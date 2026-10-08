Sheyla Rojas defiende su relación con Joaquín Ramírez y Magaly Medina le recuerda a Sir Winston: “Ese hombre no se iba a casar”

Magaly Medina volvió a poner en duda la relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez y recordó los cinco años que la modelo estuvo junto a Sir Winston. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La disputa mediática entre Magaly Medina y Sheyla Rojas volvió a tomar fuerza luego de que la modelo utilizara sus redes sociales para responder a los comentarios sobre su relación con Joaquín Ramírez. La conductora de televisión no dejó pasar las declaraciones de la exchica reality y, durante su programa, volvió a cuestionar la solidez del romance, además de recordar su pasado sentimental con Sir Winston, empresario con quien mantuvo una relación durante varios años.

El intercambio se produjo luego de que Sheyla Rojas compartiera en TikTok un mensaje en el que defendió las decisiones que ha tomado en su vida personal y aseguró que se encuentra feliz junto a Joaquín Ramírez. La modelo también hizo referencia a la reciente derrota electoral del empresario en las Elecciones Regionales de Cajamarca y destacó las experiencias que vivieron durante la campaña.

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Magaly Medina, sin embargo, decidió responderle desde su programa y sostuvo que, desde su perspectiva, existe una diferencia entre la imagen que Sheyla intenta proyectar sobre su relación y lo que ella percibe a partir de las apariciones públicas de la pareja.

Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pone en duda el romance de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

La conductora comenzó cuestionando la manera en que Sheyla Rojas ha reaccionado ante quienes comentan sobre su relación con Joaquín Ramírez. Para Magaly, las constantes demostraciones públicas no serían suficientes para convencerla de que existe un vínculo sólido entre ambos.

“Qué problemas, que me los recuerde, ella dice, yo siento que esa relación solo existe en su cabeza, pero no en la cabeza de Joaquín Ramírez, es una percepción que no solo creo que la tengo yo... el amor de dos se siente, se palma, está en el aire, no necesitas mandar un comunicado”, señaló la conductora.

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Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.

La ‘Urraca’ recuerda los cinco años de Sheyla con Sir Winston

Uno de los puntos más fuertes de la intervención de Magaly Medina fue cuando recordó el vínculo que Sheyla Rojas mantuvo durante aproximadamente cinco años con Sir Winston.

La conductora sostuvo que la modelo habría llegado a un momento en el que tuvo que aceptar que aquella relación no avanzaría hacia el matrimonio que esperaba. En ese contexto, relacionó esa decisión con la nueva defensa que Sheyla hace de su vida sentimental. “Ella hace rato debió darse cuenta que ese hombre con ella no se iba a casar y eso no es que tú dejes los lujos”, afirmó Magaly.

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Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona los videos románticos de Sheyla y Joaquín

La conductora también puso bajo la lupa los recientes videos que Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez han compartido en redes sociales como muestra de su relación.

Uno de los momentos que llamó particularmente la atención de Magaly fue una escena romántica protagonizada por ambos. La presentadora consideró que el acercamiento no se habría mostrado de manera natural y cuestionó la necesidad de exponer este tipo de momentos públicamente.

“Ese beso más forzado, ni actuar saben, las cosas forzadas se notan. Que alguien le diga Sheyla ‘ahí no es’... demasiado tarde y Sheyla, nos quiere demostrar a la fuerza que ellos sí tienen una relación, mañana les voy a contar otra cosa”, precisó.

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Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla Rojas responde a las críticas tras la derrota electoral de Joaquín Ramírez

Antes de la respuesta de Magaly, Sheyla Rojas había utilizado su cuenta de TikTok para referirse a los comentarios que recibió durante los últimos días. La modelo también habló sobre la reciente participación de Joaquín Ramírez en las Elecciones Regionales de Cajamarca, proceso en el que el empresario no consiguió el resultado esperado.

Sheyla aseguró que, pese a la derrota, prefiere quedarse con las experiencias positivas que vivieron durante la campaña y con el cariño que recibió de algunas personas.

“Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue. Nos quedamos con la linda experiencia y agradecida con el cariño de la gente. Si siempre se ganara, todo sería fácil. Ahora tocó perder, pero nada ni nadie nos quitará todo lo vivido”, escribió.

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Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla defiende su relación con Joaquín: “Mientras yo esté feliz”

La modelo también respondió de manera más directa a quienes cuestionan si continúa o no junto a Joaquín Ramírez. En su mensaje, aseguró que nunca se ha quedado en una situación que la haga infeliz y afirmó que incluso estuvo dispuesta a renunciar a determinadas comodidades por priorizar su bienestar.

“Si tanto está pendiente de mi relación, que si sigo o no, que si es real o no, yo jamás aguanté cosas. Hasta dejé todos los lujos que tenía y no me importó. Mientras yo esté feliz, así diga o haga lo que haga, estoy feliz. Es lo importante”, manifestó.

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Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas y le recuerda a Sir Winston por defender a Joaquín Ramírez: “Contigo no se iba a casar”. Captura: Magaly TV La Firme.