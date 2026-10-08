Exdirector de ‘Maranguita’ sobre denuncia de agresión sexual en duchas: “Por cada 40 menores (internos) hay solo un educador”

Déficit de personal: El exdirector de ‘Maranguita’, Cristian Solano, afirmó que hay un educador social por cada 40 adolescentes, una proporción que considera “totalmente deficiente”

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El exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (‘Maranguita’), Cristian Solano, afirmó este jueves que existe un déficit de personal para supervisar a los adolescentes internos, al señalar que actualmente hay un educador social por cada 40 jóvenes, una proporción que calificó de “totalmente deficiente”.

En declaraciones a la emisora Exitosa, Solano fue consultado por la supervisión en las duchas del centro juvenil, a raíz de una denuncia de agresión sexual, y explicó que las características de estos espacios varían según el pabellón.

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“Las duchas en cada ambiente son diferentes. Hay duchas que son pequeñas y otras que son obviamente mucho más amplias para bañar a 150 jóvenes”, señaló.

El exfuncionario indicó que, para determinar la distancia a la que debe encontrarse el personal encargado de la vigilancia, es necesario conocer las características específicas de cada ambiente. Añadió que los responsables de la supervisión son los educadores sociales.

Solano señaló que la cantidad de personal podría dificultar la supervisión permanente de los internos, especialmente en espacios como las duchas, cuyas características varían según cada pabellón

Solano estimó que actualmente ‘Maranguita’ alberga aproximadamente a 720 adolescentes y señaló que, en promedio, existe un educador social por cada 40 jóvenes, una proporción “insuficiente” para cumplir con los objetivos de rehabilitación, resocialización y reinserción de los adolescentes que cumplen medidas de internamiento.

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Según Solano, a nivel internacional la recomendación es contar con un educador por cada diez adolescentes para garantizar una adecuada supervisión, monitoreo y cuidado. “Como hay pocos trabajadores, posiblemente haya dificultades en la supervisión de las 24 horas al día”, sostuvo.

El exdirector añadió que esta falta de personal puede afectar tanto las labores educativas como las tareas de supervisión y seguridad dentro del centro juvenil.

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó más temprano que activó sus protocolos tras recibir una alerta por una presunta agresión contra un menor “en un área destinada al aseo” y dispuso el aislamiento del adolescente señalado como presunto responsable.

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La entidad indicó que brindó atención al menor afectado y acompañamiento a su madre, aunque no detalló su estado de salud ni las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho. Tampoco precisó las edades de los adolescentes involucrados ni si se adoptaron otras medidas dentro del centro juvenil.

Cobertura informativa en vivo sobre la denuncia de un nuevo acto de violencia registrado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Una reportera transmite desde el exterior del recinto mientras se muestran imágenes de diligencias policiales y del traslado de implicados. La denuncia fue presentada por la madre de un menor ante la comisaría de San Miguel tras los hechos ocurridos en las instalaciones del centro.

Pronacej señaló que colabora con la familia denunciante y las autoridades competentes para facilitar las investigaciones y diligencias correspondientes.

Según confirmó RPP, tanto la presunta víctima como el adolescente señalado como responsable forman parte del grupo de seis menores que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo por la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

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El hecho por el que fueron internados, que ha provocado manifestaciones, la intervención del Gobierno en el colegio y una ola de rechazo a nivel nacional, ocurrió el pasado 15 de septiembre, dentro de un autobús que trasladaba a los estudiantes después de participar en un torneo de fútbol.

Para este viernes está programada una audiencia judicial sobre el caso, en la que se contrastarán los testimonios de los adolescentes investigados, se determinará la posible participación de otras personas que viajaban en el vehículo y se revisarán las declaraciones de adultos y alumnos, así como lo ocurrido después del trayecto.

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