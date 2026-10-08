Zuliet Seminario participa en el desfile de gala durante la etapa preliminar del certamen de belleza Miss Grand International. IG

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Zuliet Seminario enfrentó problemas con sus vestidos de gala antes de la preliminar del ‘Miss Grand International 2026′. La representante peruana explicó que su equipo no pudo llegar a Tailandia y que las piezas previstas para la competencia tampoco arribaron a tiempo.

Pese a los inconvenientes, la Miss Grand Perú logró presentarse en la pasarela preliminar gracias al apoyo de Luciana Fuster, quien le consiguió un vestido para esa noche. Sin embargo, Zuliet indicó que aún no contaba con la prenda destinada a la gran final del certamen.

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La situación generó preocupación entre los seguidores de la candidata peruana, debido a que los vestidos de gala formaban parte de su preparación para las actividades decisivas del concurso.

Según la información difundida en redes sociales, Gabriel Nardiello se encontraba en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país y llevaba los vestidos de la preliminar y la final de Zuliet Seminario.

Antes de la pasarela preliminar, la representante peruana tuvo que afrontar la ausencia de su equipo y de sus prendas de competencia. Aun así, consiguió salir al escenario con un vestido que recibió gracias a la gestión de Luciana Fuster.

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Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Zuliet Seminario explicó los problemas tras la preliminar

Tras su participación del siete de octubre en la preliminar del ‘Miss Grand International 2026′, Zuliet Seminario habló sobre las dificultades que enfrentó horas antes de competir. La peruana explicó que la jornada había comenzado de manera favorable, pero los problemas de llegada de su equipo y sus vestidos cambiaron el panorama.

“Bueno, chicos, creo que hoy día ha sido un reto total, porque todo inició súper bien, pero nunca faltan complicaciones. Mi equipo no pudo llegar. Tuvimos complicaciones con lo de la visa, los permisos, los vestidos tampoco llegaron. Pero siento que estos son los momentos claves para la vida, porque son aprendizajes”.

La representante peruana afirmó que decidió afrontar el momento como una prueba personal. Para Zuliet Seminario, la situación exigió mantener la calma, encontrar alternativas y continuar con su participación a pesar de no tener los vestidos preparados inicialmente por su equipo.

“Uno siempre tiene que saber solucionar, aprender a continuar a pesar de las adversidades y me siento orgullosa de cómo lo hemos manejado. Mi equipo, por más que no estuvo acá, no pudo llegar, siempre me acompañó, nunca me dejó sola”.

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La representante de Perú, Zuliet Seminario, viste un atuendo rojo y porta una banda oficial mientras habla a la cámara tras las pruebas preliminares. Durante la grabación, comparte detalles sobre la preparación de sus vestuarios destinados a las etapas de competencia del certamen.

El apoyo de Luciana Fuster para la pasarela

Luciana Fuster fue una de las personas a las que Zuliet Seminario agradeció de manera pública luego de la preliminar. La peruana consiguió un vestido para que la representante nacional pudiera competir en la pasarela de gala y la acompañó durante los minutos previos a su presentación.

Seminario destacó que la exreina de belleza no dudó en intervenir cuando conoció la situación. Además de ayudarla a encontrar una prenda para la preliminar, señaló que Luciana Fuster contribuyó a que pudiera recuperar la tranquilidad antes de salir al escenario.

“Y una de las personas más puntuales y que tiene que tener muchos créditos por esto es Luciana, porque desde el momento uno nunca dudó en ayudarme. Entonces, Lu, te agradezco un montón, porque no solamente me ayudaste a conseguir los vestidos, sino también me ayudaste a que mi actitud esté mucho mejor, que ese momento malo dé la vuelta 360 grados”.

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Zuliet Seminario valoró el gesto de Luciana Fuster y afirmó que ese respaldo representó una muestra de empatía. La candidata peruana explicó que la ayuda no se limitó al vestido que utilizó en la preliminar, sino que también fue importante para enfrentar una jornada marcada por los contratiempos.

“Y yo admiro mucho eso, porque siento que de eso se trata una reina. No solamente estar con el micro frente a la cámara, sino también lo que eres mucho más allá. Eres una mujer muy empática y yo valoro mucho el hecho de que hayas podido ayudarme”.

Luciana Fuster consiguió el vestido que Zuliet Seminario utilizó durante la pasarela preliminar.

Luciana Fuster pidió no presionar a la representante peruana

Luciana Fuster se pronunció en los comentarios de una cuenta de redes sociales que informó sobre los problemas con los vestidos de Zuliet Seminario. La conductora pidió a los seguidores peruanos que no agregaran presión a la representante nacional mientras buscaba resolver la situación en Tailandia.

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“Tranquilos, Perú, no le pongan más presión a Zuliet, por favor. Hablé con la embajada de Perú en Bangkok, pero lamentablemente nadie puede intervenir con las autoridades tailandesas. Yo vine como invitada y a conducir, así que también tengo que estar enfocada en lo que vine a hacer”.

Fuster explicó que, pese a sus propias obligaciones en el certamen, hizo lo que estuvo a su alcance para ayudar a la candidata peruana. En su mensaje, confirmó que consiguió el vestido que Zuliet Seminario utilizó durante la competencia preliminar.

“Aun así, mientras me alistaba para salir a conducir, me pidieron ayuda y he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, porque obviamente no podía ser indiferente. Logré conseguirle un vestido para la preliminar y le queda espectacular, ya la van a ver”.

La figura peruana también contó que compartió algunos minutos con Zuliet Seminario para acompañarla antes de su salida a la pasarela. “He estado con ella los minutos que he podido, la he abrazado, está tranquila y se siente hermosa, que es lo más importante”, añadió.

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Zuliet Seminario logró participar con este vestido en la preliminar del Miss Grand International 2026 pese a los problemas con sus vestidos de gala.

La incertidumbre por el vestido de la final

Zuliet Seminario logró cumplir con su participación en la preliminar del Miss Grand International 2026 tras usar el vestido conseguido por Luciana Fuster. Sin embargo, la situación de las prendas que su equipo llevaba para la gran final seguía sin resolverse, según la información compartida por la candidata.

La representante peruana cerró su mensaje satisfecha por la manera en que manejó una jornada que calificó como un reto. Agradeció a su equipo por mantenerse cerca pese a no haber llegado a Tailandia y resaltó el apoyo recibido por parte de Luciana Fuster.

“Estoy muy agradecida con todo. Me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho el día de hoy. Y nada, yo me voy a dormir más que contenta”.

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