El formato seleccionado para la gratificación determina el valor percibido por el empleado y la carga administrativa de la empresa.

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La gratificación de diciembre es un derecho laboral que debe abonarse dentro de la primera quincena del mes y no puede reemplazarse por canastas, tarjetas ni otros productos.

Sin embargo, muchas empresas entregan de forma adicional beneficios de fin de año, como vales de consumo, tarjetas físicas o virtuales y regalos corporativos. Para esos casos, las áreas de Recursos Humanos deben decidir qué formato resulta más útil para los trabajadores y más viable de administrar.

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La libertad de uso define el valor que recibe cada trabajador

La diferencia es relevante. La gratificación forma parte de la remuneración que corresponde al trabajador bajo las reglas del régimen laboral privado.

Los beneficios navideños adicionales responden a una decisión de cada empresa, a convenios colectivos o a prácticas internas. Por ello, canastas, tarjetas y vales deben presentarse como complementos, no como sustitutos del pago legal.

Rodrigo Gutiérrez, CEO de Onura Latam, señaló que la elección suele resolverse por costumbre o por la proximidad de diciembre. A su juicio, esa decisión requiere un análisis previo sobre la utilidad concreta del beneficio y la carga de gestión que implica.

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“Muchas empresas eligen el formato de la gratificación por lo que hicieron el año anterior. La pregunta correcta es qué le resulta más útil al trabajador y qué le resulta más simple de gestionar a la empresa”, sostuvo. En rigor, el análisis aplica al beneficio adicional de Navidad, no a la gratificación legal.

1. La flexibilidad define cuánto puede aprovechar el trabajador

La primera variable es el nivel de libertad que tiene el trabajador para usar el beneficio. Una canasta navideña o un vale restringido a determinados comercios puede cubrir necesidades específicas, pero también limitar su uso si la persona debe afrontar otros gastos de diciembre.

Las tarjetas de consumo y las gift cards ofrecen distintas posibilidades según los comercios habilitados, la vigencia, la modalidad de compra y los rubros disponibles. Antes de escoger una alternativa, Recursos Humanos debe identificar si el beneficio será útil para trabajadores con necesidades y hábitos de consumo distintos.

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El formato elegido puede condicionar el valor real que el colaborador percibe. Un beneficio de monto similar puede tener un impacto diferente si solo permite comprar en pocos establecimientos o si se utiliza en una red más amplia.

La elección del beneficio corporativo se fundamenta en la flexibilidad de uso, la red de comercios y la gestión requerida.

2. La aceptación debe evaluarse en comercios físicos y digitales

La disponibilidad práctica es el segundo punto. No basta con que una tarjeta o un vale esté activo: debe ser aceptado en los lugares donde los trabajadores realizan sus compras habituales.

Las empresas deben revisar la cobertura de los establecimientos, las condiciones de uso en línea y presencial, las restricciones por categoría de productos y la posibilidad de acceder al beneficio fuera de las principales ciudades.

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Este análisis cobra importancia en equipos con trabajadores en distintas regiones, con jornadas remotas o con necesidades de compra que no se concentran en supermercados o tiendas de un solo rubro.

3. La gestión no debe sobrecargar a equipos pequeños

La tercera variable es la carga administrativa. Emitir, distribuir, activar y reponer tarjetas requiere tiempo, coordinación y canales de atención para resolver incidencias. Durante diciembre, esas tareas pueden coincidir con el cierre de planillas, vacaciones y otras obligaciones internas.

Las áreas de Recursos Humanos deben calcular el costo operativo de cada alternativa, además del presupuesto destinado al beneficio. Una opción que funciona para una empresa grande puede resultar difícil de administrar para una organización con un equipo reducido.

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Gutiérrez recomendó revisar el esquema de manera periódica. “Conviene mirar la experiencia del trabajador, no solo el costo para la empresa”, afirmó.

La decisión final dependerá de la composición de cada equipo, el alcance geográfico, los canales de consumo disponibles y la capacidad operativa de la empresa. El primer paso, sin embargo, es separar con claridad la gratificación legal de los beneficios adicionales de fin de año.