Perú

Trujillo: INPE reubica a 71 internos vinculados con delitos graves

La intervención estuvo a cargo del personal de seguridad interna y fue dirigida por el director del penal, José Cabanillas Noriega

Cobertura informativa en vivo sobre la denuncia de un nuevo acto de violencia registrado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Una reportera transmite desde el exterior del recinto mientras se muestran imágenes de diligencias policiales y del traslado de implicados. La denuncia fue presentada por la madre de un menor ante la comisaría de San Miguel tras los hechos ocurridos en las instalaciones del centro.
Guardar

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reubicó a 71 internos del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, entre procesados y sentenciados por delitos como extorsión, robo agravado y organización criminal. La medida forma parte de las acciones adoptadas para reforzar el orden, el control y el principio de autoridad dentro del recinto, en un contexto marcado por la aplicación de disposiciones contra la criminalidad.

Los internos fueron trasladados a espacios correspondientes al Régimen Cerrado Especial, de acuerdo con la clasificación penitenciaria establecida para cada caso. A partir de esta disposición, deberán cumplir las condiciones, restricciones y medidas de seguridad previstas en la normativa penitenciaria, según informó el INPE en una nota institucional.

PUBLICIDAD

La intervención se ejecutó bajo protocolos de seguridad y en cumplimiento de las actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario (CTP). El procedimiento se desarrolló en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno y de las medidas implementadas por las autoridades penitenciarias para fortalecer el control de la población privada de libertad.

El traslado se ejecutó bajo protocolos de seguridad y con actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario - Créditos: INPE.
El traslado se ejecutó bajo protocolos de seguridad y con actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario - Créditos: INPE.

El operativo estuvo a cargo del personal de seguridad interna del Grupo 2 y fue dirigido por el director del establecimiento, José Cabanillas Noriega, junto con el subdirector de Seguridad, John Arancibia Villamonte. La institución indicó que la intervención responde a la necesidad de mantener a cada persona privada de libertad en el régimen que le corresponde según su situación jurídica y clasificación.

PUBLICIDAD

En declaraciones difundidas por Panamericana TV, Cabanillas explicó que los involucrados están vinculados con hechos considerados de especial gravedad. “Son delitos extremadamente graves, de mucha resonancia social, tienen altísima pena elevada, por lo que hemos tomado las medidas de precaución que el supremo Gobierno ha dispuesto para reubicarlos en aras de garantizar la seguridad ciudadana desde el penal de Trujillo”, sostuvo.

El funcionario señaló que la medida busca asegurar que cada interno permanezca bajo las condiciones establecidas para su situación penitenciaria. “Lo que buscamos es garantizar que el interno realmente cumpla el régimen, la etapa que le corresponda y que la sociedad vea que el INPE acá en el penal de Trujillo está haciendo cumplir las disposiciones que el supremo Gobierno ha enviado para aplicarlas en este penal”, afirmó, según el reporte difundido por el citado medio.

1. La institución anunció que continuará con acciones de ordenamiento y control de la población penitenciaria en el penal de Trujillo - Créditos: INPE.
1. La institución anunció que continuará con acciones de ordenamiento y control de la población penitenciaria en el penal de Trujillo - Créditos: INPE.

La clasificación penitenciaria determina las condiciones bajo las cuales una persona privada de libertad cumple su medida o condena. En ese sentido, la ubicación debe guardar correspondencia con la situación procesal, la sentencia, el nivel de seguridad requerido y las disposiciones vigentes para cada caso.

El INPE informó que continuará con las acciones de ordenamiento y control de la población penitenciaria en el establecimiento trujillano. Estas labores estarán orientadas a garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas y mantener las condiciones de seguridad dentro del recinto.

La intervención ocurre mientras las autoridades refuerzan las medidas de control frente a delitos de alta gravedad. Para la entidad penitenciaria, el cumplimiento de los regímenes establecidos constituye una herramienta para preservar el orden interno y fortalecer el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Temas Relacionados

INPEInstituto Nacional Penitenciariocentros penitenciariosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

El exfutbolista resaltó la vuelta del entrenador argentino, aunque dejó en claro que su máxima prueba será el choque de este sábado ante el ‘rojinegro’ en el estadio Monumental de Ate

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 8 de octubre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 8 de octubre

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Conoce el pronóstico del clima en Cusco para este feriado 8 de octubre: ¿Temperatura, lluvias y viento?

Para la noche, la temperatura alcanzará los 5.0 grados, mientras que la posibilidad de precipitación será de 25 %, con una nubosidad del 61 %, de acuerdo a la proyección meteorológica

Conoce el pronóstico del clima en Cusco para este feriado 8 de octubre: ¿Temperatura, lluvias y viento?

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela comenzarán la disputa por clasificar al Mundial. Conoce la programación de los partidos que incluirán la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Sheyla Rojas defiende su relación con Joaquín Ramírez y Magaly Medina le recuerda a Sir Winston: “Ese hombre no se iba a casar”

BTS en Lima: Jin sorprende a ARMY en pleno concierto de BTS en Lima y habla en español: “Lo estudié por ustedes, y el ceviche es delicioso”

BTS en Lima: los memes y ocurrencias de los ARMY que no consiguieron entrada para San Marcos

DEPORTES

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Se filtró la inesperada decisión de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira en Norteamérica