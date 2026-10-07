Corte de agua para este viernes 09 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los trabajos buscan mejorar el funcionamiento de las redes de distribución y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Tras finalizar las intervenciones, el servicio de agua potable será repuesto de manera gradual - Créditos: Magnific.

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Sedapal programó cortes temporales del servicio de agua potable en determinados sectores de Lima Metropolitana para el viernes 09 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura de distribución. Las interrupciones se realizaron de manera programada en zonas específicas de la capital.

Según los avisos difundidos por la empresa, las restricciones estuvieron relacionadas con la limpieza de reservorios y la ejecución de un empalme, labores necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y realizar mejoras en la red.

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La programación comprendió seis sectores de distribución, en los que se incluyeron urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas. Los detalles permitieron identificar las zonas involucradas y conocer el periodo previsto para la interrupción.

Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

Sector 309:

Pj. San Gabriel Bajo

Sector Vallecito Bajo

A. H. José C. Mariátegui

30 de Agosto

Santa Rosa de Belén

Ampl. Vista Alegre

Garcilazo de la Vega

Ampl. 1ero de Mayo

Sector 310:

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20

Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20

A. H. Arenal Alto

A. H. El Chasqui

Ampliación Sector Centenario Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M

Sector 311:

Urb. Villa Jardín 1era etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 09 de octubre - Créditos: Andina.

San Juan de Miraflores

Sector 304:

Urb. San Juan Zona “D”

Urb. San Juan Zona “C”

Sector 305

A. H. Sol de Los Milagros

P.J. Villa Solidaridad 2da etapa

P.J. San Antonio de Padua

A. H. Mártires de San Juan

A. H. 7 de Julio

A. H. Rafael Belaúnde

A. H. Virgen de Guadalupe

Sector 309:

Pj. San Gabriel Bajo

Sector Vallecito Bajo

A. H. José C. Mariátegui

30 de Agosto

Santa Rosa de Belén

Ampl. Vista Alegre

Garcilazo de la Vega

Ampl. 1ero de Mayo

Sector 310:

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20

Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20

A. H. Arenal Alto

A. H. El Chasqui

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Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Sol de los Milagros

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

APV Casa Blanca

A. H. 9 de Febrero Ampliac

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Andes

Agru. Los Claveles

Agru. Nuevo Progreso

Agru. Los Girasoles

Agrup. El Bosque Mariátegui

A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre

Agru. Fam. Nuevo Amanecer

A. H. Jesús de Nazareth

A. H. El Mirador Fase II Ampl

Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl

A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl

A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

Chaclacayo

Urb. Chaclacayo: Calle 1 Mzs. O, P, H y G y P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A

Urb. El Cuadro: Mzs. K, N P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18 y calle D, D1 y Calle E

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que usuarios deberán tomar sus precuaciones - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

APV Casa Blanca

A. H. 9 de Febrero Ampliac

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Andes

Agru. Los Claveles

Agru. Nuevo Progreso

Agru. Los Girasoles

Agrup. El Bosque Mariátegui

A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre

Agru. Fam. Nuevo Amanecer

A. H. Jesús de Nazareth

A. H. El Mirador Fase II Ampl

Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl

A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl

A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Comas

A.H. Pampa de la Independencia

P. J. Independencia

A. H. Los Conquistadores

P.J. El Progreso

A. H. Comité 125 II Ampliación

A. H. Comité Unificado Villa Canta

A. H. Pampa de la Independencia

U. Pop. Independencia

P.J. Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.