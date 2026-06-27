Lima concentra el 70% del mercado de viviendas y registra cifras récord de ventas

Durante el 2025, el mercado registró un récord de comercialización, con cerca de 30.000 viviendas nuevas vendidas. Foto: Grupo Inmobiliario Multiurbe

El mercado inmobiliario peruano continúa mostrando un ritmo favorable, impulsado por una mayor colocación de créditos hipotecarios y el avance en la comercialización de viviendas nuevas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda empieza a evidenciar una menor disponibilidad de inmuebles debido a que la oferta no se renueva al mismo ritmo.

El director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, explicó a Andina que Lima mantiene el mayor peso dentro del sector formal de vivienda, al concentrar cerca del 70% del mercado nacional. Además, destacó que durante el 2025 se alcanzó un nivel histórico de ventas, con alrededor de 30 mil viviendas nuevas colocadas.

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Lima lidera el crecimiento del mercado inmobiliario

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N° 102, Valdivia señaló que la capital registró un desempeño excepcional el año pasado. “En Lima, el año pasado hemos vendido una cifra récord de viviendas nuevas, alrededor de 30 mil, nunca se había visto eso”, afirmó Valdivia, consultado por la Agencia Andina.

El representante de Capeco indicó que la tendencia positiva se mantuvo durante el primer trimestre del año, periodo en el que las ventas continuaron avanzando. No obstante, precisó que el mercado comenzó a mostrar una reducción en el número de unidades disponibles.

El sueño de tener una vivienda propia se aleja para cientos de miles de familias en Perú. Debido a un cambio normativo que encareció los departamentos, ahora se necesita un ingreso mensual mayor para calificar a un crédito, dejando fuera del mercado al nivel socioeconómico C.

Según explicó, algunos proyectos inmobiliarios ya agotaron su stock y las nuevas iniciativas no han aparecido con la misma velocidad para compensar esa salida. “Ya se veía que había una declinación de la oferta porque no habían aparecido nuevos proyectos que reemplacen a los que habían agotado su oferta”, comentó.

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Créditos hipotecarios mantienen impulso del sector

El dinamismo de la vivienda también está acompañado por indicadores financieros favorables. Valdivia señaló que los desembolsos y los montos asociados a los créditos hipotecarios continúan creciendo, reflejando una mayor actividad dentro del mercado.

En ese sentido, mencionó que ambos indicadores registran incrementos cercanos al 14%, una evolución que viene respaldando la demanda por nuevas viviendas y favoreciendo la colocación de inmuebles.

Regiones muestran expansión, aunque con desafíos

Fuera de Lima, el mercado inmobiliario también presenta señales de crecimiento, aunque con una escala menor. El director ejecutivo de Capeco explicó que tanto la oferta como la demanda vienen avanzando en distintas zonas del país.

En las regiones fuera de Lima, el sector inmobiliario también muestra una evolución favorable, aunque con una magnitud más reducida. Foto: Encuentro

“En el interior del país el mercado es más pequeño, pero también se aprecia un crecimiento en la oferta y eso refleja un dinamismo en la demanda”, manifestó.

Entre las zonas con mayor movimiento mencionó a Huaral y Cañete, mientras que ciudades como Ica y Piura continúan beneficiándose del crecimiento de sus actividades económicas, especialmente por el impulso de la agroexportación.

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Sin embargo, algunas regiones enfrentan obstáculos para ampliar la oferta habitacional. Valdivia señaló que en Arequipa la incertidumbre relacionada con la planificación urbana afecta el desarrollo de nuevos proyectos, mientras que en Cusco la falta de suelo disponible y los elevados costos limitan la expansión inmobiliaria.