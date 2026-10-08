SUNAT: deuda tributaria en Perú supera los S/ 123 mil millones, pero menos de la décima parte es cobrable

SUNAT determinó una deuda tributaria de 123,1 mil millones de soles en Perú, de la cual solo estima recuperar un 9,2% del total.

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la deuda tributaria determinada en Perú asciende a S/ 123,1 mil millones. De ese total, la entidad estima que solo S/ 11,9 mil millones, equivalentes al 9,2%, tienen posibilidades de cobranza exitosa.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados, el superintendente nacional de SUNAT, César Luna Victoria, explicó que S/ 90,1 mil millones corresponden a deuda exigible.

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Los otros S/ 33 mil millones aún no pueden cobrarse porque están en proceso de notificación, fueron impugnados por los contribuyentes o se encuentran en concurso de acreedores.

Así, la deuda exigible representa apenas el 73,2% del stock total. El 18% está en litigio, el 6,4% corresponde a empresas en concurso de acreedores y el 2,4% se encuentra en etapa de notificación.

Más del 75% del monto adeudado se concentra en obligaciones superiores a S/ 100.000. SUNAT no precisó cuántos contribuyentes acumulan deudas por encima de ese umbral ni si una misma empresa o persona tiene varios pendientes. Además, el 60% de la deuda total tiene más de cinco años de antigüedad.

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Unos 73,9 mil millones de soles de la cartera exigible corresponden a deudas dudosas o en riesgo de cobro.

SUNAT solo puede cobrar 1 de cada 10 soles que le adeudan en Perú

Dentro de los S/ 90,1 mil millones exigibles, SUNAT clasificó S/ 73,9 mil millones como deuda dudosa o en riesgo. La primera categoría agrupa obligaciones sobre las cuales la administración ya agotó las acciones de cobranza.

La segunda incluye a deudores que dejaron de operar o que no tienen patrimonio identificable para responder por sus obligaciones. Esa cifra equivale al 60% de la deuda tributaria total de S/ 123,1 mil millones y a cerca del 82% de la deuda exigible.

“Decir que tenemos 90 mil millones de soles para cobrar es una ficción”, afirmó Luna Victoria ante los diputados. Según explicó, la proyección realista de cobranza concentra sus esperanzas en S/ 11,9 mil millones.

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SUNAT analizó S/9,5 mil millones, equivalentes al 80% de esa cartera con expectativa de recuperación, y los ubicó en 2.700 contribuyentes que permanecen en operación.

El superintendente indicó que esos recursos forman parte de las proyecciones de recaudación que la entidad presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2027. Es decir, la SUNAT espera cobrar esos S/9,5 mil millones el próximo año.

El organismo tributario planteó reducir las tasas de interés y otorgar plazos de fraccionamiento a contribuyentes con dificultades.

Unos S/22 mil millones permanecen en litigio: ¿En qué instancia?

La entidad también detalló que cerca de S/ 22 mil millones se encuentran en controversias tributarias. De ese total, S/ 5,7 mil millones están en reclamación ante SUNAT, S/ 11,4 mil millones en el Tribunal Fiscal y casi S/ 4,9 mil millones en el Poder Judicial.

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Luna Victoria sostuvo que estos procesos pueden durar al menos seis años. SUNAT, afirmó, controla unos seis meses del trámite, mientras que el resto depende de las instancias administrativas y judiciales.

El funcionario advirtió que el tiempo reduce las posibilidades de cobrar. Durante el litigio, una empresa puede dejar de operar, perder patrimonio o ingresar a un proceso concursal. A la vez, la deuda continúa acumulando intereses.

Para reducir esos plazos, SUNAT informó que centralizó las reclamaciones, creó equipos especializados, unificó criterios de interpretación y digitalizó los expedientes.

La entidad busca que el expediente electrónico pueda trasladarse desde SUNAT al Tribunal Fiscal y, posteriormente, al Poder Judicial. También señaló que coordina con esas instituciones para impulsar salas especializadas en materia tributaria.

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Las controversias tributarias acumuladas en instancias administrativas y judiciales alcanzan cerca de 22 mil millones de soles.

Municipalidades adeudan S/ 3,7 mil millones por aportes sociales

Durante la exposición, Luna Victoria indicó que las municipalidades mantienen una deuda de S/ 3,7 mil millones que SUNAT busca conciliar.

El jefe de la entidad precisó que ese monto no corresponde a impuestos que ingresan al Tesoro Público, sino a aportes sociales vinculados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y EsSalud, cuya cobranza está a cargo de SUNAT.

La presentación no desagregó cuánto corresponde a cada institución. Tampoco detalló si la deuda se origina en aportes no pagados por los municipios como empleadores, intereses, multas u otros conceptos asociados.

SUNAT anuncia facilidades de pago para contribuyentes cumplidores

Luna Victoria planteó una política diferenciada. Para los contribuyentes con buen comportamiento tributario o con dificultades financieras, SUNAT prevé habilitar facilidades de pago y mejorar la atención administrativa.

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La estrategia considera mesas de coordinación con gremios empresariales, ampliación de plazos de pago, fraccionamientos y menores plazos para devoluciones de créditos fiscales del Impuesto General a las Ventas.

La entidad digitalizó expedientes y unificó criterios con el objetivo de acortar los tiempos de resolución de disputas.

El superintendente también mencionó la posibilidad de reducir el impacto de intereses y multas en casos de contribuyentes que incumplieron por problemas formales o financieros. “La ley nos impide condonar deudas, pero sí nos permite bajar tasas de interés y generar plazos de fraccionamiento”, sostuvo.

Luna Victoria sostuvo que SUNAT no puede negociar libremente el monto del impuesto con un deudor, como sucede entre acreedores privados, porque la deuda tributaria tiene carácter público y está regulada por ley.

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En el caso de Petroperú, cuya deuda fue cifrada durante la sesión en alrededor de S/ 730 millones, el funcionario indicó que SUNAT conversa con la empresa estatal para garantizar el pago de sus obligaciones corrientes y definir condiciones de fraccionamiento para la deuda acumulada.

SUNAT reforzará embargos y acciones contra quiebras fraudulentas

Para los contribuyentes que actúen de mala fe, la entidad anunció que reforzará las medidas de cobranza. La estrategia incluye mayor uso de detracciones, retenciones, embargos cautelares y acciones de responsabilidad solidaria.

Esta última figura permite cobrar la deuda a directores, administradores, representantes o beneficiarios finales cuando hayan incurrido en los supuestos previstos por ley.

La SUNAT promoverá denuncias por delito tributario contra empresas que ejecuten quiebras fraudulentas para evadir sus obligaciones.

Luna Victoria también señaló que SUNAT pondrá atención en fideicomisos, factoring y leasing cuando estos mecanismos se utilicen para ocultar patrimonio o desviar ingresos con fines de evasión o fraude tributario.

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El superintendente diferenció entre una insolvencia derivada de un riesgo de negocio y una quiebra fraudulenta. En este último caso, explicó, una empresa puede trasladar activos, clientes y operaciones a una nueva razón social, mientras deja las deudas tributarias en una compañía sin patrimonio.

SUNAT afirmó que tiene identificados casos de ese tipo y que promoverá denuncias por delito tributario, además de acciones contra las personas que se beneficiaron de esas operaciones.