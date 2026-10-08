Perú

Policía desarticula red criminal que trasladaba oro ilegal desde Perú hacia Ecuador: así operaban Los Lobos

La investigación identifica a una estructura vinculada con una organización delictiva, que habría usado caminos clandestinos y cruces no autorizados cerca del límite binacional para sacar el mineral hasta el país vecino

En las imágenes viralizadas en redes socialesse aprecia a un numeroso grupo de desconocidos desplazándose por territorio peruano.
La Policía Nacional del Perú detuvo a ocho personas vinculadas a una red de tráfico de oro ilegal hacia Ecuador. (Imágenes: Pedro Yaranga)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a ocho personas en una operación contra una presunta red criminal dedicada al traslado de oro ilegal desde suelo peruano hacia Ecuador, vinculada con la organización conocida como Los Lobos, según un informe difundido por 24 Horas.

La investigación se concentra en zonas de la región Amazonas, próximas a la frontera ecuatoriana, donde el grupo habría utilizado vías clandestinas y pasos ilegales para sacar el material aurífero del país.

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De acuerdo con el reportaje, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía desplegó acciones para neutralizar a esta organización, cuya presencia se investiga en sectores como El Cenepa, Bagua y Condorcanqui. La Policía sostiene que el grupo tenía como origen actividades ligadas a la minería ilegal y estaría relacionado, además, con delitos como extorsión, secuestro y sicariato.

Una escena de minería ilegal con un pozo de agua turbia, fuego y humo negro que se eleva, rodeado por tierra removida y vegetación en el fondo
La organización criminal Los Lobos mantiene presencia en sectores estratégicos como El Cenepa, Bagua y Condorcanqui. (Mindef)

La ruta bajo investigación comprende áreas de difícil acceso en la frontera entre Perú y Ecuador. Una fuente consultada en el informe señaló que Los Lobos y Los Toneros operan en esa zona, que incluye El Tambo, El Cenepa y el río Santiago, dentro de una jurisdicción vinculada a la Fiscalía de Bagua.

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“Esta organización, los Lobos, así como Los Choneros, son organizaciones que operan, pues, en frontera entre el Perú y Ecuador. La parte del Tambo, el Cenepa, ¿no? Por el río Santiago. Toda esa jurisdicción de Bagua, en realidad es una jurisdicción de la fiscalía de Bagua, es la que tiene que ver con esa infiltración a zonas muy difíciles de acceder”, indicó la fuente en declaraciones recogidas por 24 Horas.

La investigación

Según el informe, la ubicación de estos puntos fronterizos habría facilitado el ingreso desde Ecuador hacia territorio peruano. La fuente citada sostuvo que existen carreteras construidas del lado ecuatoriano que permitirían llegar con mayor facilidad a zonas situadas en Amazonas.

Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)
Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

“Y es allí donde operan ellos por la facilidad que tienen de llegar al Ecuador, porque es mucho más fácil llegar a esos puntos desde el Ecuador con carreteras que se han construido, ingresar al territorio peruano”, afirmó.

La investigación policial también incluye la presunta participación de dos comuneros awajún, quienes ya se encuentran detenidos por mandato judicial. El reporte indicó que, de los ocho detenidos, cuatro son exintegrantes de la Policía que fueron dados de baja por medida disciplinaria. Los otros dos son miembros del Ejército en actividad.

El oro extraído de manera ilegal en Amazonas habría salido del país por carreteras clandestinas y pasos no autorizados. El destino, según la información policial difundida en el reportaje, era Ecuador, donde el mineral era lavado y vendido con apariencia de legalidad.

Una de las declaraciones incluidas en el informe advirtió sobre conexiones entre presuntos integrantes de Los Lobos en Perú y miembros de la organización ecuatoriana Los Choneros.

Primer plano de personas enmascaradas con armas sobre una mesa; el fondo desaturado muestra una escena del crimen con oficiales de policía, un cuerpo cubierto y un vehículo
Miembros enmascarados de 'Los Choneros' posan con armas sobre una mesa, mientras que en el fondo desaturado se observa una escena del crimen con la policía y un cuerpo cubierto, reflejando la grave situación de seguridad en Tumbes (Foto: Composición Infobae Perú)

“Los Choneros han penetrado toda esta parte de nuestro país y se están llevando grandes cantidades de material aurífero hacia el Ecuador. Aquí está la evidencia de los boquetes de los camiones con las que tienen estos vínculos, de estos Lobos peruanos con los choneros ecuatorianos”, señaló la fuente.

Dos operativos de la Dirección de Medio Ambiente

La Dirección de Medio Ambiente realizó dos operativos simultáneos, según 24 Horas. El primero estuvo dirigido contra la red que operaba en la zona fronteriza de Amazonas. El segundo se desarrolló en La Pampa, en la región Madre de Dios.

En esa segunda intervención, la Policía actuó contra remanentes de la organización criminal Los Guardianes de La Pampa. El general Cruz Chamba se refirió a ese operativo, en el que murió el suboficial Joel Ríos, integrante de la Dirección de Operaciones Especiales.

La información difundida indicó que Los Guardianes de La Pampa disputan el control de la zona con una organización liderada por una persona identificada como Bryan. Según el reporte, este último fue detenido anteriormente por la Dirección de Medio Ambiente y cumple prisión preventiva.

“Esa organización criminal que pugna la hegemonía contra la organización criminal liderada por Bryan. Recordemos, Bryan fue detenido también por la Dirección de Medio Ambiente. Actualmente, purga condena por prisión preventiva, pero sin embargo, los remanentes se disputan a diario y de eso son testigos los ciudadanos de Madre de Dios”, manifestó una fuente en el informe televisivo.

Durante la intervención en La Pampa, las autoridades incautaron armas de guerra, entre ellas fusiles AR15, AKM y municiones. El reporte señaló que tres delincuentes fueron abatidos durante esa operación.

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