BTS en Lima: los memes y ocurrencias de los ARMY que no consiguieron entrada para San Marcos

Revive el inolvidable momento en que Kim Taehyung (V) de BTS sorprendió a todo el ARMY peruano al saludarlos con un 'Hola, causas' durante su concierto en el Estadio San Marcos en Lima. ¡La reacción del público es pura euforia! | X / @Taehyungimpact

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La llegada de BTS a Lima no solo ha generado largas filas, emoción y miles de fanáticos reunidos en los alrededores del Estadio San Marcos. Para quienes consiguieron una entrada, este miércoles 7 de octubre marcó el inicio de uno de los conciertos más esperados por el fandom peruano. Sin embargo, para quienes no lograron comprar un boleto, la situación no significó necesariamente quedarse en casa.

Desde las primeras horas del día, los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzaron a concentrar a cientos de seguidores. Algunos acudieron para acompañar a sus amigos, intercambiar regalos, comprar productos relacionados con el grupo o simplemente respirar el ambiente que se formó alrededor del esperado debut de BTS en Perú.

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Pero uno de los episodios que más llamó la atención en redes sociales fue el de un puente peatonal ubicado cerca del recinto, que terminó cubierto antes de la primera presentación de la agrupación surcoreana. La estructura se había convertido en uno de los puntos que algunos seguidores tenían en la mira por su ubicación y altura, pues existía la expectativa de poder observar desde allí parte del espectáculo sin ingresar al estadio.

Numerosos fanáticos del grupo musical BTS y vendedores ambulantes ocupan la vía pública cerca del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

“Se acabó la vista gratis”

La reacción de los ARMY no tardó en aparecer. En redes sociales, algunos tomaron la decisión con humor y resumieron la situación con una frase que rápidamente se volvió parte de las bromas: “se acabó la vista gratis”.

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La expresión hacía referencia a quienes esperaban encontrar en los alrededores de San Marcos alguna alternativa para observar el escenario, las pantallas o al menos parte del espectáculo sin contar con una entrada. Con el puente cubierto, esa posibilidad quedó prácticamente descartada.

Más allá del humor, el cierre visual formó parte del operativo desplegado en los alrededores del estadio para las tres fechas de BTS en Lima, programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre. La zona fue sometida además a restricciones de tránsito, control policial y medidas destinadas a ordenar la circulación de las miles de personas que llegaron al lugar.

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La escena dio pie a todo tipo de comentarios entre los fanáticos. Para algunos, el puente representaba la última esperanza de quienes no consiguieron boleto; para otros, la medida era comprensible debido a la cantidad de personas que podía concentrarse en un punto elevado durante el concierto.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

Los que no tuvieron entrada también encontraron la manera

La historia de los ARMY que se quedaron sin entrada comenzó incluso antes del concierto. Uno de los casos más llamativos es el del denominado Army Bus, un vehículo de transporte público que fue decorado con imágenes de los integrantes de BTS y que se convirtió en una experiencia temática para los seguidores.

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De acuerdo con información publicada días antes del concierto, la iniciativa surgió precisamente después de que sus creadores no consiguieran entradas para el esperado espectáculo. En lugar de quedarse al margen de la fiebre por la llegada del grupo, decidieron transformar el viaje en una experiencia relacionada con BTS.

El vehículo comenzó a recorrer Lima con decoración alusiva a la agrupación y música del grupo durante sus recorridos. La propuesta permitió que otros seguidores pudieran compartir el ambiente previo a los conciertos, incluso sin tener un boleto para ingresar a San Marcos.

Así, el Army Bus terminó convirtiéndose en una de las curiosidades que acompañaron la llegada de BTS a la capital peruana. Mientras algunos ARMY se preparaban para ingresar al estadio, otros podían encontrarse con una experiencia completamente relacionada con el grupo en plena ciudad.

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ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

La fiebre por BTS también se vivió afuera de San Marcos

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en las escenas registradas durante la jornada. Los alrededores de la universidad se llenaron de personas con lightsticks, carteles, prendas moradas y accesorios relacionados con BTS, mientras quienes sí contaban con entradas esperaban el momento de ingresar.

La primera fecha se realizó este miércoles 7 de octubre y la agrupación volverá a presentarse en Lima el viernes 9 y el sábado 10. Esto significa que las escenas curiosas alrededor de San Marcos todavía podrían repetirse durante las siguientes jornadas.

Incluso antes del primer show, la expectativa había llevado a algunos seguidores a permanecer durante horas en las inmediaciones del estadio. En septiembre ya se habían difundido imágenes y versiones sobre fanáticos que acudían con mucha anticipación al recinto para asegurar su lugar durante la esperada llegada de BTS.

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El interés también se reflejó en el mercado de entradas. La enorme demanda provocó que aparecieran casos de reventa a precios muy superiores al valor original, con reportes de boletos ofrecidos por miles de soles. Indecopi incluso ordenó el cierre de dos páginas no oficiales relacionadas con la venta de entradas, según reportes publicados antes de los conciertos.

Por eso, para una parte del fandom, quedarse sin entrada no significó abandonar completamente la experiencia. Algunos buscaron alternativas para acercarse al ambiente del concierto, otros acudieron a los alrededores simplemente para compartir la emoción y hubo quienes decidieron crear sus propias experiencias, como ocurrió con el Army Bus.

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ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.

ARMY sin entrada para BTS en Lima no se rinde: puente cubierto, Army Bus y las reacciones que causaron furor. Captura: X.