Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

La periodista Mónica Delta atiende la solicitud de los seguidores del grupo surcoreano BTS en Perú para resguardar la ubicación de los músicos durante su visita.

Guardar

En los días previos, la comunidad ARMY difundió un pedido dirigido a fanáticos y medios de comunicación: evitar la publicación de datos sobre el hospedaje, los traslados o las actividades privadas de los artistas durante su visita.

PUBLICIDAD

Las seguidoras advirtieron que este tipo de información puede provocar concentraciones en los lugares a los que acudan los integrantes de la banda. Por ello, solicitaron que se respete su privacidad fuera de los eventos oficiales y que la cobertura se concentre en las actividades abiertas al público.

La periodista Mónica Delta presenta un segmento informativo en el set de Latina Televisión. Durante la emisión, la conductora aborda el tema de la agrupación surcoreana BTS y las solicitudes de sus seguidores, mientras en las pantallas del estudio se observan gráficos de la banda y personajes vinculados al K-pop.

El mensaje llegó a la emisión de Latina Noticias, donde Mónica Delta confirmó la presencia de BTS en la capital peruana. La periodista, sin embargo, dejó claro que el noticiero no brindaría información que pudiera revelar la ubicación de los músicos.

“Están todos, contentos por la llegada de BTS. Hay que decirlo, es un elenco musical que está rompiéndola alrededor del mundo. Ya están en nuestra capital”, manifestó la conductora durante el programa.

PUBLICIDAD

Delta remarcó que la producción decidió no informar el sitio en el que se encuentran los artistas. “No vamos a decir dónde, por supuesto, pero lo que sí decimos es que ya están preparando los tres conciertos que están previstos para que se realicen en el estadio de San Marcos”, agregó.

La postura de la presentadora fue celebrada por la comunidad ARMY Perú en redes sociales. Varias usuarias destacaron que el canal eligiera no difundir detalles relacionados con la privacidad de BTS.

La periodista Mónica Delta declara en Latina Televisión que el canal mantendrá en reserva la ubicación de la agrupación de K-pop BTS en Perú.

“Los mejores, gracias Latina por respetar la privacidad de los chicos”, escribió una seguidora. “Dando el ejemplo”, comentó otra usuaria luego de escuchar el mensaje de Mónica Delta.

También aparecieron mensajes dirigidos a otros medios y programas de televisión. “Les seré fiel a partir de ahora, muchas gracias por respetar” y “Hay que dejarlos descansar y respetar” fueron algunas de las reacciones compartidas por las fanáticas.

PUBLICIDAD

Gunter Rave aseguró que estarán detrás de la noticia

La posición expresada por Mónica Delta contrastó con los comentarios de Gunter Rave durante una transmisión de Canal N. El periodista se refirió al pedido de ARMY mientras presentaba imágenes de la llegada de los siete integrantes de BTS al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Rave señaló que el equipo periodístico buscaría conocer las actividades de la agrupación durante su estadía en Lima. En ese contexto, mencionó el pedido de las fanáticas para que no se revelara el hotel ni se produjeran acercamientos a los lugares de descanso de los artistas.

“Vamos a ver qué más actividades han preparado. Lo cierto es que, de acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel, ¿no es cierto?”, señaló el conductor.

PUBLICIDAD

Gunter Rave informó sobre la llegada de BTS a Lima y anticipó que buscarán conocer detalles de la estadía del grupo

Luego, el periodista afirmó que su equipo mantendría la cobertura de la visita de la banda surcoreana. “Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, pues estamos detrás de la noticia”, manifestó.

Las declaraciones de Gunter Rave generaron cuestionamientos entre seguidores del grupo. Parte de la comunidad ARMY consideró que los medios deberían evitar contenidos que permitan ubicar a los artistas fuera de sus compromisos públicos.