizar el control del riesgo y la contención.

SEDAPAL

Si el caso se relaciona con reclamos formales por el servicio o por aspectos comerciales, existe un procedimiento con plazos. La información disponible indica que la respuesta a reclamos puede demorar hasta 30 días hábiles, mientras que, si se trata de reconexión tras un pago, Sedapal debe realizarla en un plazo máximo de 24 horas; si el pago se hizo mediante agente o banco autorizado, el plazo puede ser de 48 horas.

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Si la empresa no responde, Sunass —el regulador del sector— recuerda que las EPS no pueden exigir el pago previo del recibo cuestionado para recibir un reclamo y que, si vencen los plazos sin respuesta, el usuario puede escalar el caso con una queja ante el regulador.