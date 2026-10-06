Cusco en alerta por incendios forestales: seis focos siguen activos tras dejar cinco fallecidos y más de 16 mil hectáreas afectadas

Efectivos de la Policía y brigadistas combaten los incendios forestales que afectan zonas montañosas en la región de Cusco. (Composicióin: Infobae Perú / COEN)

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Los incendios forestales en Cusco mantienen en alerta a distintas provincias de la región. Al menos seis focos permanecen activos y el balance de la emergencia asciende a cinco personas fallecidas y más de 16 mil hectáreas de cobertura vegetal afectadas durante el 2026.

De acuerdo con información de Agencia Andina, los incendios se registran en zonas como Yanahuara, en Urubamba; Sicuani, en Canchis; Pichigua y Alto Pichigua, en Espinar; Ccapacmarca, en Chumbivilcas; Paccaritambo, en Paruro, y otros sectores del Valle Sur de Cusco. Las condiciones de viento, las altas temperaturas y la vegetación seca dificultan las labores de control.

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La emergencia también provocó daños en pastizales, cercos, estructuras de madera y ganado, especialmente en Alto Pichigua. En Yanahuara, uno de los incendios movilizó a más de 150 brigadistas y 40 bomberos, además de requerir apoyo aéreo para contener el avance de las llamas.

Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Seis incendios forestales continúan activos en Cusco

El COEN informó que cinco incendios registrados entre el 3 y 4 de octubre fueron extinguidos en Pucyura, San Sebastián, Yanatile, Alto Pichigua y Pichigua. Estos eventos dejaron 202 hectáreas de cobertura natural destruidas y, en el caso de Pichigua, también afectaron ganado y una vivienda.

Otros seis siniestros permanecen activos en Rondocan, Yaurisque, Paccaritambo, San Pablo, Checca y Alto Pichigua. Según el reporte oficial, estos incendios consumieron hasta el momento 417 hectáreas de vegetación, mientras las autoridades y pobladores continúan con las labores de control.

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La situación en Alto Pichigua, provincia de Espinar, resulta especialmente complicada. La regidora distrital Yobana Cochuchullo declaró que el fuego afectó unas 800 hectáreas o más y alcanzó a animales, pastizales, cercos e instalaciones utilizadas por las comunidades.

Un incendio forestal afecta las laderas de Yanahuara durante la noche, en la provincia de Urubamba, donde el siniestro dejó un fallecido y dos heridos. (Composición: Infobae Perú / Radio Estación Global Urubamba )

Cochuchullo señaló que el viento provocó que las llamas volvieran a activarse después de varias horas de trabajo. También explicó que la falta de fuentes de agua en la zona dificultó el combate y puso en riesgo a los pobladores que intentaban controlar el incendio.

Incendios en Cusco dejan cinco fallecidos

La emergencia también deja un saldo de cinco personas fallecidas, según informó la ORGRDS a Agencia Andina. Tres de las víctimas eran adultos mayores y perdieron la vida en distintos incendios registrados en Yanatile, Colquepata y Yanahuara.

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En el caso de Yanahuara, un adulto mayor murió mientras participaba directamente en las labores para contener las llamas. Miguel Osco, jefe del COER Cusco, informó que el cuerpo quedó calcinado y que la Policía inició las diligencias para establecer su identidad.

El mismo incendio dejó además dos personas heridas con quemaduras de segundo grado, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional del Cusco. El fuego permaneció activo durante unas 36 horas y las condiciones meteorológicas complicaron el trabajo de los equipos de emergencia.

Columnas de humo emergen de las montañas durante un incendio forestal en Yanahuara, en Cusco, donde el fuego causó un fallecido y dos heridos. (Composición: Infobae Perú / Forastero Tv )

De acuerdo con la ORGRDS, Cusco registró cuatro fallecidos por incendios forestales tanto en 2024 como en 2025. Las autoridades también desarrollan capacitaciones para reducir la exposición de adultos mayores durante las labores de control.

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Más de 16 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego

La superficie afectada en Cusco supera las 16 mil hectáreas, entre pastos naturales, cultivos, especies nativas y árboles silvestres, informó Agencia Andina. Las autoridades temen que el daño aumente debido al comportamiento del clima y las condiciones previstas para las próximas semanas.

En Alto Pichigua, la regidora Cochuchullo reportó la muerte de animales y la pérdida de zonas destinadas al pastoreo. Según su testimonio, algunas familias quedaron rodeadas por un paisaje cubierto de ceniza luego del avance de las llamas.

En Yanahuara, el incendio también generó preocupación por su cercanía con hoteles del Valle Sagrado y una zona natural próxima al área de amortiguamiento de Machu Picchu. Algunas evacuaciones preventivas se realizaron ante el riesgo de que el fuego alcanzara establecimientos turísticos.

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Personal de salud y pobladores auxilian a las víctimas de un incendio forestal en el distrito de Pomacanchi, Cusco. (Composición: Infobae Perú / La Primera Cusco)

Ante la dificultad para controlar las llamas desde tierra, la Fuerza Aérea del Perú desplegó un avión C-27J Spartan para trasladar el sistema Helibalde y movilizó un helicóptero Mi-17-1V hacia la zona de emergencia. La información sobre el pedido de apoyo aéreo fue reportada por RPP y posteriormente la FAP confirmó el despliegue de sus aeronaves.

La ORGRDS atribuye el avance de los incendios a factores como la vegetación seca, los fuertes vientos, las altas temperaturas y el uso del fuego para actividades agrícolas o limpieza de terrenos. En lo que va del año, Cusco registra más de 280 incendios forestales en sus 13 provincias, según el reporte recogido por Agencia Andina.

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