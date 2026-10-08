Taehyung prueba ceviche y queda impactado con ARMY: “Tienen una energía increíble, Perú es clave”

El cantante Taehyung habla ante el público a través de las pantallas gigantes instaladas durante un concierto multitudinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera presentación de BTS en Lima este 7 de octubre dejó una serie de momentos que rápidamente comenzaron a ser comentados por las ARMY peruanas. Uno de los más especiales ocurrió durante el discurso final de Taehyung, quien se tomó unos minutos para hablar directamente con el público que acudió al Estadio San Marcos y contar algunos detalles de su llegada al país.

El integrante de BTS se mostró particularmente sorprendido por la respuesta de los fanáticos y destacó la energía que encontró durante su primera presentación en Lima. Taehyung también recordó uno de los elementos más representativos de la gastronomía peruana que tuvo la oportunidad de probar: el ceviche.

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Sus palabras provocaron gritos y una reacción inmediata del público, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Taehyung protagonizó uno de los momentos más comentados del primer concierto de BTS en Lima al hablar sobre el ceviche, el recibimiento de las ARMY y su deseo de volver al país. X.

Taehyung revela que comió ceviche tras llegar a Perú

Durante su discurso final, Taehyung comenzó recordando que había llegado recientemente al país y contó a las ARMY qué hizo durante su estadía en Lima.

“Hoy llegué a Perú y comí ceviche”, comentó el cantante, provocando los gritos de los asistentes que celebraron que hubiera probado uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana.

El comentario sobre el ceviche generó especial entusiasmo entre las ARMY, quienes durante días habían esperado conocer qué impresión tendrían los integrantes de BTS sobre su primera visita al Perú. La gastronomía peruana se convirtió así en parte del discurso que Taehyung compartió durante el cierre de la primera fecha de la agrupación en Lima. Pero el cantante tenía algo más que contarle al público.

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Taehyung y su inesperada reacción a ARMY en Lima: “Tienen una energía increíble”. Captura: X.

Taehyung destaca la energía de las ARMY peruanas

Después de mencionar su llegada al país y el ceviche, Taehyung señaló que había descubierto algo más durante su paso por Lima. “Y descubrí algo más”, expresó el cantante.

La frase provocó nuevamente los gritos de las ARMY, que esperaban conocer qué había llamado su atención durante su llegada al Perú.

Taehyung y su inesperada reacción a ARMY en Lima: “Tienen una energía increíble”. Captura: X.

Fue entonces cuando el artista surcoreano dedicó unas palabras directamente al fandom peruano y destacó la manera en que el público había respondido durante el concierto. “Las ARMY de Perú tienen una energía increíble”, afirmó.

Taehyung y su inesperada reacción a ARMY en Lima: “Tienen una energía increíble”. Captura: X.

“Si vuelvo a Perú, ¿me van a recibir así otra vez?”

El cantante continuó interactuando con las ARMY y, al notar la intensidad de la respuesta del público, decidió plantear una pregunta que provocó una de las mayores reacciones de la noche.

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“Si vuelvo a Perú, ¿me van a recibir así otra vez?”, preguntó el integrante de BTS. La respuesta de las ARMY fue inmediata. El estadio volvió a llenarse de gritos, mientras el cantante intentaba escuchar la reacción de los asistentes.

Taehyung incluso tuvo que pedirles que elevaran la voz para poder escuchar claramente la respuesta. “¿Qué? ¿No los escucho. ¿No los escucho?”, dijo mientras esperaba una reacción todavía más fuerte del público.

Las ARMY respondieron nuevamente con gritos afirmativos, dejando claro que la respuesta era un contundente sí.

Taehyung y su inesperada reacción a ARMY en Lima: “Tienen una energía increíble”. Captura: X.

Taehyung sorprende con una frase sobre Perú

Después de escuchar nuevamente la respuesta del público, el famoso idol reaccionó y dio paso a una frase que rápidamente quedó entre los momentos más comentados de su discurso.

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“Eso. Entonces, ahora sí lo puedo decir”, señaló. La expectativa volvió a crecer entre las ARMY. Los asistentes respondieron con gritos mientras el cantante hacía una breve pausa antes de pronunciar las palabras que terminaron convirtiéndose en uno de los mensajes más celebrados de la noche.

“Perú es clave”, afirmó Taehyung. La frase provocó otra explosión de gritos en el Estadio San Marcos. Para las ARMY presentes, las palabras del integrante de BTS fueron recibidas como una muestra del impacto que había tenido el recibimiento del público peruano durante la primera fecha.

Taehyung cerró el intercambio con una breve expresión: “Eso. Vale”. Con esas palabras terminó uno de los momentos más recordados de su discurso final durante el concierto de BTS en Lima.

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Taehyung y su inesperada reacción a ARMY en Lima: “Tienen una energía increíble”. Captura: X.

BTS aún tiene dos conciertos en Lima: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a encontrarse con ARMY

La emoción de las ARMY peruanas todavía no termina. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V (Taehyung) y Jungkook volverán a encontrarse con el público limeño en las siguientes fechas de su paso por el país.

Tras el concierto de este 7 de octubre, BTS tiene programadas otras dos presentaciones en el Estadio San Marcos, este jueves 9 y sábado 10 de octubre, por lo que las fanáticas que asistirán a las próximas jornadas todavía tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo del espectáculo de la agrupación surcoreana.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú difunde medidas de seguridad y prevención del acoso sexual para las asistentes a los conciertos de BTS en Lima.

Para quienes ya vivieron la primera fecha, los comentarios de los integrantes y la respuesta del público quedarán como parte de una jornada especialmente esperada por el fandom.

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Varios seguidores del grupo de k-pop BTS sostienen afiches y se congregan detrás de rejas de seguridad en Lima antes del inicio de sus conciertos.