Perú

Parque Logístico Lima Sur: Fibra Prime concreta la mayor compra inmobiliaria de la historia del Perú por USD 145 millones

La compañía mantendrá abierta la Sexta Colocación de Certificados de Participación hasta el 15 de octubre de 2026 por USD 69,3 millones

Parque Logístico Lima Sur
Parque Logístico Lima Sur. El acuerdo contempla el pago diferido sin intereses del 41% del valor total en dos cuotas de USD 30 millones a 12 y 24 meses.
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FIBRA Prime concretó la compra del Parque Logístico Lima Sur por USD 145 millones, en una operación considerada la mayor adquisición de una propiedad inmobiliaria individual realizada en Perú.

La operación incorpora un complejo de 125.000 metros cuadrados en Lurín, eleva a más de USD 420 millones el valor de los activos bajo gestión de la firma y refuerza su participación en el segmento de infraestructura logística.

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La transacción se produce mientras el mercado inmobiliario busca responder a la demanda de espacios para almacenamiento, distribución y operaciones de empresas vinculadas al comercio electrónico, el consumo masivo y las cadenas de suministro. El parque está alquilado en su totalidad y cuenta con contratos corporativos de largo plazo.

FIBRA Prime es un vehículo de inversión inmobiliaria listado en la Bolsa de Valores de Lima, donde sus certificados de participación permiten a los inversionistas acceder a una cartera de activos mediante el mercado de capitales.

FIBRA Prime pagará USD 85 millones al cierre y diferirá otros USD 60 millones

La compra contempla un pago inicial de USD 85 millones. El saldo de USD 60 millones se cancelará en dos cuotas de USD 30 millones, previstas para los próximos 12 y 24 meses. Ambas cuotas no devengarán intereses.

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La estructura permite que FIBRA Prime incorpore desde el inicio un activo con ingresos por alquileres, aunque complete el desembolso del precio en un período de dos años. Este mecanismo reduce la presión inmediata sobre su caja y le permite combinar recursos propios, financiamiento bancario y capital captado en el mercado.

FIBRA Prime
FIBRA Prime. La incorporación del inmueble alquilado permite la generación de ingresos desde el primer día sin desembolsar el monto completo.

La operación cuenta con una facilidad crediticia sindicada de hasta USD 110 millones, estructurada por Scotiabank Perú y BCI Perú. La participación de ambas entidades forma parte del esquema financiero empleado para concretar la compra.

Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, señaló que la adquisición responde a una estrategia que combina deuda bancaria, mercado de capitales y activos inmobiliarios. La empresa busca ampliar su cartera mediante un vehículo listado en la Bolsa de Valores de Lima.

El complejo de Lurín atiende la demanda de almacenamiento y distribución

El Parque Logístico Lima Sur se ubica en Lurín, distrito que concentra proyectos industriales y almacenes por su cercanía con Lima y su conexión con rutas de transporte de carga. El activo cuenta con cerca de 125.000 metros cuadrados de infraestructura logística.

La propiedad fue adquirida a Logistic Properties of the Americas (LPA), compañía especializada en infraestructura logística. LPA continuará a cargo de la administración operativa del parque, según informó FIBRA Prime.

Scotiabank Perú y BCI Perú estructuraron una facilidad crediticia sindicada por un monto de hasta USD 110 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Scotiabank Perú y BCI Perú estructuraron una facilidad crediticia sindicada por un monto de hasta USD 110 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El complejo está 100% alquilado, un factor relevante para la operación porque permite que el nuevo propietario reciba ingresos desde el inicio. El desempeño del activo dependerá de la vigencia de los contratos, la renovación de los arrendamientos y la evolución de la demanda por espacios destinados a almacenamiento y distribución.

Con esta compra, FIBRA Prime amplía su exposición al negocio logístico, que se suma a los segmentos de oficinas y comercio que ya forman parte de su portafolio. La operación también muestra el peso que han ganado los inmuebles vinculados a la cadena de suministro frente a otros activos inmobiliarios.

La firma mantiene abierta una emisión de certificados por hasta USD 69,3 millones

En paralelo a la adquisición, FIBRA Prime mantiene abierta su Sexta Colocación de Certificados de Participación en la Bolsa de Valores de Lima. La oferta pública contempla un monto de hasta USD 69,3 millones.

El precio de colocación se fijó en USD 6,65 por certificado. La empresa informó que ese valor representa un descuento referencial de 5,7% frente a la cotización de USD 7,05 registrada al cierre de agosto de 2026.

BVL
FIBRA Prime cotiza en la Bolsa de Valores de Lima mediante certificados de participación.

El plazo de suscripción estará vigente hasta el 15 de octubre de 2026. Los interesados podrán participar a través de sociedades agentes de bolsa, sin un monto mínimo establecido por la emisión ni un período obligatorio de permanencia, aunque la inversión estará sujeta a las condiciones de intermediación y liquidez del mercado.

El descuento frente a una cotización previa no asegura ganancias. La rentabilidad de los certificados dependerá, entre otros factores, de los ingresos por alquileres, el valor de los activos, el nivel de endeudamiento y el comportamiento del mercado inmobiliario peruano.

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