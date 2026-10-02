San Isidro tendrá un nuevo centro comercial: así será el proyecto de usos mixtos

La iniciativa se enmarca en una reestructuración del negocio inmobiliario del grupo Falabella. Foto: Tripadvisor

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San Isidro tendrá un nuevo centro comercial como parte de un proyecto de usos mixtos que será desarrollado por Falabella y su filial Mallplaza. La iniciativa se ejecutará sobre un activo ubicado en el distrito limeño y actualmente perteneciente a Inmobiliaria SIC S.A. (ISIC), filial de Falabella.

El proyecto forma parte de una reorganización del negocio inmobiliario del grupo, que busca concentrar en Mallplaza la operación y desarrollo de centros comerciales. En el caso peruano, la compañía alcanzará una participación de 51% en ISIC una vez que el proyecto haya sido desarrollado y se cumplan las condiciones previstas.

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Un proyecto de usos mixtos en San Isidro

La iniciativa contempla la construcción de un centro comercial acompañado de otros usos mixtos, aunque los acuerdos anunciados no detallan todavía qué servicios, establecimientos o componentes específicos tendrá el desarrollo. El proyecto será levantado sobre un terreno que actualmente es propiedad de ISIC.

Para financiar la iniciativa, ISIC realizará un aumento de capital una vez que se obtengan los permisos necesarios y se cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo. El aporte será realizado por Falabella S.A. y Mallplaza, mientras que esta última llegará a controlar el 51% de ISIC una vez desarrollado el proyecto.

El desarrollo se ejecutará sobre un predio que actualmente pertenece a ISIC. Foto: Tripadvisor

Mallplaza busca ampliar su presencia en Perú

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, describió la iniciativa como un futuro “centro urbano icónico en Perú”. El ejecutivo señaló que el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la plataforma de la compañía en la Región Andina y desarrollar una propuesta que evolucione junto con las ciudades.

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Crecer es parte del ADN de Mallplaza y este acuerdo representa una nueva oportunidad para seguir robusteciendo nuestra plataforma en la Región Andina, consolidar una propuesta de valor más atractiva, centrada en las personas, que evolucione junto a las ciudades y contribuya al desarrollo económico, urbano y social de las comunidades donde estamos presentes. Así, avanzaremos con un centro urbano icónico en Perú e incrementaremos nuestra presencia en nuevas ciudades en Chile”.

Falabella concentrará el negocio inmobiliario en Mallplaza

La operación en Perú forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar los activos inmobiliarios de Grupo Falabella y dejar en Mallplaza la gestión especializada de los centros comerciales. La compañía busca simplificar la estructura del negocio y aprovechar la experiencia de su filial en el desarrollo y operación de estos proyectos.

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Alejandro González Dale, gerente general de Grupo Falabella, sostuvo que “Esta operación es consistente con nuestra estrategia de tener una organización cada vez más enfocada y aprovechar de mejor manera las capacidades que existen dentro del Grupo. Mallplaza cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y operación de centros comerciales, por lo que concentrar esta gestión nos permitirá potenciar estos activos, acelerar sus planes de desarrollo y seguir creando valor para el ecosistema en su conjunto”.

El acuerdo en Perú se integra a un plan del Grupo Falabella para reordenar sus activos inmobiliarios y concentrar en Mallplaza la administración de los centros comerciales. Foto: Mallplaza

El acuerdo todavía debe cumplir varias condiciones

Los acuerdos entre Falabella y Mallplaza fueron establecidos mediante dos Memorándum de Entendimiento (MOU) de carácter no vinculante. Para que la iniciativa de San Isidro pueda concretarse, todavía deberán cumplirse las condiciones previstas, entre ellas la obtención de los permisos correspondientes y la suscripción de los acuerdos definitivos.

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Los directorios de Falabella y Mallplaza aprobaron las operaciones, que además cuentan con valorizaciones independientes. El proceso contempla ahora la negociación de los contratos vinculantes y las demás condiciones requeridas para materializar tanto el proyecto peruano como la reorganización de activos que ambas empresas acordaron en Chile.