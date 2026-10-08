Trujillo: INPE reubica a 71 internos vinculados con delitos graves

Cobertura informativa en vivo sobre la denuncia de un nuevo acto de violencia registrado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Una reportera transmite desde el exterior del recinto mientras se muestran imágenes de diligencias policiales y del traslado de implicados. La denuncia fue presentada por la madre de un menor ante la comisaría de San Miguel tras los hechos ocurridos en las instalaciones del centro.

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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reubicó a 71 internos del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, entre procesados y sentenciados por delitos como extorsión, robo agravado y organización criminal. La medida forma parte de las acciones adoptadas para reforzar el orden, el control y el principio de autoridad dentro del recinto, en un contexto marcado por la aplicación de disposiciones contra la criminalidad.

Los internos fueron trasladados a espacios correspondientes al Régimen Cerrado Especial, de acuerdo con la clasificación penitenciaria establecida para cada caso. A partir de esta disposición, deberán cumplir las condiciones, restricciones y medidas de seguridad previstas en la normativa penitenciaria, según informó el INPE en una nota institucional.

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La intervención se ejecutó bajo protocolos de seguridad y en cumplimiento de las actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario (CTP). El procedimiento se desarrolló en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno y de las medidas implementadas por las autoridades penitenciarias para fortalecer el control de la población privada de libertad.

El traslado se ejecutó bajo protocolos de seguridad y con actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario - Créditos: INPE.

El operativo estuvo a cargo del personal de seguridad interna del Grupo 2 y fue dirigido por el director del establecimiento, José Cabanillas Noriega, junto con el subdirector de Seguridad, John Arancibia Villamonte. La institución indicó que la intervención responde a la necesidad de mantener a cada persona privada de libertad en el régimen que le corresponde según su situación jurídica y clasificación.

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En declaraciones difundidas por Panamericana TV, Cabanillas explicó que los involucrados están vinculados con hechos considerados de especial gravedad. “Son delitos extremadamente graves, de mucha resonancia social, tienen altísima pena elevada, por lo que hemos tomado las medidas de precaución que el supremo Gobierno ha dispuesto para reubicarlos en aras de garantizar la seguridad ciudadana desde el penal de Trujillo”, sostuvo.

El funcionario señaló que la medida busca asegurar que cada interno permanezca bajo las condiciones establecidas para su situación penitenciaria. “Lo que buscamos es garantizar que el interno realmente cumpla el régimen, la etapa que le corresponda y que la sociedad vea que el INPE acá en el penal de Trujillo está haciendo cumplir las disposiciones que el supremo Gobierno ha enviado para aplicarlas en este penal”, afirmó, según el reporte difundido por el citado medio.

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1. La institución anunció que continuará con acciones de ordenamiento y control de la población penitenciaria en el penal de Trujillo - Créditos: INPE.

La clasificación penitenciaria determina las condiciones bajo las cuales una persona privada de libertad cumple su medida o condena. En ese sentido, la ubicación debe guardar correspondencia con la situación procesal, la sentencia, el nivel de seguridad requerido y las disposiciones vigentes para cada caso.

El INPE informó que continuará con las acciones de ordenamiento y control de la población penitenciaria en el establecimiento trujillano. Estas labores estarán orientadas a garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas y mantener las condiciones de seguridad dentro del recinto.

La intervención ocurre mientras las autoridades refuerzan las medidas de control frente a delitos de alta gravedad. Para la entidad penitenciaria, el cumplimiento de los regímenes establecidos constituye una herramienta para preservar el orden interno y fortalecer el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país.

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