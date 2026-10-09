BTS en Lima: los freebies más creativos que prepararon las fans para los conciertos 7, 9 y 10 de octubre

Cientos de fans de la banda de K-pop BTS se reunieron en el Malecón Paul Harris de Barranco, Lima, para presenciar un evento sin precedentes: un show de drones que dibujó mensajes de afecto en el cielo nocturno. | Canal N

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El primer concierto de BTS en Lima, realizado el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, no solo dejó recuerdos sobre el escenario. Entre las experiencias que acompañan la visita del grupo surcoreano también destacan los freebies, pequeños regalos que las fans preparan para compartir con otras personas que sienten la misma admiración por sus artistas favoritos.

A través de videos publicados en redes sociales, varias seguidoras mostraron algunos de los obsequios más originales relacionados con la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Perú. Las propuestas incluyen desde una combinación inesperada que dejó sorprendido a un joven hasta diseños personalizados y productos inspirados en elementos de la cultura peruana.

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Estas iniciativas han llamado la atención por la creatividad que hay detrás de cada idea. Algunas buscan provocar una reacción divertida, mientras que otras reflejan el trabajo de diseñadoras y pequeñas emprendedoras que encontraron en los conciertos una oportunidad para compartir sus creaciones con el fandom.

Admiradores de la agrupación surcoreana BTS intercambian objetos temáticos y recuerdos personalizados durante un encuentro realizado frente al Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Un joven recibió una tarjeta de BTS acompañada de un condón

Uno de los casos más llamativos fue el de un joven que mostró su reacción después de recibir un freebie que incluía una tarjeta relacionada con BTS y un condón. La combinación inesperada lo dejó sorprendido y su respuesta quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.

A diferencia de los regalos habituales que se intercambian en los conciertos, como stickers, pulseras o fotografías de los integrantes, este obsequio destacó por incorporar un artículo de cuidado sexual junto con un recuerdo del grupo. La reacción del joven se convirtió en el centro de la grabación, precisamente por lo poco común de la propuesta.

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El episodio muestra cómo algunas fans apuestan por regalos que se salen de lo tradicional para sorprender a quienes encuentran durante las actividades relacionadas con sus artistas favoritos. Aunque las tarjetas coleccionables suelen ser uno de los freebies más populares dentro del K-pop, en este caso el elemento adicional cambió por completo la expectativa del destinatario.

Estaba esperando para ingresar al concierto y los fans empezaron a repartir freebies. Algunos eran normales, pero otros... bueno, mejor mira el video para que veas el más raro de todos. "Un condón, que pasó chicas". TikTok.

2. Los DNI ficticios con los rostros de los siete integrantes

Otra propuesta que llamó la atención fue la de una diseñadora que mostró los DNI ficticios de los siete integrantes de BTS. El trabajo destacaba por el nivel de detalle de las tarjetas, que imitaban la apariencia de un documento de identidad y presentaban a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

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Según lo que explicó en su publicación, el diseño habría sido realizado por encargo de una fan que quería entregar estos objetos como freebies durante los conciertos. La creadora enseñó las piezas y destacó lo realistas que se veían, con una presentación que recordaba a los documentos de identidad peruanos.

La propuesta llamó la atención por transformar un objeto cotidiano en un recuerdo personalizado para el fandom. En lugar de optar por una tarjeta convencional con una fotografía del artista, la diseñadora adaptó el formato de un documento oficial para crear una versión temática de cada integrante.

Se trata de diseños ficticios elaborados como artículos de colección, no de documentos oficiales. Su atractivo está en la creatividad y en la manera en que una referencia reconocible para el público peruano puede convertirse en un regalo relacionado con BTS.

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Acompáñame en el proceso de diseño, impresión y laminado de estos DNI peruanos personalizados de los miembros de BTS. ¡El resultado final te encantará! TikTok.

3. El formato de identificación de la ONPE en un freebie

Una joven mostró una propuesta inspirada en las identificaciones que se utilizan en el contexto electoral peruano, con un formato que recuerda a las credenciales vinculadas con la ONPE. La idea llamó la atención porque trasladó una imagen familiar para los ciudadanos a un diseño dedicado al universo de BTS.

En este caso, el atractivo estaba en adaptar un formato asociado con las actividades electorales para convertirlo en un recuerdo de concierto. La propuesta se sumó a las distintas creaciones que las fans prepararon para compartir durante la visita del grupo surcoreano a Lima.

Una fan de BTS muestra su creatividad creando credenciales al estilo de la ONPE con las fotos y nombres de los miembros del grupo. ¡Los freebies perfectos para cualquier evento! TikTok.

4. Llamitas moradas con pompones: una alternativa tierna para las ARMY

Entre las propuestas más tiernas aparecieron unas llamitas de color morado decoradas con pompones, un diseño que combina un animal representativo de Perú con uno de los colores más reconocibles para la comunidad de seguidores de BTS.

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La creadora mostró estos pequeños artículos, que destacan por su apariencia artesanal y por los detalles utilizados en su elaboración. Las llamitas pueden funcionar como recuerdos para regalar durante los conciertos o como productos para quienes buscan llevarse un objeto diferente relacionado con la visita del grupo.

El color morado aporta una conexión visual con ARMY, mientras que la figura de la llama incorpora un elemento característico de la identidad peruana. Esta combinación convierte al diseño en una alternativa que se distingue de las tarjetas, fotografías y stickers habituales.

Estas hermosas alpaquitas artesanales inspiradas en BTS. Disponibles en tamaño grande y pequeño, son el regalo perfecto para cualquier fan. TikTok.

5. Una ARMY de Arequipa prepara dulces inspirados en BTS y la gastronomía local

La quinta propuesta llegó de una seguidora de BTS en Arequipa, quien mostró los freebies que estaba preparando para compartir durante los próximos conciertos. Su idea consiste en ofrecer dulces acompañados de imágenes de personajes relacionados con BTS, combinando el universo del grupo con referencias a la gastronomía de la Ciudad Blanca.

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Entre los elementos que busca incorporar destacan platos tradicionales como el adobo arequipeño, una preparación emblemática de la región. La propuesta permite unir dos aspectos importantes para la fan: su admiración por los integrantes del grupo y el deseo de representar parte de la identidad de su ciudad a través de los regalos.

Descubre cómo la cultura de Arequipa y el universo de BTS se unen en estos adorables stickers. Una ilustradora crea diseños únicos de BT21 inspirados en la gastronomía y tradiciones arequipeñas para regalar en el concierto. TikTok.

¿Por qué las fans preparan freebies para los conciertos de BTS?

Los freebies son pequeños regalos gratuitos que los seguidores preparan para intercambiar o repartir en conciertos, encuentros y otras actividades relacionadas con sus artistas favoritos. En el K-pop, esta costumbre se ha extendido gracias a la creatividad de los fandoms, que elaboran desde tarjetas coleccionables hasta pulseras, llaveros y artículos personalizados.

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Para muchas fans, preparar estos obsequios implica invertir tiempo, materiales y dedicación. Algunas diseñan sus propias ilustraciones; otras recurren a productos artesanales o buscan propuestas que representen al grupo y al país donde se realiza el evento.

El valor de estos regalos no depende únicamente de su precio. También está relacionado con el esfuerzo que hay detrás de cada creación y con la posibilidad de compartirla con personas que tienen los mismos intereses. En ocasiones, el intercambio permite iniciar conversaciones y conocer a otros seguidores, incluso si nunca antes se habían encontrado.

Acompáñame en el proceso de creación de mis freebies para el concierto de BTS. Combiné mi hobby de coleccionar boletos de bus peruanos con mi amor por Bangtan para crear un recuerdo único y especial para compartir con otros ARMY. TikTok.

BTS tendrá dos conciertos más en Lima este 9 y 10 de octubre

Después del primer concierto del 7 de octubre, la visita de BTS a Lima todavía tiene dos fechas pendientes. El grupo volverá al Estadio San Marcos el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, cuando RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se reencuentren con el público peruano.

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En medio de la expectativa por estas presentaciones, los freebies continúan siendo una manera de compartir la emoción por el grupo. Las fans no solo se preparan para cantar sus canciones favoritas, sino también para intercambiar recuerdos, mostrar sus creaciones y disfrutar de las actividades que acompañan los conciertos.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.