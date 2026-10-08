¿Se imagina ahorrar casi la mitad en luz y agua? Las viviendas ecológicas ganan terreno en Lima y elevan 58,7% las ventas

Los compradores de departamentos en Lima incorporan el gasto de luz y agua a la decisión de compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de compra dejó de ser el único cálculo para quienes buscan un departamento en Lima. Los gastos mensuales de agua y electricidad pesan cada vez más en el presupuesto familiar, y los proyectos construidos bajo estándares de sostenibilidad reducen drásticamente el consumo de esos servicios.

La eficiencia energética y el uso racional del agua comienzan a sumar peso junto con la ubicación, el metraje y las condiciones de financiamiento. Para los compradores, la expectativa es que esas decisiones de diseño se reflejen en recibos más bajos a lo largo del tiempo.

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La certificación busca bajar el gasto de los hogares

La certificación EDGE Advanced establece reducciones mínimas de 40% en el consumo de energía eléctrica, 40% en agua y 40% en la energía incorporada en los materiales de construcción, en comparación con un edificio convencional de referencia.

Para alcanzar esos parámetros, los proyectos incorporan griferías y sanitarios de bajo consumo, iluminación eficiente y diseños que aprovechan la luz natural. También influyen la orientación del edificio, la ventilación, los materiales elegidos y la planificación de las áreas comunes.

La certificación EDGE Advanced exige reducir un 40% el uso de agua, electricidad y energía de los materiales.

De acuerdo con Madrid Inmobiliaria, el interés por estas características creció porque los compradores ya no observan solo el valor inicial de la vivienda. El costo de habitarla, pagar sus servicios y mantenerla durante los años posteriores a la entrega también forma parte de la decisión.

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El ahorro efectivo de cada familia dependerá del tamaño del departamento, la cantidad de residentes, los hábitos de uso y las tarifas de los servicios. La certificación no garantiza una rebaja idéntica en todos los recibos, aunque establece condiciones de diseño orientadas a disminuir el consumo previsto.

La eficiencia puede impulsar la demanda de departamentos

Madrid Inmobiliaria sostuvo que la incorporación de estándares puede tener impacto en el comportamiento comercial de los proyectos. Según los datos expuestos, la adopción de estos criterios estuvo vinculada con un crecimiento de 58,7% en las ventas durante 2025 y con un aumento en el número de unidades comercializadas frente al año anterior.

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La cifra refleja el interés que puede despertar una oferta enfocada en la reducción de gastos cotidianos. Para los compradores, el atractivo no se limita al componente ambiental: incluye la posibilidad de moderar el desembolso destinado a luz y agua cada mes.

El ahorro final en las facturas de servicios varía según la cantidad de residentes y los hábitos del hogar.

El mercado inmobiliario de Lima mantiene una oferta amplia de departamentos sin certificaciones ambientales. Sin embargo, los desarrollos que incluyen sistemas de ahorro buscan diferenciarse con un argumento asociado a la economía doméstica.

La eficiencia energética y el menor consumo de agua se suman así a factores tradicionales como la ubicación, el acceso a transporte, la distribución de los ambientes, la seguridad y el precio por metro cuadrado.

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La reducción de emisiones también entra en la evaluación

El impacto de la construcción no se mide únicamente cuando el edificio ya está habitado. La certificación también contempla la energía incorporada en los materiales, que considera los recursos utilizados para extraer, producir, transportar e instalar los componentes de una obra.

Según Madrid Inmobiliaria, la aplicación de medidas de eficiencia y control de procesos permitió una reducción de 29,9% en las emisiones per cápita entre 2022 y 2025. La medición se realizó bajo auditorías independientes basadas en la norma ISO 14064-1, que establece criterios para cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero.

La certificación EDGE Advanced exige reducir un 40% el uso de agua, electricidad y energía de los materiales.

El enfoque prioriza la reducción de emisiones antes de recurrir a mecanismos de compensación. Luego, el saldo residual puede neutralizarse mediante créditos de carbono.

La construcción sostenible incorpora además herramientas de transparencia, como los indicadores de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés) y la Comunicación de Progreso ante el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Para las familias, el dato más inmediato está en los servicios básicos. Un departamento con menor demanda de agua y electricidad puede modificar el costo de vida mensual y convertir la eficiencia en un factor económico al momento de elegir vivienda.