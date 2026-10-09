BTS en Lima: ARMY pasa la noche en carpas y bolsas de dormir en los exteriores de San Marcos

La fiebre por el grupo surcoreano continúa en Lima. Algunas ARMY permanecen desde el día anterior en los exteriores del recinto, mientras se preparan para las presentaciones del 9 y 10 de octubre. ATV/ ATV Noticias.

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La emoción por los conciertos de BTS en Lima continúa más allá del escenario. Tras la primera presentación del grupo surcoreano en el estadio de San Marcos, el miércoles 7 de octubre, varias fanáticas decidieron permanecer en los alrededores del recinto para esperar las siguientes fechas de la gira. Con carpas, bolsas de dormir, mantas y sillas, las integrantes de ARMY buscan mantenerse cerca de los accesos y conseguir una mejor ubicación para disfrutar de los espectáculos.

Las imágenes difundidas desde los exteriores del estadio muestran a seguidoras que han convertido parte de los alrededores en un espacio de espera. Algunas pasaron la noche a la intemperie, mientras otras se organizaron para permanecer junto a sus pertenencias y seguir de cerca el movimiento de la fila. La expectativa por ver nuevamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook mantiene a las fanáticas pendientes de cada detalle previo al ingreso.

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Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

La escena refleja la magnitud de la convocatoria que ha generado BTS en Perú, donde cientos de seguidores se movilizan para asistir a las presentaciones de la agrupación. Para algunas ARMY, la experiencia no empieza cuando se apagan las luces y los integrantes aparecen sobre el escenario, sino muchas horas antes, durante la espera en los alrededores del recinto.

Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

ARMY acampa en los exteriores del estadio San Marcos

En un reporte desde la avenida Venezuela, cerca del estadio de San Marcos, se observó la presencia de varias carpas instaladas en los exteriores. De acuerdo con la información transmitida, algunas fanáticas permanecieron en el lugar desde que terminó el concierto del día anterior, por lo que pasaron la noche en bolsas de dormir y otros implementos que llevaron para soportar la espera.

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Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

La reportera de ATV Noticias describió el panorama y explicó que la expectativa continuaba en los alrededores del recinto. Durante la transmisión, mostró a las seguidoras que seguían reunidas cerca de los accesos y a quienes habían llegado preparadas para permanecer durante varias horas en la zona.

Además de las carpas, algunas asistentes llevaron sillas y mantas, objetos que les permiten acomodarse mientras esperan. La intención de permanecer cerca del estadio está relacionada con el deseo de conseguir una mejor ubicación y estar entre las primeras personas de la fila cuando se habilite el acceso correspondiente.

Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

Las imágenes también evidenciaron que la espera no se limita a un grupo pequeño de admiradoras. A lo largo de la avenida Venezuela se apreciaba una fila considerable de personas, muchas de ellas instaladas desde el día anterior. La presencia de fanáticas durante la noche volvió a poner en primer plano la expectativa que rodea las presentaciones de la banda surcoreana en la capital peruana.

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Para estas seguidoras, la cercanía con el recinto forma parte de la experiencia que rodea al espectáculo. Sin embargo, permanecer durante tantas horas en los exteriores implica organizar el tiempo, llevar pertenencias para descansar y estar atentas a las indicaciones relacionadas con el ingreso.

Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

Larga fila y nuevas rejas en los accesos de San Marcos

Durante el reporte televisivo, la periodista también mostró la larga fila que se extendía por la avenida Venezuela. Según explicó, a diferencia de lo ocurrido en días anteriores, se habían colocado rejas metálicas en los accesos a las diferentes puertas del estadio, con el objetivo de organizar la espera de las fanáticas.

La reportera indicó que las asistentes aguardaban en la zona correspondiente a la puerta número uno. En las imágenes se observaba a varias personas con sus sillas, mantas y otras pertenencias, mientras esperaban la oportunidad de acercarse al recinto y avanzar en la fila.

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Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

La instalación de las barreras metálicas modificó la forma en que las seguidoras se distribuían en los exteriores. En medio de la concentración de personas, la organización de los accesos se convirtió en un aspecto importante para quienes llevaban horas esperando.

Durante la transmisión también se reportaron algunos empujones entre fanáticas que buscaban avanzar para ingresar. El incidente fue mencionado como parte de la situación que se vivía en la fila; no obstante, el principal panorama observado era el de las numerosas seguidoras que continuaban esperando cerca del estadio.

Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.

BTS ofrecerá sus últimos conciertos en Lima este 9 y 10 de octubre

La espera de las ARMY coincide con las dos presentaciones que todavía tiene programadas BTS en Lima. De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster Perú y Live Nation, el grupo tiene conciertos previstos para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre de 2026, ambos en el estadio de San Marcos. La primera presentación en la capital se realizó el miércoles 7 de octubre.

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La información oficial de Ticketmaster señala que el inicio estimado de los espectáculos es a las 8:00 p. m., con una duración aproximada de tres horas. Estas fechas forman parte de la gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’, que ha movilizado a sus seguidores en distintas ciudades.

Con carpas, mantas y sillas: así esperan las ARMY los próximos conciertos de BTS en San Marcos. Captura: ATV Noticias.