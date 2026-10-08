Perú

INPE realizó operativo sorpresa en el penal Miguel Castro Castro contra organizaciones criminales

La intervención del organismo penitenciario se realizó en horas de la noche como parte del estado de emergencia declarado hace un mes

Operativo sorpresa en Miguel Castro Castro contra redes criminales
Operativo sorpresa en Miguel Castro Castro contra redes criminales| Foto: INPE
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de seguridad y control en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, que se encuentra declarado en estado de emergencia. La acción se realizó el 7 de octubre en horas de la noche con el objetivo de reforzar el orden interno frente a las organizaciones criminales que operan desde el penal.

La intervención está a cargo del INPE, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Según la información difundida, las acciones buscan fortalecer las medidas de control dentro del establecimiento penitenciario.

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A través de las redes sociales, se informó que intensificará las acciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios como parte de su respuesta ante la actividad de organizaciones criminales desde el interior de las cárceles.

El INPE intervino el penal Miguel Castro Castro para reforzar la seguridad
El INPE intervino el penal Miguel Castro Castro para reforzar la seguridad| INPE

Penales bajo estado de emergencia

El operativo de seguridad y control en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro se desarrolla en el marco del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario e incluye a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Ancón I y Miguel Castro Castro, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

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Durante ese período, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas. El decreto también abarca el perímetro exterior de cada prisión, hasta 200 metros, donde quedan suspendidos los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

Las fuerzas de seguridad deben controlar los accesos a los recintos y realizar labores de inteligencia para prevenir fugas. El plan contempla además operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, con participación del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario.

El Gobierno prevé un grupo de élite para operativos contra el crimen| Foto: Gobierno del Perú
El Gobierno prevé un grupo de élite para operativos contra el crimen| Foto: Gobierno del Perú

Gobierno busca crear un comando unificado

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la creación de un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para enfrentar la criminalidad y la delincuencia. La estructura tendría un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército, en el distrito limeño de San Borja.

Fujimori afirmó que el Ejecutivo, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú adoptaron decisiones para responder a los delitos que afectan a la población.

La presidenta informó que se conformará un grupo especial de élite con efectivos policiales y militares para ejecutar operaciones especiales.

Según explicó, esta unidad realizará intervenciones de búsqueda y captura. “Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas”, sostuvo durante su intervención.

La mandataria también anunció que el Gobierno buscará acelerar la expulsión de extranjeros que hayan llegado al país para cometer delitos.

Entre las medidas expuestas figura el refuerzo del control en los establecimientos penitenciarios. Fujimori indicó que se buscará aislar a los internos que mantengan actividades delictivas desde las cárceles.

Se retomará el control de los penales y se dejará incomunicados a los internos que siguen delinquiendo desde las cárceles”, afirmó.

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