Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió: “La exigencia límite es Melgar”

El exfutbolista se refirió al impacto que tiene la vuelta del técnico argentino al cuadro 'crema'. (Video: Desmarcados)

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Universitario de Deportes inicia una nueva etapa con Fabián Bustos, quien tendrá la misión de reconducir al equipo. El técnico argentino buscará que el cuadro ‘crema’ recupere la punta del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, mejore un funcionamiento que dejó dudas hasta hace unas semanas.

El regreso del entrenador también abre expectativas sobre la respuesta de los futbolistas. Para Mauro Cantoro, la relación previa de Bustos con el plantel, al que conoce en su mayoría por ser artífices del bicampeonato en el centenario el 2024, puede ayudar a ordenar a un equipo que necesita elevar su producción colectiva antes de recibir a Melgar este sábado 10 de octubre.

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“¿Entusiasma el regreso de Bustos para ahora? Sí. Por su pasado, por la conexión que tiene con los jugadores, creo que hoy encaja todo muy bien. Agarra un equipo que no está bien en el juego y con mucho enredo en el medio. Creo que llega para destrabar, para alinear todo, pero con una exigencia al límite que es la de Melgar", dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Desmarcados.

La expectativa del ‘Toro’ no se limita al resultado, sino que apunta a una mejora reconocible en la propuesta de la ‘U’. “Quiero que juegue mejor el equipo, que estos 10 días que ha tenido haya un trabajo, que haya algunos jugadores que por la vía normal de que si están contentos que vuelva Bustos, levanten su expresión futbolística”, precisó.

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Mauro Cantoro entusiasmado por el regreso de Fabián Bustos a Universitario, pero advirtió.

Mauro Cantoro sobre el Universitario vs Melgar

El encuentro frente a Melgar tendrá un valor especial para Universitario por el regreso de Fabián Bustos y por la disputa del Torneo Clausura. Mauro Cantoro señaló que los antecedentes entre ambos equipos pueden pesar en un partido que pondrá a los dos planteles ante una situación de presión.

“Los antecedentes pesan, y los antecedentes de Melgar en momentos claves donde tenía que ganarle a la ‘U’, la pasó mal. Entonces, más allá de que Rondelli tiene un muy buen equipo y jugadores de pesos, que sí pueden sacar adelante un partido, pero va a un campo complicado con todo lo que genera la llegada de Bustos”, indicó.

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Para el exdelantero, los jugadores ‘merengues’ tienen la experiencia necesaria para afrontar el partido y conocen las exigencias que plantea una jornada de esta magnitud. El plantel, bajo esa mirada, no depende exclusivamente de la presencia del técnico junto al terreno de juego, considerando que Bustos no estará por una sanción que arrastró de su anterior etapa.

“¿La ausencia de Fabián Bustos en el campo? Es mejor si está. Si no está... A este tipo de jugadores, de la ‘U’, no es que sean chiquitos que les estás enseñando a jugar, que no ven al entrenador y dicen ‘qué hacemos ahora’, no, los chicos ya saben todo, no creo que afecte tanto. No es algo que pese para ganar o perder", comentó.

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Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario

Universitario vs Melgar, partido de alta tensión por el Torneo Clausura

Universitario llegará a la fecha 11 con la necesidad de que el regreso de Fabián Bustos se traduzca en una respuesta dentro de la cancha. Mauro Cantoro apuntó a que el equipo aproveche el tiempo de trabajo y que algunos futbolistas mejoren su rendimiento individual.

La expectativa está puesta en que el elenco ‘estudiantil’ deje atrás las dificultades que mostró en el juego bajo el mando de Héctor Cúper. La nueva conducción técnica aparece como un factor que puede influir en el ánimo del grupo y en la forma de afrontar el compromiso. La diferencia con el líder (Deportivo Garcilaso) solo es de dos puntos.

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Melgar, por su parte, afrontará el encuentro con un equipo que tiene varios jugadores de jerarquía como Bernardo Cuesta, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Horacio Orzán, entre otros. El conjunto ‘rojinegro’ tendrá la posibilidad de sostener sus aspiraciones, teniendo en cuenta que está a cuatro unidades de la punta.